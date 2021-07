Globant superó a Savage y se convirtió en campeón argentino de League of Legends

Globant superó 3-0 a Savage y se consagró campeón del Clausura.

Este jueves finalizó la Liga Master Flow de LVP, el certamen de League of Legends más importante de la Argentina. Fue una temporada atípica, en donde muchos equipos nuevos dijeron presente, y otros históricos decidieron no participar, y tras varias semanas de competencia Globant Emerald Team se coronó campeón del torneo Clausura tras vencer 3-0 a Savage Esports. Se ganó un lugar en el Regional Sur, donde luchará por la Promo/Relegación y un spot en la Liga Latinoamérica.

Globant había llegado a la final como el principal favorito, ya que culminó la fase regular del certamen con 17 victorias y solo cinco caídas. Estuvo muchos juegos sin conocer la derrota, e incluso se dio el lujo de probar a sus jugadoras suplentes en las últimas jornadas. Ya en playoffs superó 3-0 a Naguará Esports, y en semis eliminó a Ualá New Pampas por 3-1.

Por su parte Savage fue de menos a más, y terminó la primera etapa con 15 triunfos y siete juegos perdidos. En cuartos de final venció por 3-0 a Stone Movistar, el equipo del Peque Schwartzman, y en semifinales logró una heroica victoria ante Undead BK, uno de los cucos de LVP. Perdieron el primer game y por problemas de electricidad el midlaner Strange no pudo disputar el segundo, donde también cayeron. Estaban 0-2 abajo ante un gran rival, pero consiguieron el rever swipe y dieron vuelta la historia para imponerse 3-2 y llegar a la gran final.

La serie al mejor de cinco juegos no se disputó de manera presencial, sino que cada equipo dijo presente desde sus oficinas. LVP se encargó de tener corresponsales en cada una, y el show de apertura estuvo a cargo del cantante argentino YSY A, que deslumbró a los viewers con un repertorio de sus mejores temas. Es una idea que no se había aplicado hasta el momento, y que le da cierta identidad a la competencia, a sus integrantes y a la escena regional en general. El espectáculo estuvo a la altura y durante algunos momentos se superaron los 10.000 espectadores.

El trofeo que se le entrega al campeón de la Liga Master Flow. EFE/Liga de Videojuegos Profesional.

El primer enfrentamiento duró 35 minutos y ambas escuadras mostraron un nivel muy parejo. Savage planteó una estrategia diferente porque Pan fue al carril central y Strange se ocupó del carril superior, aunque GET supo cómo contrarrestarlo, y se hizo fuerte en la parte media y alta del mapa, con Nate y Plugo que estuvieron imparables.

Los Osos aprovecharon los primeros minutos para hacerse con tres Dragones y estar a uno del Alma, mientras que Globant dominó la visión de la jungla, ante un QQ que poco pudo hacer con su Kha’Zix. Con un Heraldo derribaron dos torres de Top y siempre se mantuvieron por encima en cuanto al oro. Las siguientes teamfights se dieron en el pit del Dragón, y la definitiva, que quedó en manos de GET, que se llevó la vida de cuatro rivales. Un empuje por Mid bastó para llegar hasta el nexo, destruirlo y sumar la primera victoria de la final.

En la revancha Savage optó por su formación tradicional, con Pan de nuevo en top, y fue uno de los puntos más altos del equipo, aunque no pudo con el macrojuego de Globant, que se mostró superior a lo largo de la partida, y sobre todo en el juego temprano.

Plugo, por su parte, estuvo imparable con Orianna y fue el mejor jugador del game. Corriendo desde atrás, los Osos buscaron hacerle foco y sacarlo de cada teamfight, y aunque en algunas ocasiones les funcionó, no alcanzó para vencer. GET tuvo sus errores y más de una vez estuvo en la cuerda floja, pero Savage no encontró cómo aprovechar sus ventajas, pese a que demostraron que las batallas por equipo son lo suyo. La diferencia definitiva la consiguieron al minuto 30, luego de un exterminio en el pit del Barón, y en lugar de ir por la bonificación fueron por todo: pusheraon medio y se llevaron torreta, inhibidor y la victoria.

Savage venía de lograr un rever swipe y confiaban en que podían repetirlo, pero no fue así. El tercer game fue el último y tuvo muchos puntos en común con los anteriores. Globant arrancó con ventaja y poco a poco fue adueñándose del mapa, y aunque Pan era el más revulsivo de los Osos, no les alcanzó para emparejar la historia. Nate y Fix jugaron muy bien y demostraron que la experiencia pesa en estas instancias. La historia se terminó a los 35 minutos, con más de 10k de oro de diferencia y con 11 torreras a favor y solo tres en contra. La final fue 3-0 y GET pudo gritar campeón.

Arriba de izquierda a derecha: Nate, Pierre, Lesmart y Follow Abajo de izquierda a derecha: Fix, Epika y Bardito.

El 2021 es recién el primer año de Globant como organización de esports, y el título remarca que vienen haciendo muy bien las cosas. Optaron por un staff de calidad, comandados por dos hombres de mucha experiencia como lo son Lesmart y Pierre, que saben muchísimo sobre el juego. También sumaron jugadores con trayectoria, y que se conocen, ya que habían jugado juntos y eran la base del roster multicampeón de Kaos Latin Gamers. Todo lo complementaron con rookies con potencial, que con rodaje dieron de qué hablar.

Tras la consagración, Lesmart dialogó con la transmisión y aseguró que siempre se mantuvieron tranquilos y confiados en la serie: “Queríamos devolverle a GET lo que nos dio. Estoy muy contento por los chicos y aliviado. Creo que tuvimos el control del juego. Desde el draft nos sentíamos cómodos, pero es una final y se gana en la cancha. Estuve nervioso, pero era lo que esperábamos”.

El MVP de la final fue el ADC Fix, que se lució con Ezreal y aprovechó para agradecer el trabajo de Globant: “Estoy muy feliz por el grupo y por la organización. Todos los que formaron parte de este proyecto. Desde el día uno sabíamos que con un buen trabajo teníamos todas la herramientas necesarias para ganar. Globant un 10. Es la mejor org en la que estuve, y es hermoso retribuirle lo que nos dieron. Nos vemos jugando Promo/Relegación y ganando. Vamos a trabajar mucho y vamos a llegar mucho mejor preparados que ahora”.

GET obtuvo el primer título de LVP de su historia, y además, por la suma de puntos a lo largo de la temporada, se clasificó al Regional Sur, donde competirá junto al campeón de Chile y Perú. El mejor de dicho certamen accederá a la Promoción/Relegación, que otorgará tres cupos para la Liga Latinoamérica. Serán seis los clasificados: el campeón del Sur, del Norte, Furious Gaming y Undead Gaming (ganaron su lugar el año pasado), y Kaos Latin Gamers y XTEN Esports, los dos últimos de la LLA.

En la fase de grupos se enfrentarán todos contra todos, y dependiendo los puntos que consigan se decidirán los brackets de los playoffs. El cuarto se enfrentará al quinto y el ganador chocará contra el primero, mientras que por la otra parte del cuadro, el tercero se enfrentará al sexto, y quien venza irá contra el segundo. Los ganadores clasificarán directamente a la LLA, mientras que los perdedores jugarán un repechaje por el tercer cupo.

El formato del escenario A la Promo/Relegación.

