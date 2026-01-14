Guatemala

Ante el Congreso, Bernardo Arévalo llamó a buscar mayor transparencia y a luchar contra la corrupción

En cumplimiento constitucional, el presidente subrayó la importancia de fortalecer la institucionalidad y solicitó a los parlamentarios respaldo para nuevas iniciativas legales

Guardar
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo,
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, tercero por la derecha, escucha el himno nacional antes de dar el informe al Congreso en Ciudad de Guatemala (AP Foto/Emmanuel Andrés)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, compareció ante el Congreso de la República para presentar el informe detallado de los avances y retos de su administración en el segundo año de gobierno, coincidiendo con el inicio del tercer año de sesiones ordinarias de la décima legislatura. En este contexto solemne, Arévalo subrayó la importancia de fortalecer la institucionalidad nacional y solicitó respaldo para nuevas iniciativas legales que apunten a la transparencia y el combate a la corrupción.

Durante la exposición, Arévalo valoró la cooperación parlamentaria en 2025, la cual permitió impulsar proyectos de infraestructura social y acelerar la inversión en áreas críticas. Ante los diputados, hizo un llamado explícito para aprobar nuevas normativas, entre las que destacó la creación de una Secretaría de Integridad Pública, una ley de protección a denunciantes —diseñada para amparar a testigos en casos de corrupción—, y la ley contra el lavado de dinero.

Arévalo aseguró que estas herramientas legales son fundamentales en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la integridad en las instituciones del Estado, según expuso al Congreso.

El mandatario guatemalteco resaltó cifras clave: la remoción de 10 mil centros educativos por parte del Ministerio de Educación, y la apertura de 500 establecimientos de educación secundaria y diversificada en el último año. Además, detalló que se entregaron 175 becas del programa Becas por Mi Futuro, mientras que otras 630 se encuentran en proceso de adjudicación.

En materia de salud, el informe señaló la creación de 34 nuevos centros de salud —todos ellos, según el gobierno, completamente abastecidos con medicamentos y personal capacitado—, ampliando la cobertura en regiones estratégicas del país. En paralelo, el presidente confirmó que desde su gestión se implementó un incremento salarial del 5% para el magisterio y reportó una tasa de crecimiento económico nacional del 4,5%.

Al abordar la seguridad pública, Arévalo admitió los desafíos persistentes. Expresó: “Hemos escuchado a los guatemaltecos y esa es la mayor preocupación, estamos conscientes que el primer semestre 2025, hubo un incremento en el índice homicida, pero también hemos visto en la tendencia a la baja”, remarcando su compromiso con la reducción de los delitos violentos. Añadió que, aunque reconoce que los esfuerzos “no han sido suficientes”, su administración busca reforzar el entorno de seguridad. Aseguró que se prevén cambios próximos en el Ministerio Público que permitirán coordinar mejor el combate al crimen.

Arévalo también enfatizó la relevancia que tiene este año, en los distintos procesos de elecciones de segundo grado, como es la renovación de magistrados del Tribunal Supremo Electora, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad y Contralor General de Cuentas. “No puedo dejar de levantar la vista hacia el futuro, con la oportunidad que tenemos este 2026, en incidir positivamente en el destino de nuestro país, es un año crucial en la recuperación de instituciones”, señaló.

El acto de presentación del informe tuvo lugar en una jornada legislativa especial que marcó el inicio oficial de la actual fase de sesiones ordinarias, conforme establece la Constitución Política de la República: del 14 de enero al 15 de mayo y del 1 de agosto al 30 de noviembre.

El presidente electo de la legislatura 2026-2027, Luis Contreras, expresó la importancia de este periodo para el desarrollo y consolidación de las instituciones en Guatemala. La instalación de la nueva junta directiva del Congreso quedó completada con esta ceremonia inaugural.

Temas Relacionados

GuatemalaBerbardo ArvaloCongreso de la República de GuatemalaDiputados de Guatemala

Últimas Noticias

El Observatorio de Amenazas advierte baja de temperaturas y vientos fuertes

Las autoridades han indicado que un sistema de alta presión asociado traerá ráfagas y cambios en las condiciones del clima en diversas regiones, especialmente en áreas elevadas del occidente y nororiente del país

El Observatorio de Amenazas advierte

Uniforme escolar de Costa Rica incluirá piezas más funcionales y adaptadas a la edad y las necesidades de los alumnos

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica autorizó el uso de tenis y zapatos deportivos para los estudiantes durante su jornada escolar. También permitirá uso de traje tradicional para niños de comunidades indígenas.

Uniforme escolar de Costa Rica

Panamá adjudica el segundo contrato APP para rehabilitar la carretera Panamericana

El Consorcio APP Vías del Istmo obtuvo una concesión de 15 años para el mantenimiento del tramo

Panamá adjudica el segundo contrato

La cadena Super Selectos confirma la aplicación de la Ley de Quincena 25 para sus empleados en El Salvador

La reconocida cadena de supermercados salvadoreña, pionera en la implementación, enfatiza los beneficios previstos por la reciente regulación en materia de gestión monetaria para sus colaboradores

La cadena Super Selectos confirma

Dos candidatos presidenciales rechazaron debatir en canal de televisión

Los postulantes al Poder Ejecutivo no están de acuerdo en que la discusión sea grabada y no en vivo

Dos candidatos presidenciales rechazaron debatir

TECNO

Micron, proveedor de Sony y

Micron, proveedor de Sony y Nintendo, advierte que la escasez de RAM se extendería hasta 2028

Personal Intelligence de Google Gemini: la inteligencia artificial que entiende tu contexto y personaliza cada respuesta

El acuerdo entre Apple y Google desafía el liderazgo de OpenAI en inteligencia artificial

Cómo crear un prompt efectivo para hablar con ChatGPT y Gemini y lograr respuestas precisas

Cinco hábitos al tener una casa inteligente que están malgastando tu dinero

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Modelo de OnlyFans lo deja

Modelo de OnlyFans lo deja todo y se une a la comunidad Amish en busca de una nueva vida

Oprah Winfrey advirtió sobre las recaídas en su búsqueda del peso ideal: “El ruido en mi cabeza regresó”

“Euphoria”: Zendaya está de vuelta en el primer tráiler de la tercera temporada

David Harbour y su lucha contra el estigma de la salud mental: “Buscar ayuda es lo más valiente que puedes hacer”

La fan brasileña detenida por acosar a Jungkook padece de un trastorno mental, según su familia

MUNDO

Tensión en Francia: la Asamblea

Tensión en Francia: la Asamblea rechazó dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por el acuerdo UE-Mercosur

La primera ministra de Japón decidió disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas para renovar la coalición de gobierno

JD Vance y Marco Rubio recibieron a representantes de Dinamarca y Groenlandia en la Casa Blanca

Bolivia declaró la “emergencia energética y social” ante la crisis económica y el desabastecimiento de combustibles

Siria restringió el acceso civil y reforzó posiciones tras los choques con fuerzas kurdas al este de Alepo