¡De vacaciones! Libros, audiolibros y videocuentos para disfrutar sin límite

Leer en formato digital

Diez recomendaciones (en formato libro electrónico, audiolibro y videocuento) para leer y escuchar durante el tiempo libre (¡y ojalá continuar más allá de las vacaciones!). Autores argentinos, cuentos y novelas, y grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil, para descubrir, releer o compartir.

El monstruo perfecto, de Franco Vaccarini (Edelvives)

Muchas veces en la vida de las personas ocurren acontecimientos extraños que son difíciles de explicar. A veces, los sueños tienen un significado que al principio se presenta confuso, pero con el devenir de los hechos, comienza a aclararse. Fernando, el protagonista de esta historia, viaja a Córdoba para descubrir qué significan sus sueños, que lo perturban desde hace tiempo. Además, necesita explicarse qué sucedió con su tío Wilson, que ha desaparecido, sin embargo, en sus pesadillas está cada vez más presente.

Cerro Dulce, el pueblo de la magia de Carolina Tosi (Amauta)

Valentina tiene que mudarse a la Patagonia, muy lejos de su escuela, de su barrio y de los amigos de toda la vida. Está triste, pero sabe que en Cerro Dulce la espera la magia: su abuela Domca, que nunca miente, se lo ha asegurado. Tendrá que buscar en los ríos, en los bosques, en las montañas, en las palabras misteriosas del loro Teo y, sobre todo, en el corazón de los nuevos amigos. Valentina tiene un gran desafío por delante. Te invitamos a acompañarla: la magia está esperando, sólo hay que saber buscarla.

La vuelta a la manzana, de Márgara Averbach (Letra impresa)

Celeste encuentra un libro en la biblioteca de la escuela. Y en él, el enigmático epígrafe de una foto que habla de un tesoro. Con la excusa de una investigación casi detectivesca, la novela de Márgara Averbach muestra la vida de un grupo de adolescentes, sus inseguridades y certezas, su relación con los adultos y su necesidad de creer que un futuro mejor es posible.

Cosas que pasan, de Isol (Fondo de Cultura Económica)

Iría a la escuela al galope, si tuviera un caballo. Sería más fuerte, más linda y más alta, si se le cumplieran sus deseos. Un buen día se le aparece un genio y le concede un deseo. Ahora su problema es elegir cuál.

Guardiana de Unicornios, de Fabián Sevilla (Albatros)

Sofía se entera de que alguien quiere cazar a los dos últimos unicornios tricolores que hay sobre la faz de la Tierra. Flopi, junto a la Comunidad de Rescatistas de Seres Fabulosos (CRSF) tendrá la misión de averiguar quién es el cazador para salvar a estas maravillosas criaturas.

El monstruo de las frambuesas, de Mario Méndez (Amauta)

Ernesto Farías, vendedor ambulante de frascos, llega a El Escondido, pequeño pueblo de la Patagonia. Allí, junto al diminuto Guillaumín de Fresquet y un grupo de pintorescos amigos, vivirá en los bosques patagónicos una fabulosa aventura. La Planta Madre de las Frambuesas ha sido raptada, y Ernesto y sus amigos se comprometerán a recuperarla, aunque para ello deban enfrentarse a monstruos, seres mitológicos y enormes peligros, que pondrán a prueba el coraje, la amistad y la solidaridad del improvisado grupo de héroes.

Bajo las lilas, de Louisa May Alcott (IndieLibros)

Bajo las lilas relata las aventuras del niño Ben Brown cuando, al alejarse del circo donde trabajaba, con Sancho su perro amaestrado, conoce a unas hermanitas que juegan bajo las lilas. Ben trabajará como cochero y se hará amigo de los lugareños, esperando siempre que su padre regrese a buscarlo. En esta novela la autora destaca los valores de la amistad y la familia con el estilo que sólo ella sabe dar.

Quiero a ese perro, de Sharon Creech (FCE)

No tengo mascotas, así que no puedo escribir sobre una, y sobre todo no puedo escribir un poema sobre una, dice Jack. Y esta es la historia donde encuentra su voz con la ayuda de papel, lápiz, maestra y perro.

Videocuentos: Woody quiere una cita (Disney)

Woody, el vaquero de juguete, estaba desanimado porque quería llamar la atención de Betty. ¿Cómo podría lograrlo? Buzz, Jessie, Rex y el resto de sus amigos decidieron ayudarlo y así, impresionarla. ¡Hasta el corazón de Betty y más allá!

Audiolibros: El Principito, de Antoine de Saint-Exupery

El Principito es uno de los libros más leídos y bellos de todos los tiempos, Esta fábula nos cuenta la historia de un aviador, el propio Saint Exupéry, que se extravía en el desierto del Sahara a causa de una avería en el motor de su avión. Allí, en medio de la nada, se le aparece un misterioso muchachito que proviene de un pequeño y lejano planeta. El sencillo mundo del Principito nos invita a reflexionar acerca de lo absurdo que resulta a veces el universo de los adultos desde la mirada inocente de un niño.