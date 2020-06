Mariela Centurión, por su parte, es un poco más nueva en el terreno de doblar personajes de videojuegos, de hecho Ellie ha sido su primera experiencia. Además de actriz de doblaje es cantante por lo que cuando descubrió en un trailer en Youtube que vendría la segunda parte del juego y que el personaje tocaba la guitarra y cantaba, su mundo se transformó: “Me volví loca. Me puse a sacar la canción porque le tengo un gran cariño al personaje. Yo no había visto el material del primer juego porque no soy cercana al mundo gamer, pero empecé a entender gracias a hijos de amigas y en diferentes reuniones que cuando mencionaba a Ellie y The Last of Us, estamos hablando de un mundo supergigante, comencé a tener magnitud de que estaba metida en algo grandioso”, añade. “Volver a hacer ese personaje y encima cantando, en un proyecto así… me dejó en el cielo”, confesó.