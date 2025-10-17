La sabiduría del envejecimiento: cómo las personas mayores mantienen y mejoran sus habilidades cognitivas

Investigaciones demuestran que la cognición no siempre se ve afectada por el paso de los años, desafiando los estereotipos comunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo donde la vejez suele asociarse con el declive cognitivo, las investigaciones recientes presentan una perspectiva más alentadora: el paso del tiempo no solo acumula años, sino también experiencia y sabiduría, mostrando una faceta más enriquecedora del envejecimiento.

La psicóloga Laura Carstensen, al mando del Stanford Center on Longevity, enfatiza: “La creencia sobre los ancianos es que todos son iguales, que son vacilantes, y que el envejecimiento es una pendiente descendente constante”. Pero la realidad que explica es mucho más intrigante: “Los 80 años son la edad de los más sabios del planeta”.

Carstensen destaca que, si bien las diferencias cognitivas empiezan a notarse después de los 60, a los 80 años, el envejecimiento se muestra en toda su diversidad, demostrando que no hay un solo camino hacia la vejez, sino una gama infinita de experiencias mentales.

Por su parte, John Rowe, profesor de salud pública en la Universidad de Columbia, coincide con Carstensen y señala que los estudios muestran que el envejecimiento no afecta a todas las personas de la misma manera. En un estudio de largo plazo que siguió a más de 2.000 personas de 77 años de promedio durante 16 años, se observó que las tres cuartas partes de los participantes no mostraron ningún declive cognitivo significativo.

En otro estudio, aproximadamente la mitad de las personas mayores de 75 años no experimentaron cambios importantes en su bienestar físico ni en su función cognitiva en los seis años posteriores. “Este es un gran avance porque significa que, de hecho, tienes control sobre tu vejez”, subraya Rowe, destacando que factores como un estilo de vida saludable y una buena autoestima son esenciales para el envejecimiento exitoso.

Aunque algunos experimentan deterioro, muchos adultos mayores conservan una mente aguda, con notables diferencias en su funcionamiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de envejecimiento exitoso también ha sido ampliamente estudiado, y los resultados muestran que, a pesar de los cambios físicos y mentales, muchas personas mayores siguen siendo cognitivamente agudas. Carstensen y Rowe coinciden en que, aunque la genética juega un papel importante (entre un 30% y un 50%), el resto depende de las decisiones de vida que se tomen. Esto implica que aquellos que cuidan su salud física, mantienen una vida social activa y gestionan su bienestar emocional tienen mayores probabilidades de experimentar un envejecimiento cognitivo saludable.

A medida que las personas envejecen, ciertos aspectos del funcionamiento cognitivo mejoran. Por ejemplo, la capacidad para resolver conflictos, la estabilidad emocional y la regulación de las emociones tienden a mejorar con la edad. “Hemos encontrado de manera muy clara que hay cosas que mejoran con la edad”, afiram Rowe.

Aunque el envejecimiento conlleva ciertos cambios en el cerebro, como la contracción de los lóbulos frontales y la disminución de algunas conexiones neuronales, el cerebro de los adultos mayores sigue siendo funcional. Denise Park, neurocientífica de la Universidad de Texas en Dallas, indica que la disminución de la eficiencia cerebral con la edad es muy leve, “del orden de milisegundos”, y no afecta significativamente la vida diaria.

Los adultos mayores, en lugar de depender de las mismas conexiones cerebrales que los más jóvenes, activan nuevas áreas del cerebro para realizar tareas cotidianas, como la lectura. “Suelen forjar vías adicionales para determinadas actividades. Esas vías pueden no ser tan eficientes como las de los adultos más jóvenes, pero funcionan”, explica Park.

La ciencia sostiene que el envejecimiento no es un proceso homogéneo, sino que hay una notable diversidad en cómo las personas mayores mantienen su salud cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la sabiduría adquirida con la edad tiene respaldo científico. Park destaca que los adultos mayores sobresalen especialmente en el conocimiento acumulado a lo largo de su vida. “Si pensamos en el cerebro como si fuera una computadora, hay mucho más en el disco duro”, afirma. Este vasto conocimiento les permite encontrar soluciones más efectivas a los problemas, lo que les da una ventaja inesperada frente a los más jóvenes.

Este beneficio se refleja, por ejemplo, en su capacidad para tomar decisiones más acertadas en situaciones complejas, ya que los mayores tienden a ver los problemas desde diversas perspectivas y toman en cuenta más factores al tomar decisiones. Como subraya Carstensen, la sabiduría acumulada a lo largo de los años permite a los mayores tomar decisiones considerando múltiples factores y partes interesadas.