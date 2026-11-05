Estados Unidos

Cómo postularse a los empleos temporales de guardaparques en Nueva York que pagan USD 22,47 por hora

La agencia estatal recibe currículums y cartas de presentación hasta el 31 de diciembre de 2026, con vacantes de jornada completa destinadas a parques, playas, senderos y sitios históricos regionales

Los guardaparques temporales recorrerán senderos, campamentos y zonas costeras en parques estatales de Nueva York y Long Island (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los guardaparques temporales recorrerán senderos, campamentos y zonas costeras en parques estatales de Nueva York y Long Island (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York abrió una convocatoria para empleos temporales de guardaparques que pagan USD 22,47 por hora.

Los puestos son de tiempo completo, con 40 horas semanales, y las solicitudes para destinos en la ciudad de Nueva York y Long Island se recibirán hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Quienes quieran postularse deben enviar por correo electrónico un currículum y una carta de presentación en formato Word o PDF.

La postulación debe ajustarse al identificador de vacante y al asunto exigido según la zona elegida; de lo contrario, la agencia advierte que la candidatura podría no ser considerada.

El currículum y la carta deben enviarse por correo electrónico antes del 31 de diciembre

El envío debe realizarse a ParkRangerRecruitment@parks.ny.gov. Tanto el currículum como la carta de presentación tienen que explicar de forma clara cómo el aspirante cumple los requisitos operativos del puesto.

El equipamiento y el uniforme oficial son provistos por la agencia estatal para la temporada de trabajo que comienza en 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)
El equipamiento y el uniforme oficial son provistos por la agencia estatal para la temporada de trabajo que comienza en 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia no acepta archivos compartidos mediante Google Docs, Google Drive, OneDrive, Apple Pages u otros servicios en la nube. Por ese motivo, los documentos deben adjuntarse directamente al mensaje como archivos Word o PDF.

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Para las vacantes en la ciudad de Nueva York, el asunto obligatorio es: “Vacancy ID 228023 NYC- Seasonal Park Ranger – Multiple Locations”. La convocatoria abarca puestos en los cinco distritos de la ciudad.

Para los destinos de Long Island, el asunto que se debe utilizar es: “Vacancy ID 228024 Long Island- Seasonal Park Ranger – Multiple Locations”. La publicación oficial establece que no seguir estas indicaciones puede dejar al solicitante fuera del proceso.

Los candidatos deben tener 18 años, diploma de secundaria e identificación de Nueva York

Para ser elegible, el aspirante debe tener al menos 18 años al momento de la contratación, contar con diploma de escuela secundaria o una equivalencia y poseer una identificación emitida por el estado de Nueva York. También debe demostrar habilidades básicas para usar computadoras y teléfonos inteligentes.

Los candidatos tendrán que cumplir requisitos físicos y médicos, acreditar buena conducta y aprobar una investigación de antecedentes.

La convocatoria abarca vacantes en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York con tareas de control y orientación al visitante (Imagen Ilustrativa Infobae)
La convocatoria abarca vacantes en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York con tareas de control y orientación al visitante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el puesto requiere conducir un vehículo estatal, será indispensable tener una licencia de conducir válida de Nueva York.

Una licencia de conducir de Nueva York satisface el requisito de identificación estatal. Quienes tengan licencia de otro estado, o no tengan licencia de conducir, deben presentar una identificación de no conductor emitida por Nueva York para poder solicitar la licencia estatal de guardia de seguridad.

La convocatoria no exige experiencia previa como guardia de seguridad. Los seleccionados deberán completar 24 horas de capacitación en seguridad proporcionadas por la propia agencia antes de iniciar sus funciones.

La selección incluye una oferta condicional y costos de antecedentes y licencia

Las convocatorias prevén que el trabajo comience entre finales de abril y comienzos de mayo de 2027 y se extienda hasta los primeros días de septiembre. Algunas asignaciones pueden prolongarse de acuerdo con las necesidades operativas del parque asignado.

Después de recibir una oferta condicional, el candidato deberá pagar USD 104,50 por la toma de huellas y la verificación de antecedentes, además de USD 36 por la solicitud de la licencia estatal de guardia de seguridad. Ninguno de esos cargos se aplica al momento de enviar la postulación.

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica no utiliza E-Verify ni ofrece patrocinio para visas de empleo, incluidos los estatus H-1B y STEM OPT. Los uniformes y el equipo son provistos por la agencia y deben devolverse al final de la temporada.

La orientación a excursionistas y el control de accesos en senderos forman parte central de las funciones del guardaparques (Imagen Ilustrativa Infobae)
La orientación a excursionistas y el control de accesos en senderos forman parte central de las funciones del guardaparques (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los guardaparques patrullarán parques, playas y senderos sin portar armas

Los guardaparques temporales cumplirán funciones de seguridad y orientación al público en parques estatales y sitios históricos.

Entre sus tareas figuran el patrullaje de campamentos, playas, cabañas, marinas, senderos y edificios; el control de accesos; y la asistencia en el registro de campistas y navegantes.

También pueden colaborar en eventos masivos, con el control de multitudes y del tránsito, y responder a pedidos de ayuda. Según su capacitación, pueden brindar primeros auxilios básicos y asistir a la Policía de Parques en búsquedas, rescates y tareas de prevención y supresión de incendios.

El cargo de guardaparques está sujeto a la Ley de Guardias de Seguridad de 1993. Sus titulares no portan armas y no tienen condición de agentes de paz ni de policías.

Las tareas abarcan la supervisión de playas y costas con guardaparques equipados para asistencia y prevención (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las tareas abarcan la supervisión de playas y costas con guardaparques equipados para asistencia y prevención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacantes incluyen parques de los cinco distritos y 19 destinos de Long Island

En la ciudad de Nueva York, los destinos informados son Denny Farrell Riverbank State Park, Shirley Chisholm State Park, Gantry Plaza State Park, Marsha P. Johnson State Park, Roberto Clemente State Park, Clay Pit Ponds State Park Preserve y Franklin D. Roosevelt Four Freedoms State Park.

En Long Island, hay plazas en Valley Stream State Park, Planting Fields Arboretum State Historic Park, Hempstead Lake State Park, Jones Beach State Park, Heckscher State Park, Wildwood State Park, Sunken Meadow State Park, Bayard Cutting Arboretum State Park, Robert Moses State Park, Belmont Lake State Park, Montauk Point State Park, Caumsett State Historic Park Preserve, Connetquot River State Park Preserve, Brentwood State Park, Captree State Park, Gilgo State Park, Hither Hills State Park, Nissequogue River State Park y Bethpage State Park.

Los avisos de las vacantes 228023, para la ciudad de Nueva York, y 228024, para Long Island, están publicados en StateJobsNY. Allí figuran los requisitos, las tareas y las condiciones completas de cada convocatoria.

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