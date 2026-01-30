Guatemala

Guatemala firma acuerdo comercial con EE.UU. que elimina aranceles para exportaciones nacionales

La adopción de este pacto bilateral amplía el acceso de bienes nacionales al mercado estadounidense, ofreciendo condiciones preferenciales a productos agrícolas, textiles y manufactureros

Guatemala y Estados Unidos formalizaron este viernes un acuerdo de comercio recíproco que elimina los aranceles para el 70.4 % de los productos guatemaltecos exportados al mercado estadounidense, comunicó el presidente Bernardo Arévalo en sus redes sociales.

El comercio entre ambas naciones ha mostrado una marcada intensidad: en 2023, Estados Unidos canalizó el 30.3 % de las exportaciones de Guatemala, con una cifra total de USD 4,300 millones. Esta proporción equivale a una de cada tres ventas al extranjero orientadas principalmente hacia el mercado estadounidense.

“La firma de este acuerdo abre un marco de cooperación, certeza y nuevas oportunidades para quienes producen, trabajan y emprenden en Guatemala”, expresó Arévalo. El mandatario destacó que este avance refuerza el posicionamiento del país como “un socio confiable y un aliado estratégico en la región”.

Los sectores de agroindustria, manufactura y textil serán los principales beneficiados gracias al acceso preferencial y estable que otorga el convenio comercial, expuso el gobernante, en el desarrollo del anunció que realizaba esta mañana.

La ministra de Economía, Gabriela García, encabezó la firma del acuerdo bilateral (Fotos cortesía del Gobierno de Guatemala)

La ministra de Economía, Gabriela García, encabezó las negociaciones junto a su equipo y contó con el soporte del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que el sector privado proporcionó las bases técnicas que permitieron alcanzar el consenso final.

En un comunicado de prensa, compartido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la ministra de Economía, Gabriela García, afirmó con este convenio "fortalecemos la relación con nuestro principal socio comercial, sobre la base de los intereses compartidos entre Guatemala y Estados Unidos“.

García atribuyó el éxito a un trabajo riguroso tanto político-diplomático como técnico-comercial, y aseguró que el acuerdo se traducirá en nuevas oportunidades de inversión, empleo y bienestar para la población guatemalteca.

El proceso de negociación fue liderado por Bernardo Arévalo, presidente de la República, y contó con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las autoridades destacaron quela firma del acuerdo refuerza la confianza internacional en la economía guatemalteca y favorece un entorno comercial más competitivo.

EEUU firma un acuerdo sobre comercio recíproco con Guatemala que elimina aranceles para algunos productos (Foto Europa Press).

Por su parte, el ministerio de Economía, en un comunicado publicado en sus redes sociales, hace énfasis en que el Acuerdo Reciproco de Aranceles no sustituye al DR-CAFTA, el cual continúa vigente como el marco fundamental de la relación comercial entre ambos países.

Por el contrario, lo complementa y lo fortalece, profundizando la cooperación bilateral actualizando disciplina del comercio moderno y dando estabilidad y certidumbre.

La decisión se da después de la publicación oficial de la Declaración Conjunta del Acuerdo Marco emitida por la Casa Blanca, en noviembre del 2025, tras un extenso proceso de negociación. La eliminación de los aranceles recíprocos representa un avance en el comercio bilateral, según informó el Gobierno de Guatemala.

