–Veo dos cosas. No hay un correlato constitucional. Hace unos años, cuando golpearon a Peter Robledo (Director Ejecutivo del Instituto Nacional de la Juventud) porque estaba con su novio, la presidenta de la Nación, del partido contrario al que él pertenecía, lo recibió en la Casa Rosada. Eso no resuelve el tema que le compete a la Justicia, pero es una señal. El Estado da sentido con la política pública y con acciones, no sólo con leyes. Esto no pasó en ninguno de estos casos. Y el contexto general tampoco no ayuda.