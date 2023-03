Coscu: “Mi identidad hace que sea un improvisador, hago contenido con lo que me den”

Nació en La Plata, para ser más precisos en la ciudad de Tolosa. Se llama Martín Pérez Disalvo y es famoso como presentador, gamer, streamer y cantante. Se lo conoce como Coscu y todos quieren ser parte de su mundo o ganar uno de sus premios.

—¿Cómo eras de chico?

—Básicamente bueno, amistoso, compañero y amigable, extrovertido y atrevido, aunque tímido para algunas cosas. Soñador, optimista y fundamentalmente muy feliz.

—¿Y en el colegio, aplicado o picante?

-Un 60% aplicado y un 40% picante. Nunca tuve problemas en el colegio por conducta, mis viejos me inculcaron que fuera buen alumno, y si bien me divertía con mis compañeros y jugaba al fútbol en los recreos como todos los chicos, nunca me hice la “rata”, esa etapa de mi vida sentí que tenía que tratar de aprender de los buenos profesores, me pasó con un profesor de filosofía, que me hizo interesar tanto por la materia que logró que tuviera ganas de estudiar la materia y seguir con ella. No era un gran estudioso pero prestaba atención en clase, me iba bien, y eso hacía que no me llevara materias y aprovechara todas las vacaciones.

Coscu: Su naturaleza es improvisar, le gustaría ser más organizado

Es líder y fundador de la Coscu Army que es una comunidad de jugadores de esports y streamers de la Argentina. A partir del éxito en esta materia crea los Coscu Awards que básicamente premia a los jugadores y usuarios de Twitch más importantes del año. La entrega de premios fue un éxito absoluto y la transmisión de 2020 fue récord. 425 mil espectadores se prendieron al stream y el evento se realizó en el estadio de Obras Sanitarias.

—¿Cómo llega el stream a tu vida?

—A partir de la separación de mis viejos, yo estaba estudiando informática y empecé a buscar nuevos amigos, en la facultad había más gente que jugaba con la computadora que al fútbol, ahí empecé a jugar y conocí a Lautaro que me insistía con que tenía que stremear. La realidad es que me gustaba llamar la atención de mis compañeros. Cuando entendía que era lo que estaba pasando en cada stream que hacía y que iba creciendo la gente que me veía, tomé definitivamente este camino. Uno se da cuenta que un camino es el suyo cuando lo hace y lo disfruta mucho. Se va a dormir y piensa que lo quiere hacer de nuevo y como mejorarlo y esto pasó a ser mi único norte, crecer. Sabía que iban a pasar cosas buenas, me lo decía la gente, y estaba seguro que iba a llegar a buen puerto. La verdad nunca le mentí a la gente que me veía, siempre conté mi vida tal cual era y eso hizo que muchos chicos encontraran similitudes en sus vidas, eso me llevó a un nivel de exposición mucho más alta.

Charlamos con Martín Pérez Disalvo, un pionero en la creación de contenido y stream de argentina

En su canal de Twitch contó con la colaboración de muchísimos artistas emergentes como Duki, Wos, Ecko entre otros. Algunos le atribuyen haber popularizado neologismos que pasaron a formar parte del vocabulario diario de los adolescentes en Latinoamérica. Para Coscu el éxito no vino solo, y en el 2016 se convirtió en el embajador de Nike en Argentina. Ese mismo año la Coscu Army logró convertirse en un equipo profesional de esports y fueron campeones del Circuito Nacional Argentino de League of Legends.

—Contame los orígenes de la streaming house.

—Quería que las cosas salieran cada vez mejor y si bien al principio estaba solo, venían personajes variados, entre ellos Momo y Frankkaster, con ellos empezamos a pensar en eso, los dos eran muy cercanos a mi. En ese momento por ahí Momo no tenía una idea tan acabada de adonde íbamos, pero Frankkaster estaba bien enfocado e íbamos para el mismo sitio. Con Frankkaster seguimos y se nos unieron ZZk y La Chilena (Belén Cabezas), con ellos empezamos, y todo se fue dando. Yo estaba muy enamorado por redes de La Chilena y un día se vino a vivir a Buenos Aires a verme, a conocerme y se quedó. Ahí desarrollamos una streaming house en City Bell y después nos mudamos a la primera streaming house de verdad que estaba en Nordelta. Una casa grande, un salto de calidad total para la escena de Latinoamérica y Argentina, creo yo la primera con streamers de calidad.

En 2020 fue presentador de la Batalla de gallos de Argentina, y, meses después entra al olimpo de las personas más influyentes de nuestro país compartiendo esa calificación con políticos, Messi y Tini Stoessel.

—¿Qué te hace diferente al resto?

—No se si soy diferente a los demás, creo que soy auténtico, sincero, no vendo humo, ni algo que no soy, hay gente así pero son difíciles de encontrar. Lo que hice bien es darme cuenta que existía Twitch antes que los demás, no se si tengo tanto mérito como creador de contenidos, sino como visionario porque hace 11 años intenté algo que ningún otro intentó y salió bien. No planifico casi nada, me encanta la idea de improvisar, debería pensar en la posibilidad de planificar más los contenidos, mi identidad hace que sea fundamentalmente un improvisador, hago contenido en el momento con lo que me den y quiero que siga siendo así.

En los últimos días las redes se revolucionaron con el anuncio de que Coscu será el representante argentino en la tercera edición de la Velada del año. Bajo la conducción de Ibai Llanos, varios creadores de contenidos se enfrentaran en una serie de combates de boxeo. El encuentro está previsto para el 1 de Julio en el estadio del Atlético de Madrid, y el adversario es nada más y nada menos que Germán Garmendia (HolaSoyGerman.).

—¿Cómo te preparas para la pelea con Garmendia?

—Entrenando a full, van a conocer otra versión mía, no se imaginan como soy cuando me pongo una meta, planeo ganar esa pelea, cuesta pero siento que puedo ganar. Obvio falta técnica pero en la parte física estoy bien. Tengo que poner mi energía en entrenar y aprender, en el medio voy a generar contenido, es la idea de la velada.

—¿Cómo te ves en 10 años?

—No se, por ahí con una casa, más organizado, con una familia. Creo que estas nuevas generaciones nos están enseñando que no hay edad para nada, no hay reglas.

Hace 2 años, en medio de un torbellino laboral, Messi lo invitó a una cena en la que se despedía de Barcelona, (viajaba a jugar en el Paris Saint Germaine), y a la que asistió también el Kun Agüero. Cuando el reconocido streamer español Ibai Llanos entrevistó a Lionel, le dice como un chiste, que la cena fue porque Coscu se volvía a Argentina. Nos queda una frase “Me gustaría ser más organizado con el contenido pero soy esto, un improvisador”.

