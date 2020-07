Ubisoft Forward EN VIVO: tráilers, anuncios y fechas de lanzamiento de sus próximos videojuegos

Llegó el turno de mostrar las cartas para Ubisoft. Particularmente, de contar fechas de lanzamientos y nuevos adelantos de juegos que no volvieron a tener novedades concretas desde la E3 2019, que este año no tuvo evento presencial. Entre los anuncios más esperados, en la previa se destacaban el gameplay de Assassin’s Creed Valhalla, fecha de lanzamiento de Watch Dogs Legion, Far Cry 6 (que ya sufrió filtraciones), Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine y Gods And Monsters. Además. se esperaban detalles del su nuevo juego gratuito, el Battle Royale Hyper Space.





Sin demasiado preámbulo, el primer videojuego mostrado en Ubisoft Forward fue Watch Dogs Legion, la nueva entrega de la franquicia que llevará a los jugadores a una versión futurista de Londres. Antes de mostrar material del juego en acción, se reveló un corto animado dirigido por Alberto Mielgo (Love, Death / Robots) que ilustra uno de los pilares del título: no hay un solo protagonista. La tarea de los usuarios será sumar personajes a la Resistencia organizada por DeadSec, lo que cambiará el contenido de las escenas cinematográficas y algunos puntos de la trama.

El siguiente trailer del juego anticipa que la saga tomará un camino parecido a Far Cry con villanos carismáticos. También adelanta que todos los reclutas, encontrados en las calles de Londres, contarán con habilidades y herramientas únicas que pueden resultar muy útiles según el tipo de misión que haya que encarar. El video muestra varias maneras diferentes de superar misiones con personajes distintos que van desde un obrero de construcción, una experta en drones, una oficial de policía difícil de reclutar, un fanático de los deportes y un asesino a sueldo muy similar a John Wick, entre varias otras opciones. Watch Dogs siempre ofreció a los jugadores la posibilidad de encarar misiones con sigilo o mucho poder de fuego y estas nuevas mecánicas expanden ese concepto a nuevos horizontes.

Watch Dogs Legion llegará a consolas y PC el 29 de octubre. También estará disponible en las consolas de nueva generación más adelante.

Antes de pasar al siguiente gran juego de la tarde, Ubisoft Forward deleitó a sus fans con pequeños trailers de otras de sus propiedades, como Brawlhalla, Might & Magic: Era of Chaos y Tom Clancy’s Elite Squad, un título mobile de acción que reúne a varias de las propiedades del estudio. También agradecieron a los más de 60 millones de jugadores de Rainbow Six Siege, a cinco años de su lanzamiento oficial.

Otro de los títulos más esperados de este evento es Hyper Scape, el juego que Ubisoft lanzará este año para meterse de lleno en el terreno de los battle royale. Un trailer cinematográfico puso en contexto la trama del juego, que transcurre en un futuro que parece ser la consecuencia directa de las acciones de este presente. Se desconoce si la historia se desarrollará dentro del juego o, como en la mayoría de los exponentes del género, se verá a través de cortos animados, referencias dentro del juego y teorías de los fans.

Uno de los responsables del juego también anticipó algunos de los elementos únicos que tendrá Hyper Scape para diferenciarse de los demás battle royale. Aparte de habilidades y armas esparcidas por el mapa, la partida podrá sufrir importantes cambios que pueden dar o quitar ventaja a los participantes, como menos gravedad y otras mecánicas que se podrán ver muy pronto. Lo más relevante de la presentación de Hyper Scape es que la beta abierta ya está disponible para usuarios de PC.





