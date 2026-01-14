Ante el Congreso, Bernardo Arévalo llamó a buscar mayor transparencia y a luchar contra la corrupción

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, tercero por la derecha, escucha el himno nacional antes de dar el informe al Congreso en Ciudad de Guatemala (AP Foto/Emmanuel Andrés)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, compareció ante el Congreso de la República para presentar el informe detallado de los avances y retos de su administración en el segundo año de gobierno, coincidiendo con el inicio del tercer año de sesiones ordinarias de la décima legislatura. En este contexto solemne, Arévalo subrayó la importancia de fortalecer la institucionalidad nacional y solicitó respaldo para nuevas iniciativas legales que apunten a la transparencia y el combate a la corrupción.

Durante la exposición, Arévalo valoró la cooperación parlamentaria en 2025, la cual permitió impulsar proyectos de infraestructura social y acelerar la inversión en áreas críticas. Ante los diputados, hizo un llamado explícito para aprobar nuevas normativas, entre las que destacó la creación de una Secretaría de Integridad Pública, una ley de protección a denunciantes —diseñada para amparar a testigos en casos de corrupción—, y la ley contra el lavado de dinero.

Arévalo aseguró que estas herramientas legales son fundamentales en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la integridad en las instituciones del Estado, según expuso al Congreso.

El mandatario guatemalteco resaltó cifras clave: la remoción de 10 mil centros educativos por parte del Ministerio de Educación, y la apertura de 500 establecimientos de educación secundaria y diversificada en el último año. Además, detalló que se entregaron 175 becas del programa Becas por Mi Futuro, mientras que otras 630 se encuentran en proceso de adjudicación.

En materia de salud, el informe señaló la creación de 34 nuevos centros de salud —todos ellos, según el gobierno, completamente abastecidos con medicamentos y personal capacitado—, ampliando la cobertura en regiones estratégicas del país. En paralelo, el presidente confirmó que desde su gestión se implementó un incremento salarial del 5% para el magisterio y reportó una tasa de crecimiento económico nacional del 4,5%.

Al abordar la seguridad pública, Arévalo admitió los desafíos persistentes. Expresó: “Hemos escuchado a los guatemaltecos y esa es la mayor preocupación, estamos conscientes que el primer semestre 2025, hubo un incremento en el índice homicida, pero también hemos visto en la tendencia a la baja”, remarcando su compromiso con la reducción de los delitos violentos. Añadió que, aunque reconoce que los esfuerzos “no han sido suficientes”, su administración busca reforzar el entorno de seguridad. Aseguró que se prevén cambios próximos en el Ministerio Público que permitirán coordinar mejor el combate al crimen.

Arévalo también enfatizó la relevancia que tiene este año, en los distintos procesos de elecciones de segundo grado, como es la renovación de magistrados del Tribunal Supremo Electora, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad y Contralor General de Cuentas. “No puedo dejar de levantar la vista hacia el futuro, con la oportunidad que tenemos este 2026, en incidir positivamente en el destino de nuestro país, es un año crucial en la recuperación de instituciones”, señaló.

El acto de presentación del informe tuvo lugar en una jornada legislativa especial que marcó el inicio oficial de la actual fase de sesiones ordinarias, conforme establece la Constitución Política de la República: del 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre.

El presidente electo de la legislatura 2026-2027, Luis Contreras, expresó la importancia de este periodo para el desarrollo y consolidación de las instituciones en Guatemala. La instalación de la nueva junta directiva del Congreso quedó completada con esta ceremonia inaugural.