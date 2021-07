Conocé los lanzamientos de videojuegos más esperados de julio

El mes de julio no incluye lanzamientos rimbombantes, pero sí tiene una serie de títulos relevantes que hace mucho que se esperan por parte de la comunidad. Tal es el caso de Microsoft Flight Simulator, que por fin llega a las consolas de nueva generación de Microsoft, o el rumoreado y esperado The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, la reedición del clásico de Nintendo Wii que regresa a diez años de su lanzamiento original.

Varios de estos juegos estarán disponibles en Xbox Game Pass desde su lanzamiento. Si bien también llegarán juegos como Neo: The World Ends With You y Horror Tales: The Wine, estos son los juegos que no hay que perder de vista durante el mes de julio.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Nintendo Switch, 9 de julio)

Wings of Ruin es la continuación del primer Monster Hunter Stories, un título que se diferencia de la propuesta principal de la franquicia ya que su acercamiento abandona la acción en tercera persona para tomar la jugabilidad clásica de los juegos de rol japoneses por turnos. Llega justo para apuntalar el gran suceso que fue Monster Hunter Rise y para aquellos que no sepan qué esperar de Stories 2, pueden descargar la demo de la tienda digital de Nintendo, donde podrán transferir su progreso en el caso de que se hagan con el juego completo.

F1 2021 (PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S|X, 16 de julio)

Codemasters ahora forma parte del conglomerado de Electronic Arts pero esto no altera los planes en lo absoluto, porque la licencia de la FIA sigue en manos del desarrollador británico, responsable de las mejores simulaciones basadas en la máxima competencia automovilística. Esta nueva entrega explotará a fondo la capacidad técnica de las consolas de nueva generación y PC, además de incluir un modo carrera con un fuerte componente narrativo, nuevos modos online y más. Como de costumbre, la estrella será la jugabilidad híbrida, ideal para quienes busquen la simulación más extrema como también los que busquen una experiencia más casual.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo Switch, 16 de julio)

Skyward Sword fue publicado originalmente en Nintendo Wii hace casi diez años y por lo tanto, Nintendo incluirá en esta reedición mejoras de todo tipo, las cuales abarcan desde el apartado gráfico, pasando por mejoras en la jugabilidad, disposición de menús y otros elementos que harán de esta experiencia una más cercana a los juegos modernos. La historia que cuenta es ni más ni menos que una precuela de lo que fue Ocarina of Time, a la vez que ilumina el origen de conceptos fundamentales de la serie como son la Espada Maestra o la Trifuerza.

Death’s Door (PC, Xbox One, Xbox Series S|X, 20 de julio)

El título publicado por Devolver Digital y desarrollado por los creadores de Titan Souls fue uno de los más destacados de la reciente conferencia de E3 2021 del publisher indie. Death’s Door combina elementos de acción, RPG, puzzles y aventuras en el contexto de un universo cuya narrativa promete ser uno de los puntos más importantes, la cual nos pone en el lugar de un cuervo perteneciente a una agencia que se encarga de recolectar las almas de los muertos.

Microsoft Flight Simulator (Xbox Series S|X, 27 de julio)

Flight Simulator es una de las series más icónicas de Microsoft, que hizo su regreso triunfal durante el año pasado. Disponible hasta ahora sólo para PC, la llegada del nuevo Microsoft Flight Simulator es muy esperada por los usuarios de las consolas de nueva generación de Microsoft. La espera llega a su fin, ya que el 27 de julio será la fecha de despegue para este simulador que incluirá una serie de funciones específicas para facilitar la jugabilidad con el joystick tradicional, además de optimizar la navegación entre los controles de los aviones y avionetas, considerando la falta de teclado y mouse. Estará disponible desde su lanzamiento en el servicio de Xbox Game Pass.

The Ascent (PC, Xbox One, Xbox Series S|X, 29 de julio)

Podríamos definir a The Ascent como la mezcla perfecta entre Diablo 3 y Cyberpunk 2077. La propuesta nos pone en la piel de una serie de mercenarios que deberán dar caza a los vestigios de una corporación que lucha por mantener su supremacía en medio de una revuelta social. Estructurado como la ciudad vertical donde transcurre la aventura, la misión será ascender los distintos pisos de la torre hasta llegar al objetivo final. Es ideal para jugar con amigos ya sea en el mismo sofá o a través de internet. También estará disponible desde el lanzamiento en Xbox Game Pass.