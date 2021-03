Estrella de la NBA recibe bloqueo en Twitch, suspensión en su equipo y se alejan los sponsors por dichos antisemitas en una transmisión

Call of Duty: Black Ops 2 Season 2

El pasado lunes 8 de marzo Meyers Leonard, jugador de los Miami Heat, realizó un streaming promocionado y patrocinado de Call of Duty: Warzone a través de su canal en la popular plataforma de streaming, Twitch. Durante la partida, Meyers se refirió a un jugador que lo estaba atacando con un rifle sniper con toda clase de insultos sexistas y misóginos, antes de utilizar un término antisemita sumamente despectivo , acuñado a principios del siglo pasado para referirse a los inmigrantes judíos que llegaban a la isla de Ellis, en Nueva York.

Los dichos de Meyers automáticamente provocaron la reacción adversa de los espectadores que tenía en vivo, los cuales no sólo lo repudiaron sino que tomaron el momento de la transmisión para convertirla en un clip que rápidamente se volvió viral. Tal fue la reacción ante los dichos que Meyers recibió un llamado telefónico durante el vivo y cortó abruptamente la transmisión, situación que luego justificó con un supuesto llamado urgente de su esposa. Lo cierto es que a los pocos minutos del corte, el canal de Meyers Leonard fue eliminado de Twitch a modo de penalidad.

Meyers Leonard durante la transmisión en Twitch de Call of Duty: Warzone.

Aunque el suceso tuvo lugar el día lunes, fue el martes 9 cuando tomó público conocimiento: se volvió trending topic de Twitter en los Estados Unidos. De este modo, Meyers Leonard ya no solo debía lidiar con las consecuencias dentro de la plataforma de streaming sino que también le tocaría afrontar la decisión de Miami HEAT de separarlo por tiempo indefinido del plantel, mostrando un fuerte repudio a sus palabras a través de un comunicado en la cuenta oficial de Twitter del equipo:

“Miami Heat condena vehementemente el uso de cualquier forma de discurso de odio. Las palabras utilizadas por Meyers Leonard estuvieron mal, y no vamos a tolerar el discurso de odio de nadie asociado a nuestra franquicia. Escucharlo de un jugador de Miami Heat es especialmente decepcionante y dañino para todos los que trabajamos aquí, como también para la enorme comunidad del Sur de Florida, Miami Heat y todas las comunidades de la NBA. Meyers Leonard será separado del equipo por tiempo indefinido, y Miami Heat cooperará con la NBA para realizar las investigaciones que crean pertinentes”

El jugador de la NBA profundizó su actividad en Twitch en tiempos de lesión. La presencia de deportistas en la plataforma incrementó durante el año pasado.

En tanto, la NBA recién toma conocimiento del suceso y de momento, por lo que no está claro si Meyers Leonard enfrentará alguna sanción disciplinaria por parte de la organización, más allá de la determinación tomada por su equipo. En otro frente, La Liga de Antidifamación -organización que se ocupa de combatir la difamación de la comunidad judía, y asegurar un trato justo para todos- también mostró su decepción, instando al jugador de la NBA a ofrecer disculpas públicas por su discurso de odio y retórica antisemita.

La disculpa de Meyers Leonard no tardó en llegar. A través de su cuenta de Instagram, el jugador declaró estar arrepentido, además de desconocer lo que significaba el término que utilizó. “Lamento mucho haber utilizado términos antisemitas durante la transmisión de ayer. Aunque no sabía lo que significaba esa palabra en ese momento, mi ignorancia acerca de la historia de su origen y qué tan ofensiva es para la comunidad judía no son excusa, lo que hice estuvo mal. Ahora sé de qué se trata y me comprometo a buscar a quienes puedan educarme y ayudarme en cómo identificar este tipo de odio y cómo combatirlo”.

Meyers Leonard oponiéndose al reclamo de sus compañeros de equipo.

Pese a su disculpa, el equipo conocido como FaZe Clan -donde Meyers había invertido dinero- también decidió cortar vínculos con el jugador de la NBA. Así mismo, las marcas que lo apoyaban en su actividad relacionada al streaming y los videojuegos también decidieron hacer lo mismo , tal como expresaron a través de sus cuentas oficiales de Twitter compañías como Scuf, Astro Gaming y Origin PC, entre otras.

No es la primera vez que Meyers Leonard está envuelto en la polémica: el año pasado también ganó notoriedad al oponerse a protesta por parte de los jugadores afroamericanos durante el himno nacional norteamericano, que buscaba visibilizar las desigualdades raciales y la violencia policial que dejó un tendal de víctimas de la comunidad en los últimos años. A su vez, se lo conoce por su fanatismo hacia lo militar a través de su vestimenta y distintos accesorios que utiliza fuera de la cancha, además de tener un hermano perteneciente a las fuerzas especiales, que ha participado en los conflictos de Afganistán.

Al momento de producirse los hechos, Meyers se encontraba de baja por una cirugía que debió practicarse en uno de sus hombros, lo cual lo dejó fuera de la temporada. Su continuidad en los Miami Heat está en duda.