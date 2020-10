Need For Speed: Hot Pursuit Remastered llegará al mercado el 6 de noviembre

El título, que llegará el próximo 6 de noviembre, conmemorará el décimo aniversario de su debut en el mercado

A través de su cuenta de Twitter, EA anunció lo que será el lanzamiento de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, título que arribará el próximo 6 de noviembre a PlayStation 4, Xbox One y PC, mientras que para Nintendo Switch lo hará el 13 del mismo mes. Esta nueva versión, que llegará para celebrar el décimo aniversario del videojuego, introducirá un modo multijugador con crossplay, gráficos renovados, nuevos autos e inéditos desafíos.

El lanzamiento del remaster de Need for Speed™ Hot Pursuit traerá uno de los mejores juegos de la franquicia a la actual generación de consolas. Cabe recordar que este título, que debutó en 2010 para PS3 y Xbox 360, recibió el premio al Mejor Juego de Carreras en los Game Critics Awards de 2010 y al mejor título Multijugador por The British Academy Video Games Award en 2011.

Entre las principales novedades que introducirá destacan las mejoras gráficas, las cuales darán un gran salto de calidad en comparación al original. La versión para Xbox One, PlayStation 4 y Switch, funcionarán a 1080p con 30fps en modo acoplado, ofreciendo modelos de mayor resolución y mejor trabado de sombras. En PC, por su parte, se podrá explotar todo el apartado gráfico exigiéndolo en una resolución 4K a 60fps.

Los coches de policía volverán recargados, con nuevas armas para identificar sospechosos.

Así, se podrá disfrutar a gran escala del mundo de Secreast County, mundo donde tiene lugar el juego. Aquí, los jugadores se irán encontrando con el amplio catálogo de autos que ofrece el título de EA, con los que deberán escapar de la policía, la cual va con vehículos cargados con armas tácticas, las cuales buscarán averiar al sospechoso en el escape.

La experiencia multijugador será uno de los pilares de esta remasterización. Los usuarios podrán disfrutar tanto de carreras en solitario como amigos para lograr desbloquear distintos elementos, como armas y vehículos. Estos últimos serán muy personalizables, una de las grandes características de la franquicia. Por su parte, permitirá juego crossplay entre plataformas, por lo que los jugadores de PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch tendrán la oportunidad de medirse entre sí.

Esta remasterización contará con la tecnología Autolog, la cual ya supo dar el presente en el título original. Esta buscará conectar usuarios en competencias asincrónicas, las cuales se emparejarán según los resultados que se vayan conociendo. A través de esta función, los jugadores también podrán compartir sus experiencias, fotos y retos realizados.

El título hará hincapie en la personalización de vehículos, uno de los ejes de la franquicia.

Matt Webster, vicepresidente de Criterion Games, expresó su opinión respecto al lanzamiento de esta remasterización: “Need for Speed: Hot Pursuit estaba adelantado a su época cuando fue lanzado en 2010, al haber introducido un comparador automático y un sistema de recomendaciones de amigos dentro del juego, antes de que esto fuese normal en el mundo actual. Hoy, estamos encantados de traer de vuelta ese espíritu de carreras sin límite a las nuevas plataformas y jugadores, en donde se pueden conectar, comparar y competir sin importar la plataforma en la que se encuentren, incluso al estar fuera de casa con Nintendo Switch”.

Además, NFS: Hot Pursuit Remastered ofrecerá todo el contenido descargable que tuvo el título original y seis horas de juego completamente nuevo, al cual se llegará gracias a los 30 desafíos que se incluyeron para esta versión.

Habrá que esperar a ver algún gameplay del juego para entender si esta remasterización vale la pena para los fanáticos de la saga. Por el momento, todo lo que ofrece parece interesante, buscando dar una vuelta de rosca a lo que fue el primer título creado por Criterion Games dentro de la franquicia.