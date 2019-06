"El voluntario no es mano de obra barata, sino la mano de obra más cara", sostiene Matías, y explica: "Son personas que deciden dar su tiempo gratuitamente, y esa gratuidad es terapéutica para el otro. Traés tu cotidianeidad a esta casa y eso queda en la cama del huésped, quien piensa: 'Alguien que no me conoce, me cuida como si yo fuera su familiar'. Al mismo tiempo que la enfermera lo cura y el médico le da la medicación… Entre todos abrazamos a la persona", sintetiza Najún.