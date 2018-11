Y ahí se la puede ver a Lilian Clark, la mujer de 88 años que sigue sorprendiendo con anécdotas sobre su hijo: "Una noche eran cerca de las dos de la mañana y escuchaba música en casa. ¡No lo podía creer! Me levanté de la cama, abrí la puerta y ahí estaba Gustavo, sentado en el sillón del comedor, componiendo una canción con su guitarra. '¡Andá a acostarte, que mañana tenés que ir a la escuela!', le dije. Y él, con su mirada tierna me respondió: 'Mamá, termino la canción y me voy a acostar'. Ese era Gustavo, un hombre que vivió para lo que más amó: su música".