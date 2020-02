Sonic the Hedgehog se mantiene como la franquicia más poderosa de SEGA a pesar de que sus juegos no suelen ser bien recibidos. Su época dorada fue en sus comienzos, con los plataformeros originales lanzados para SEGA Genesis/Megadrive, pero el salto a las nuevas generaciones de consolas y el paso a la jugabilidad 3D no acompañaron mucho sus mecánicas ni su historia. Una de las virtudes que los fans destacan de Sonic Mania es que vuelve a las bases de lo que hizo a Sonic el personaje relevante que sigue siendo hoy, a la vez que sumó nuevos elementos, recursos y mecánicas para refrescar la fórmula y dar una aventura que valiera la pena experimentar.