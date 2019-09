“Yo nunca pensé en el precio, pero si en las horas que alguien le dedica a mi libro. Y pienso en la desilusión que podría provocarle”, dijo Piñeiro. “Hasta que no leíste el libro, no sabés cómo es. Los cuatro somos muy trabajadores y obsesivos al escritor y corregir. Si a alguien no le gusta el libro que uno escribió no es por falta de esfuerzo. A veces alguien me manda un mensaje que dice ‘leí Una suerte pequeña y me encantó; ahora estoy con Las maldiciones’ y lo primero que pienso es que son libros tan distintos que seguro este no le va a gustar.”