Crimen y Justicia

Un hombre se hizo pasar por un empleado de la empresa de gas para robarle a un jubilado y lo amenazó con una picana

El delincuente se llevó el aguinaldo del hombre. El hermano de la víctima considera que se trató de un hecho premeditado. “Lo estudiaron”, dijo

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Un falso empleado de una empresa de gas engaño a un jubilado y le robó casi $1 millón en Mar del Plata
Un falso empleado de una empresa de gas engaño a un jubilado y le robó casi $1 millón en Mar del Plata

Un jubilado de 78 años sufrió un violento asalto en su vivienda del barrio Cerrito y San Salvador, en Mar del Plata, durante la tarde del pasado miércoles luego de ser sorprendido por un delincuente que se hizo pasar por empleado de la empresa de gas Camuzzi.

El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 13 horas, cuando el hombre salió a cerrar la reja de su domicilio. En ese momento, un sujeto “de mediana edad, alto y canoso”, vestido con un uniforme de la compañía de gas, se acercó bajo la excusa de verificar una supuesta deuda en las facturas del servicio. La víctima, confiada por la apariencia y el atuendo del desconocido, accedió a dejarlo ingresar al inmueble.

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Según la información a la que pudo acceder el medio local 0223, una vez dentro, el impostor desenfundó una picana eléctrica y amenazó al jubilado, obligándolo a avanzar hasta el fondo de la casa.

Allí, bajo intimidación, el asaltante logró apoderarse de una suma cercana a los $900.000 que correspondían a la jubilación y aguinaldo de la víctima. “Cobra la mínima, imaginate cómo está”, expresó su pariente, que lamentó la crudeza del engaño conocido como “el cuento del tío”.

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El ladrón no actuó solo: tras consumar el asalto, escapó rápidamente en un vehículo que lo aguardaba en las inmediaciones, conducido por un cómplice que oficiaba de campana.

En palabras del hermano del jubilado, “todos los días pasan chorros” por el barrio, lo que da cuenta de una sensación de inseguridad persistente y la percepción de que los delincuentes estudian cuidadosamente a sus potenciales víctimas antes de actuar. “Le hicieron una vigilancia, lo estudiaron y saben que es un anciano que camina lento”, afirmó el familiar.

De acuerdo a los investigadores, el ladrón actuó con un cómplice que lo aguardo en un auto con el que escaparon
De acuerdo a los investigadores, el ladrón actuó con un cómplice que lo aguardo en un auto con el que escaparon

A mediados del mes pasado, también en la ciudad de Mar del Plata, cuatro personas irrumpieron en una vivienda de Guido al 1100 de la ciudad de Mar del Plata. Treparon al balcón y atacaron a un matrimonio de jubilados.

Las víctimas, ambas de 86 años, fueron sorprendidas mientras dormían. Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes los redujeron y sometieron a golpes para que entreguen sus ahorros. Finalmente, tomaron dinero, joyas y se llevaron hasta las alianzas de oro.

Fueron los vecinos quienes dieron aviso a la Policía de lo que sucedía. De esta manera, varios patrulleros arribaron al lugar en cuestión de minutos, cuando los delincuentes ya habían concretado el robo y se disponían a huir. La escena se tornó aún más tensa cuando los sospechosos, al notar la llegada de los agentes, optaron por escapar en un vehículo y abrir fuego contra los móviles policiales que intentaban interceptarlos.

La huida de los asaltantes derivó en una persecución que se extendió durante varias cuadras. En el trayecto, los delincuentes dispararon contra los patrulleros y arrojaron elementos metálicos conocidos como “miguelitos” a la calzada, lo que provocó la inutilización de uno de los vehículos policiales tras pincharle un neumático. Otro patrullero resultó impactado por un disparo en el capot, aunque no se reportaron heridos.

Mientras la Policía intentaba contener la situación, los asaltantes continuaron con su fuga hasta llegar a la zona de Magnasco y Rosales. Al verse cercados, decidieron abandonar el rodado, una Honda CRV de color blanco, y escapar a pie. En este momento, las fuerzas de seguridad los perdieron de vista.

El vehículo utilizado en la fuga presentaba chapas patentes falsas y, según verificaciones iniciales, tenía pedido de secuestro por robo.

Dentro de la vivienda asaltada, los investigadores encontraron una escalera y diversas herramientas que habrían sido utilizadas para el ingreso, evidencias clave para reconstruir el accionar del grupo delictivo. Estos objetos, sumados a los testimonios de vecinos y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, constituyen la base del trabajo que ahora encabeza el fiscal Mariano Moyano.

Se informó que la pareja de jubilados fue asistida por servicios médicos y, pese a los golpes recibidos, no se reportaron lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida. La prioridad de la investigación es identificar a los responsables y determinar si el hecho guarda relación con otros episodios similares registrados en la ciudad en las últimas semanas.

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