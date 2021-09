11 juegos para no perder de vista durante en septiembre

Septiembre trae consigo un tendal de títulos para mantenernos ocupados durante un buen tiempo. Si bien no estamos en presencia de los grandes tanques de la industria, sí encontramos una selección en la que hay una cosa para cada tipo de jugador. Wario está de regreso, el primer exclusivo de PlayStation 5 que llega desde la casa de Microsoft, más de Annapurna Interactive y la ¿última? entrega de Judgment entre los juegos que no deberías perder de vista durante el mes de septiembre.

The Artful Escape (9 de septiembre, Xbox One, PC)

Siempre que está Annapurna Interactive presente hay que prestar atención, como es el caso de The Artful Escape, una de las grandes promesas del desarrollo independiente. Se trata de un título de acción y plataformas en donde los jugadores se pondrán en la piel de Francis Vendetti, un músico sobrino de un legendario compositor que deberá atravesar la tensa relación entre su carrera y las influencias familiares. Esto deriva en una aventura lisérgica de niveles multicolor y jefes a los que derrotar con la guitarra mágica que Francis posee. Llegará también a la plataforma Xbox Game Pass en su lanzamiento.

Lost In Random (10 de septiembre, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Parte del brazo publicador de juegos independientes de Electronic Arts conocido como EA Originals, Lost In Random nos ofrece una aventura en la que combatimos tirando dados en un misterioso universo con una estética claramente inspirada en la obra de Tim Burton. Se trata del próximo título del estudio Zoink Games, responsables de Fe: otro título publicado bajo el marco de EA Originals.

NBA 2K22 (10 de septiembre, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)

El simulador de basket por excelencia regresa una vez más en su tradicional presentación anual. El año pasado fue el debut en consolas de nueva generación con un impresionante apartado visual y físicas realistas, y en esta ocasión la gran novedad será un planteo novedoso en todas las mecánicas de juego. Desde mejoras en las opciones defensivas, pasando por nuevas técnicas para anotar tantos, la meta de NBA 2K22 es ser divertido y profundo tanto en el ataque como en la defensa, cosa que siempre le fue esquiva a la franquicia hasta el momento.

Life Is Strange: True Colors (10 de septiembre, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Life Is Strange es una serie de aventuras creada por el estudio DontNod en Francia, y True Colors es la tercera entrega de la franquicia pero la primera en no ser desarrollada por ellos, ya que la creación corre por cuenta de DeckNine. En esta oportunidad, la trama gira alrededor de Alex Chen, una joven que tiene el poder de experimentar las emociones ajenas, cosa que utilizará a toda costa para investigar la muerte de su hermano. Como suele ser característico en la franquicia, Life Is Strange: True Colors presentará temáticas alrededor de las minorías, la inclusión y todo tipo de asuntos sensibles, siempre tratados con el mejor tacto para darles visibilidad de forma respetuosa.

WarioWare: Get It Together! (10 de septiembre, Switch)

WarioWare: Get It Together marca el regreso de no sólo uno de los personajes más queridos en el universo de Nintendo, sino también el de un estilo de juego único, popularizado desde los tiempos de la vieja Nintendo DS. La propuesta sigue siendo la de siempre: concursar en una serie de minijuegos propuestos por Wario que sin lugar a dudas te harán soltar más de una carcajada, a la vez que utiliza los recursos en cuanto a controles de Nintendo Switch de la manera más ocurrente y alocada que se pueda imaginar.

Deathloop (14 de septiembre, PS5, PC)

Deathloop es la nueva aventura de acción creada por Arkane Studios (Dishonored, Prey) que incluso siendo parte de Bethesda dentro del conglomerado de Xbox, saldrá en exclusiva para PlayStation 5 en su versión de consolas. Deathloop presenta a Cole, un asesino atrapado en un loop de tiempo que siempre lo tiene despertando en las afueras de una ex base militar donde se llevaron a cabo misteriosos experimentos clasificados. Parte de la jugabilidad está basada en la idea de que con cada reaparición en el mapa, los jugadores tendrán toda la información que necesitan para ir avanzando en la trama principal.

Kena: Bridge of Spirits (21 de septiembre, PS4, PS5, PC)

Una de las materias pendientes en PlayStation es Kena: Bridge of Spirits, juego que sufrió un retraso inesperado el mes pasado, pero que ahora parece estar listo para saltar a la acción. Kena: Bridge of Spirits es una aventura de acción en tercera persona con exploración y un profundo sistema de combate que incluye el uso de armas de largo alcance y elementos relacionados a los poderes mágicos. Aunque se podrá jugar en PlayStation 4 y PC, la versión de PlayStation 5 es la más tentadora por el uso de las funciones específicas del mando DualSense y el audio envolvente producto del motor Tempest 3D de la consola.

Diablo II: Resurrected (23 de septiembre, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)

Nunca es una mala oportunidad de volver a jugar a uno de los clásicos más inoxidables de la historia de los videojuegos. Diablo II: Resurrected es una remasterización completa del clásico de Blizzard que incluye secuencias animadas hechas de nuevo para la ocasión, además de gráficos mejorados en cuanto a texturas y efectos visuales, todo puesto a punto para ir a resoluciones de hasta 4K. Post lanzamiento, el estudio promete agregar la función de progresión cruzada, para que puedas mantener tu progreso en la aventura sin importar en la plataforma que decidas jugar.

Sable (23 de septiembre, Xbox Series X|S, PC)

Sable es uno de los juegos independientes más esperados de los últimos tiempos, que llegará a plataformas Xbox Series y PC. La premisa nos invita a explorar un enorme mundo abierto bajo la piel de Sable, una chica que deberá descubrir gran misterio resolviendo distintos puzles de entorno a lo largo de extensas regiones, en donde no habrá combate ni una historia específica que seguir, sino que el énfasis estará puesto en la exploración y el descubrimiento. Destaca su singular apartado artístico.

Lost Judgment (24 de septiembre, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Lost Judgment es la continuación de uno de los spin-offs más exitosos del universo Yakuza. Nos trae de regreso al investigador privado Takayumi Yagami quien en esta oportunidad deberá infiltrarse en una escuela para investigar casos de abuso y particularmente un misterioso asesinato. Las calles de Kamurocho serán una vez más parte del escenario donde transcurre la aventura, pero también estará Isezaki Ijincho (inspirados en los distritos reales conocidos como Kabukichō e Isezakichō), en una aventura repleta de acción, diálogos desopilantes, decenas de horas de contenido de calidad y una trama principal que promete dar que hablar.

Death Stranding Director’s Cut (24 de septiembre, PS5)

Las “Director’s Cut” están de moda en PlayStation 5: reediciones que no sólo mejoran las cualidades técnicas y las expanden gracias al uso de los recursos de la consola a nivel controles y sonido envolvente, sino que también agregan contenido adicional. En el caso de Death Stranding Director’s Cut, los jugadores encontrarán el juego base con gráficos mejorados hasta 4K con HDR y hasta 60 cuadros por segundo, a lo que se suman misiones de historia, territorios para explorar, encargos alternativos y una pista de carreras para competir por la mejor marca de tiempo.

