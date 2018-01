SETENTA Y DOS HORAS JUNTOS. Laurita llegó a la ciudad el domingo 31 a la mañana, para pasar casi tres días con su novio, primera figura de Magnífica, la revista que dirige Carmen Barbieri, en la casa que alquila en Los Troncos. Pudo venir después de acomodar su atareada agenda laboral, que va de lunes a lunes, con la conducción de Combate (Canal 9) los fines de semana, y de su programa en Radio Vale, todas las mañanas de 6 a 9. "Fede es un gran anfitrión. Me gustó verlo en ese rol, que lo hace tan feliz", asegura Laura, para que Fede agregue: "Siempre me gustó hacer fiestas acá. Quería compartir una noche así con ella, ver cómo reaccionaba… Y fue muy lindo. No paramos de bailar en toda la noche. Se copó con todo".