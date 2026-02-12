Generación Silver

Cómo son los servicios para los silver en el país más digital del mundo

Infobae entrevistó a la responsable de Comunicaciones del Centro de Información e-Estonia, quien detalla cómo el país más digital del mundo combina trámites remotos, ciberseguridad y diseño centrado en las personas para integrar a la generación silver

Guardar
Estonia digitalizó el 99 %
Estonia digitalizó el 99 % de sus trámites y transformó la relación entre el ciudadano y el Estado.

En el norte de Europa, lejos de los grandes centros de poder tecnológico, Estonia construyó uno de los Estados digitales más avanzados del mundo. El 99 % de los trámites oficiales se realizan de manera online: desde votar en elecciones nacionales hasta consultar la historia clínica, renovar el carné de conducir o gestionar una pensión.

Este modelo no solo redefinió la relación entre el ciudadano y el Estado, sino que logró un objetivo que muchos países aún consideran pendiente: integrar plenamente a la generación silver en la vida digital.

La digitalización estonia no se apoyó únicamente en el desarrollo tecnológico, sino en un diseño de servicios centrado en la facilidad de uso, la accesibilidad y la confianza. Para los adultos mayores, especialmente quienes viven en zonas rurales o tienen movilidad reducida, el sistema significó mayor autonomía, menos traslados y un control más directo sobre información sensible como la salud o los datos personales.

Infraestructuras cifradas y autenticación robusta
Infraestructuras cifradas y autenticación robusta sostienen la seguridad del Estado digital.

Pero ese avance también implicó un desafío clave: garantizar la ciberseguridad y la protección de la identidad digital en una población históricamente más expuesta a fraudes, estafas y desinformación.

En un contexto global marcado por el crecimiento de los delitos informáticos y el uso intensivo de datos, Estonia desarrolló una arquitectura digital basada en la seguridad por diseño, con infraestructuras cifradas, sistemas de autenticación robustos y marcos legales que permiten a los ciudadanos saber quién accede a su información y con qué finalidad. La confianza, en este modelo, no es un concepto abstracto, sino una política pública sostenida en el tiempo.

La identidad digital permitió votar,
La identidad digital permitió votar, consultar la historia clínica y gestionar pensiones sin salir de casa.

Infobae entrevistó a Kristiina Kriisa, responsable de Comunicaciones del Centro de Información e-Estonia, Enterprise Estonia, para conocer cómo el país logró que los adultos mayores adopten los servicios digitales con seguridad, qué barreras debieron superar y de qué manera la identidad digital, la ciberseguridad y la inteligencia artificial están redefiniendo la inclusión y la autonomía en una sociedad cada vez más digitalizada.

—¿Cómo ha logrado Estonia que los adultos mayores se sientan seguros y confiados al usar servicios públicos digitales?

Estonia ha trabajado de manera paralela en habilidades, accesibilidad y confianza. Socios del sector público y privado ofrecen capacitación digital, mentoría y talleres comunitarios dirigidos específicamente a personas mayores. Por ejemplo, existen programas en colaboración con universidades y organizaciones comunitarias que brindan formación práctica sobre cómo utilizar los servicios digitales de forma segura y con confianza.

Kristiina Kriisa explicó cómo Estonia
Kristiina Kriisa explicó cómo Estonia combinó capacitación, accesibilidad y marcos legales para que los adultos mayores adopten servicios digitales con confianza.

A nivel nacional, los programas de aprendizaje permanente y formación para adultos incluyen habilidades digitales básicas (desde navegación segura hasta el uso de servicios públicos digitales), para que los adultos mayores no queden excluidos a medida que los servicios se digitalizan.

Además, Estonia siempre ha mantenido canales alternativos de acceso para servicios esenciales, lo que significa que la digitalización amplía el acceso en lugar de eliminar opciones.

—¿Cuáles fueron las principales barreras que enfrentaron los adultos mayores y cómo se abordaron?

—Las principales barreras fueron la falta de habilidades digitales, la confianza y la preocupación por la seguridad y la privacidad. Estonia abordó estos desafíos mediante políticas públicas a largo plazo, invirtiendo en educación digital, recualificación de adultos y programas de formación comunitaria.

También se ha puesto énfasis en la alfabetización mediática y digital, incluyendo talleres sobre riesgos en línea, desinformación y comportamiento digital seguro, lo que ayuda a que los adultos mayores participen con mayor confianza en la sociedad digital.

Desde el inicio, Estonia ha combinado la tecnología con garantías legales y transparencia. Por ejemplo, los ciudadanos pueden ver quién ha accedido a sus datos, lo que contribuye a generar confianza entre generaciones.

—¿Cómo equilibra Estonia la conveniencia con la ciberseguridad para los adultos mayores?

—La seguridad está incorporada en la arquitectura del Estado digital de Estonia. Infraestructuras clave como X-Road garantizan el intercambio cifrado de datos, la autenticación de todas las partes y el registro completo de los accesos a la información.

La inteligencia artificial se proyecta
La inteligencia artificial se proyecta como herramienta para personalizar y ampliar la inclusión digital.

En cuanto a la identidad, Estonia actualiza de manera continua los sistemas de autenticación para responder a nuevas amenazas. Soluciones como Smart-ID+ agregan pasos de confirmación y acciones iniciadas por el usuario, lo que reduce el riesgo de fraudes y estafas telefónicas, manteniendo la experiencia sencilla para el usuario.

Esta combinación de infraestructura segura, marcos legales sólidos y actualizaciones constantes ayuda a proteger a los usuarios más vulnerables sin perder facilidad de uso.

—¿De qué manera la identidad digital mejora la calidad de vida de los adultos mayores?

—La identidad digital permite a los adultos mayores gestionar servicios esenciales a distancia, como salud y recetas médicas, pensiones, impuestos y votaciones, lo que reduce la necesidad de desplazamientos y trámites en papel.

La confianza ciudadana se construyó
La confianza ciudadana se construyó con transparencia sobre quién accede a los datos personales.

Para quienes viven en zonas rurales o tienen movilidad limitada, los servicios digitales permiten una vida más independiente durante más tiempo. En salud, existen programas específicos que apoyan el uso de herramientas digitales para el autocuidado y la prevención, mejorando resultados y autonomía.

En la práctica, esto se traduce en menos trámites presenciales, acceso más rápido a servicios y mayor control sobre los datos personales.

En un posteo de LinkedIn, Kriisa relata su entrevista con la expresidenta Kersti Kaljulaid, quien le dijo: “No queremos que nuestro e-Estado se convierta en el teléfono fijo”. Kriisa describe cómo la mandataria enfatizó que la innovación no debe considerarse un logro definitivo, pues lo que hoy resulta novedoso puede quedar rápidamente desactualizado.

Los ciudadanos pueden auditar los
Los ciudadanos pueden auditar los accesos a su información en tiempo real.

Además, señala que, a diferencia de otros países que solo hablan de transformación digital, Estonia la ha llevado a la práctica rediseñando la gobernanza y haciendo que los servicios públicos sean tan eficientes como los del sector privado.

En la publicación, también resalta la importancia que Kaljulaid otorga a la identidad digital como base de una verdadera gobernanza electrónica, el impacto actual de la inteligencia artificial en los servicios públicos y la confianza como elemento fundamental para que la sociedad adopte nuevas tecnologías.

—¿Cuál es la perspectiva a futuro respecto del impacto de la inteligencia artificial en la inclusión y la autonomía?

—A futuro, la inteligencia artificial potenciará la personalización, los servicios proactivos y la accesibilidad.

Se espera que la IA ayude a que los servicios públicos se adapten a las necesidades individuales, por ejemplo, simplificando la navegación, permitiendo interfaces en lenguaje natural y apoyando a quienes tienen menor confianza digital. Estonia ya está integrando inteligencia artificial en la educación y los servicios públicos para que las futuras generaciones, incluidos los futuros adultos mayores, estén familiarizados con estos sistemas.

El principio fundamental seguirá siendo el mismo: la tecnología debe ampliar la inclusión y la autonomía, no reemplazar el apoyo humano. El modelo de Estonia combina la automatización con un diseño de servicios centrado en las personas y una gobernanza de datos robusta.

Temas Relacionados

EstoniaEuropaCentro de Información e-EstoniaEnterprise EstoniaIdentidad DigitalInclusión Digital

Últimas Noticias

Cinco planes para el Día de los Enamorados después de los 60

Opciones sencillas favorecen el ánimo y la integración cuando la familia está cerca o lejos

Cinco planes para el Día

Los seis sectores de la economía global que impulsan los silver

La transformación en el perfil de consumo de los mayores de 50 años diversifica mercados y acelera la demanda en ámbitos antes poco explorados

Los seis sectores de la

El equilibrio: el signo vital olvidado que predice cómo envejeceremos

Un gesto tan simple como mantenerse en una pierna puede anticipar el riesgo de caídas, pérdida de independencia y hasta deterioro cognitivo

El equilibrio: el signo vital

El auge de las clínicas de longevidad: un fenómeno que puede renovar la medicina

A la ciencia médica le debemos el marcado crecimiento de la expectativa de vida. Pero ya no se trata solo de vivir más sino de hacerlo optimizando la salud

El auge de las clínicas

Cómo transforma el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires la experiencia cultural de los silver a través de sus programas inclusivos

Nuevas maneras de participar y vincularse con el entorno artístico invitan a descubrir oportunidades inesperadas en un espacio único de la ciudad

Cómo transforma el Museo de
DEPORTES
Tomás Etcheverry habló sobre las

Tomás Etcheverry habló sobre las críticas por las ausencias en Corea: “Con el diario del lunes es fácil opinar”

Brilló en Europa, jugó con Scaloni y Aimar y desentraña la receta del éxito de Argentina: “Tiene todos los condimentos”

Tiene 22 años, fue campeona de la mano de Mercedes y busca ser la próxima mujer en la Fórmula 1

La filosa reflexión de un legendario entrenador cuando le compararon a Cristiano Ronaldo con Messi y Maradona

La concluyente sentencia de Diego Martínez cuando le preguntaron por su relación con Riquelme durante su paso por Boca

TELESHOW
Los famosos de MasterChef Celebrity

Los famosos de MasterChef Celebrity se enfrentaron al reto de la panopea: “Es un reality salvaje”

Benjamín Vicuña mandó al frente al bañero de su programa luego de que rescatara a una joven que no sabía nadar: “Algo pasó”

Iván de Pineda conducirá una competencia nacional con estudiantes universitarios: “Es una idea que soñaba hace tiempo”

Melody Luz reconoció que no pudo perdonar a Alex Caniggia: “Me lastimó estando embarazada”

Tamara Báez realizó el trend viral en la favela Rocinha de Brasil y mostró su enojo al ser comparada con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Líderes de la Unión Europea

Líderes de la Unión Europea se reúnen en Bélgica para debatir cómo reforzar su economía ante la presión de EEUU, Rusia y China

Cuba, opción colapso

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles sobre varias regiones de Ucrania: al menos cuatro muertos y cinco heridos

El escritor que desafió a Amazon publica un libro sobre Buenos Aires y relanza su clásico sobre librerías

¿Y si nuestras ideas políticas dependen de la forma de nuestro cerebro? Una neurocientífica cree que sí