Turismo de bienestar en 2026: inteligencia artificial, destinos termales y experiencias personalizadas transforman el sector

El turismo de bienestar se posiciona en 2026 como uno de los segmentos de mayor crecimiento global, priorizando la salud física, mental y emocional en los viajes.

El turismo de bienestar se consolida en 2026 como uno de los segmentos de mayor crecimiento mundial, transformando la manera en que las personas conciben y planifican sus viajes al priorizar la salud física, mental y emocional por encima de la simple recreación.

Este fenómeno —impulsado por el cansancio crónico, el auge del teletrabajo y un enfoque proactivo hacia el autocuidado— revela, según Analía Brarda, directora de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) sede Rosario, que los destinos y empresas que ofrecen experiencias auténticas y medibles de bienestar captan visitantes con mayor poder adquisitivo y prolongan la duración de las estancias.

Brarda subrayó que actualmente hay más de 70 países con hospitales acreditados enfocados en atraer a pacientes internacionales. El 80% de quienes llegan a la Argentina en busca de servicios médicos o de bienestar provienen de Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay; un 20% lo hace desde Estados Unidos y Europa.

La especialista explicó que, si se consideran también los tratamientos cosméticos y estéticos, que suelen ser de baja complejidad, el volumen de viajeros vinculados al turismo de salud es aún mayor. “Además, está comprobado que cada paciente que se traslada para realizar un tratamiento médico o de bienestar generalmente viaja acompañado y, además de atender su salud, suele aprovechar para conocer el destino. Este tipo de turismo tampoco sigue un patrón estacional”, señaló.

El turismo de bienestar, también conocido como turismo de salud, abarca desde cirugías médicas y rehabilitaciones especializadas hasta buscas de tratamientos de belleza, nutrición funcional y programas de desconexión digital.

Destinos y empresas que ofrecen experiencias auténticas y medibles de bienestar atraen visitantes con mayor poder adquisitivo y estadías prolongadas.

Brarda explicó que existen dos grandes modalidades: el turismo transitorio, motivado principalmente por la curiosidad de probar tratamientos, y el turismo medicinal, centrado en atender afecciones de salud específicas.

Analía Brarda explicó que dentro del turismo de salud existe lo que se conoce como mid funnel travel. “Es un tipo de viaje donde el turista realiza actividades vinculadas al bienestar, como experiencias en la naturaleza, tratamientos de belleza, gastronomía saludable, deportes y fitness. También suelen incorporarse prácticas espirituales y propuestas orientadas al descanso y al confort”, señaló.

En ese marco, agregó que el turismo de bienestar apunta a generar un ocio terapéutico. “Incluye programas vinculados con la rehabilitación de adicciones, obesidad o tabaquismo. Un ejemplo en Argentina es la clínica Puiggari, en Entre Ríos. También entran en este segmento prácticas como la talasoterapia o las propuestas de spa”, indicó.

El modelo tradicional de spa ha evolucionado hacia propuestas integrales, científicamente respaldadas. Programas de varios días para mejorar el sueño, combatir el burnout y promover hábitos saludables dejan atrás la simple relajación recreativa, integrando elementos de biotecnología y longevidad.

Hoteles pioneros colaboran con clínicas de salud para ofrecer diagnósticos genéticos previos a la llegada del huésped y diseñar planes personalizados de nutrición y ejercicio: es el caso del resort Six Senses en Ibiza, que suma análisis de microbioma y resultados tangibles para el visitante.

El contacto con la naturaleza, el silencio y la arquitectura biofílica emergen como tendencias clave para turistas que buscan descanso y recuperación integral.

Otras tendencias marcan la adopción de tecnologías avanzadas como la crioterapia, la oxigenoterapia hiperbárica y la terapia de luz roja en suites y centros especializados. La inteligencia artificial también redefine la personalización: los hoteles Equinox implementan el programa The Sleep Lab, donde la habitación ajusta iluminación, temperatura y horarios al ritmo biológico del huésped.

La aplicación Timeshifter, utilizada por la cadena InterContinental Hotels & Resort, facilita la adaptación a nuevos husos horarios mediante control circadiano de la luz y genera planes individualizados para minimizar el jetlag, según precisa Smartvel. El análisis de datos en tiempo real permite segmentar ofertas con gran precisión, incrementando la percepción de valor agregado y justificando tarifas premium en el sector.

Tres destinos termales argentinos exploran el bienestar

Argentina se destaca en Latinoamérica por su alta calidad médica y política de precios competitivos en la oferta de salud y bienestar, tal como remarcó Brarda. Los principales centros del país se concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recibe el 33% del flujo, y en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

El país cuenta con tres polos termales de referencia. En primer lugar, Copahue (Neuquén), con aguas volcánicas y fangos terapéuticos, funciona como centro de tratamientos medicinales, activo principalmente entre diciembre y abril por las nevadas del invierno. Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), una ciudad termal integrada, facilitan la accesibilidad a piscinas en hoteles y campings, funcionando como destino para el descanso familiar.

Los parques termales de Entre Ríos lideran los destinos termales argentinos que combinan naturaleza y tratamientos médicos especializados.

Entre Ríos ofrece una red amplia de parques termales, como Villa Elisa, Federación y Victoria del Agua, que integran recreación y entornos naturales, lo que las convierte en opciones familiares y recreativas.

La tecnología y la naturaleza emergen como ejes estratégicos para destinos y empresas

La ciencia aplicada y la personalización digital han elevado el estándar del bienestar en el turismo. Sin embargo, la demanda de conexión con la naturaleza y de entornos para el silencio y la recuperación interior crece como respuesta a la hiperconectividad. Elementos como el baño de bosque, la arquitectura biofílica y el turismo regenerativo, orientados a la sostenibilidad, marcan el desarrollo de destinos emergentes.

Pueblos y parajes de Buenos Aires, el turismo de bienestar pasa de ser un complemento a constituir el principal atractivo turístico.

La colaboración público-privada y la integración de recursos naturales, cultura local y servicios especializados son condiciones para que destinos rurales, costeros o de interior reduzcan la estacionalidad y atraigan turistas de mayor valor añadido. Rutas de contemplación, gastronomía saludable y termalismo se suman a la estrategia para diversificar la oferta turística enfocada en el bienestar.

El turismo de bienestar en 2026 evidencia una transformación estructural: el bienestar ha pasado de ser un complemento accesible a convertirse en el principal atractivo para un visitante dispuesto a invertir en salud y experiencias, y redefine la competencia en la industria turística global.