—En algunos casos he detectado conductas que no son propias de líderes. Puedo mencionar algunos casos: Pedro de Mendoza fue una figura fundamental para el desarrollo de Buenos Aires y, sin embargo, cuando las cosas se pusieron mal no estuvo a la altura de las circunstancias. Uno de los presidentes que más admiro es Domingo Faustino Sarmiento por el gran aporte que hizo en educación y, sin embargo, creo que no tuvo una conducta adecuada durante la época de la fiebre amarilla. Siempre vamos a encontrar algún aspecto que podríamos censurar; de todas maneras, no se comparan con la enorme cantidad de cosas buenas que hicieron. En este libro destaco que conocer más a San Martín y a Belgrano hace que cada vez los admire más.