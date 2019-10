—En general, yo trabajo mucho con la autobiográfico. En toda mi literatura hay elementos propios; me parece que a todos nos pasa. Hay algunos que son más evidentes, como en Lanús o en Filo, donde se puede trazar un vínculo más directo con la biográfica pública. Pero nunca me había animado a escribir algo absolutamente íntimo y personal, como el vínculo con mi padre. Yo tengo muchos padres abandónicos en mi literatura. El protagonista de El equipo de los sueños, el del cuento del Siam en este libro, la madre abandónica de 1982. Evidentemente es un tema que me funciona en la ficción y me ha ahorrado muchos años de terapia. Indudablemente el cuento “Recetas” es el más íntimo y con un tono que no había utilizado nunca.