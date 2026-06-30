Jóvenes que eligen cuidar a sus abuelos: amor, dignidad y desafío contracultural

El abrazo afectuoso y protector de una nieta a su abuela (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hogar de ancianos, el asilo o la residencia geriátrica asoman en la agenda familiar cuando el adulto mayor pierde autonomía. Sin embargo, en un giro contracultural que desafía el mandato del individualismo moderno, una nueva generación de jóvenes está tomando una decisión radicalmente distinta. Lejos de delegar el cuidado de quienes participaron en su crianza, deciden convertirse en sus cuidadores principales, transformando sus propios hogares y proyectos de vida para devolver un poco del amor que recibieron.

Este fenómeno no solo reconstruye el tejido afectivo de las familias, sino que pone de manifiesto una profunda empatía y madurez en jóvenes que, teniendo “el mundo a sus pies”, optan por pausar o moldear su futuro en torno al bienestar de sus abuelos. A través de tres historias humanas profundamente conmovedoras, exploramos cómo el acto de cuidar se convierte en un motor de dignidad, creatividad y resistencia frente a la institucionalización de la vejez.

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La historia de Matthew y “GB” en Florida

Cruzando fronteras, el impacto de los jóvenes cuidadores se puede apreciar en las plataformas digitales, donde sirve de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Es el caso de Matthew Stewart, un reconocido creador de contenido en TikTok residente de Florida, Estados Unidos, cuya historia junto a su abuela de 88 años, Bobbe —cariñosamente apodada “GB”—, conmovió las redes sociales.

Bobbe, la abuela de Matthew Stewart

La historia pública de Matthew y GB estalló en popularidad tras la publicación de un video que capturó la reacción de la anciana, cuando se enteró de que su nieto había construido una habitación especial exclusivamente para ella dentro de su nueva casa. Bobbe no lograba procesar la idea de que tendría a su disposición un dormitorio, una sala de estar y un baño propio en el hogar de su nieto. “Alguien me quiere”, dijo ante una audiencia profundamente conmovida.

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Matthew recordó entonces cada uno de los momentos difíciles de su propia vida en los que su abuela se mantuvo firme a su lado. Para él, abrir las puertas de su nuevo hogar no era un acto de caridad, sino la oportunidad perfecta para devolver el amor incondicional que ella le había brindado a lo largo de los años.

La convivencia diaria adoptó ribetes de enorme creatividad durante los meses más duros de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento de 2020. Consciente de que su abuela extrañaba una de sus actividades favoritas —asistir a la peluquería para arreglarse el cabello—, Matthew decidió transformar una de las habitaciones de la casa en un salón de belleza improvisado. Sin ningún tipo de conocimiento previo en estilismo o peluquería, se armó de tijeras y paciencia para cortar y peinar el cabello de GB tal y como ella se lo pedía.

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Jóvenes que eligen cuidar a sus abuelos

Esta experiencia lúdica y cercana no sólo elevó la moral y el espíritu de la anciana en un contexto global de aislamiento y temor, sino que reforzó su autoestima. Al verse al espejo, Bobbe acuñó su propia palabra para describir el trabajo de su nieto, declarando que la había dejado “beautimous” (un tierno modismo para decir hermosa). El registro audiovisual de aquella sesión de peluquería casera superó los 1.3 millones de reproducciones, cosechando elogios unánimes de usuarios que aplaudían a Matthew por tratar a su abuela “como a una reina”.

Las redes de Matthew continuaron documentando la vitalidad de GB. En un emotivo video, el nieto le anuncia que se convertiría en bisabuela. “Estoy más que lista para volver a cambiar pañales”, dice feliz. Poco después, lamentablemente, GB sufrió una caída, fue ingresada a un centro de rehabilitación pero no logró recuperarse, y falleció en enero de 2022. A pesar de que no llegó a conocer físicamente a su bisnieta, el legado de amor, las risas compartidas y la dignidad con la que vivió sus últimos años bajo el cuidado de su nieto quedaron blindados en la memoria familiar y digital.

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Su historia recuerda la del actor español Miguel Ángel Muñoz que decidió cuidar a su abuela durante la cuarentena por el Covid 19 y luego plasmó esa experiencia en un documental: “100 días con la Tata”.

Chris Punsalan y el arte del cuidado diario

A los 22 años, la mayoría de los jóvenes profesionales recién graduados de la universidad están enfocados exclusivamente en su inserción laboral, sus carreras y su independencia personal. Chris Punsalan se encontraba exactamente en esa posición, con todo el futuro por delante. Sin embargo, la realidad familiar le planteó una encrucijada inmediata: su amada abuela de 90 años, Anicia, se enfrentaba a un panorama complejo donde la vida en soledad ya no era sostenible.

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Las alternativas tradicionales sobre la mesa eran las de siempre: contratar a un cuidador de tiempo completo desconocido o internar a Anicia en una residencia asistida o geriátrico. Ninguna de las opciones conformaba a Punsalan. El joven sentía un apego profundo por su abuela y se negaba rotundamente a la idea de que fuera apartada del núcleo familiar, o a la posibilidad de introducir a un extraño en el hogar que pudiera ofrecerle una atención mediocre o desapegada. Así, coincidiendo con un periodo de incertidumbre laboral tras su graduación y observando que a su abuela le costaba cada vez más levantarse de la cama, tomó la determinación de convertirse en su cuidador primario.

Jóvenes que eligen cuidar a sus abuelos: Chris Punsalan y su abuela Anicia

La vida de ambos se transformó por completo a partir de entonces. Anicia padecía de artritis severa y osteoporosis, condiciones médicas crónicas que la obligaban a depender estrictamente de su nieto y de una silla de ruedas para realizar cualquier tipo de movimiento. A pesar de las evidentes dificultades físicas, había logrado con su nieto consolidar una rutina diaria perfecta basada en la paciencia, el respeto mutuo y la complicidad. En 2024, Anicia falleció, pero la experiencia de cuidado amoroso quedó para siempre plasmada en los videos que Chris fue publicando.

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Al igual que Matthew, Chris había comenzado a registrar su cotidianidad a través de fotografías y videos en redes sociales, y él y su abuela se convirtieron en auténticas celebridades de TikTok. La clave de su popularidad radica en la autenticidad de sus interacciones: verlos comunicarse y cuidarse mutuamente no solo resulta conmovedor, sino profundamente inspirador para otras familias que enfrentan realidades similares.

Esta historia recuerda también la de Dan Jury, un joven que decidió sacar a su abuelo del asilo y cuidarlo personalmente, como antes su abuelo había cuidado de él. Luego publicó un libro con fotos y reflexiones sobfre esa experiencia, en el que decía que esos años pasados con su abuelo le habían enseñado más sobre la vida que cualquier otra escuela.

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Dan Jury en brazos de su abuelo. Años después, los roles se han invertido y es Dan quien cuida a su abuelo

Diseñar el espacio de la dignidad: la historia de una pared que resiste al tiempo

El tercer relato, que circula como de fuente anónima en una plataforma digital (se non è vero è ben trovato y puede verse casi como un tutorial para convivir con un abuelo o abuela), viene en formato de un video que nos traslada a una intimidad familiar marcada por la resistencia. Ante el avance de la edad y la fragilidad, la propuesta de los padres de la familia era clara y tajante: internar a la abuela en un hogar para personas mayores. Frente a esta postura, se levantó la determinación de su nieto, quien había sido criado por ella durante casi toda su vida. “La querían dejar en un hogar de ancianos, pero claro que yo no lo iba a permitir, así que decidí hacerle a mi abuela un lugar donde pudiera volver a sentirse en casa”, relata este con firmeza en el video viral.

El escenario de esta transformación fue una habitación vieja y abandonada dentro de la casa familiar, un espacio que durante años acumuló grietas y pintura descascarada. El proceso de remodelación física terminó convirtiéndose en una metáfora perfecta del propio envejecimiento. Al raspar las capas de abandono de la pared, apareció una estructura de tapial, hecha de tierra compactada a la usanza de las construcciones antiguas. Lo que para muchos habría sido un defecto técnico o un problema estético a esconder, para este joven se transformó en una revelación: la pared seguía firme. No había que ocultarla, era necesario conservarla.

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Jóvenes que eligen cuidar a sus abuelos: el nieto que remodeló una habitación para su abuela

“Esa pared era como mi abuela, marcada por el tiempo, pero todavía fuerte, así que la limpié, la protegí para que no soltara polvo y decidí convertirla en el centro del cuarto como si fuera un mural hecho con su propia historia.”

La reconstrucción no fue un acto solitario. La abuela, negándose a ser un sujeto pasivo del cuidado, se sumó a las tareas dentro de sus posibilidades, armando junto a su nieto un marco de madera para rodear la histórica pared y decorándola con luces cálidas. De pronto, el espacio que parecía muerto comenzó a sentirse intensamente vivo.

El diseño del cuarto se pensó meticulosamente para no asimilarse a un entorno clínico. El joven pintó el resto de las paredes de un verde suave, huyendo de la estética fría de los hospitales o los centros de rehabilitación, buscando un ambiente tranquilo, bonito y, sobre todo, propio. Cada detalle técnico se tradujo en un acto de respeto hacia la autonomía de la anciana: una división al lado de la cama para permitirle dormir la siesta resguardada de la luz y servirle de apoyo físico para levantarse, y un baño portátil mimetizado bajo la forma de una silla en una esquina del cuarto.

Este último elemento sintetiza el núcleo del cuidado familiar: cuidar a una persona mayor no se limita a la prevención médica de caídas o accidentes, sino que consiste, fundamentalmente, en proteger su dignidad humana. Al final, lo que comenzó como la simple remodelación de un dormitorio se transformó en la edificación de un refugio de seguridad, compañía y soberanía personal. Hoy, esa abuela vive su vejez con la felicidad de una niña pequeña, mientras su nieto experimenta la plenitud de haber cumplido con su historia personal.