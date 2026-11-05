Estados Unidos

La CPSC retira del mercado casi 200.000 hornos freidores Gourmia por riesgo de quemaduras en las manos

El modelo GTF7530, vendido en Target entre 2021 y 2026 a USD 150, fue retirado por una falla en sus puertas de bisagra que pueden cerrarse ante el menor contacto accidental

Retiran del mercado casi 200.000 freidoras de aire Gourmia por riesgo de quemaduras
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos ordenó el retiro de 175.951 freidoras de aire Gourmia modelo GTF7530 por riesgo de quemaduras (United States Consumer Product Safety Commission)
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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) ordenó el retiro del mercado de 175.951 freidoras de aire Gourmia modelo GTF7530. Las puertas del aparato pueden cerrarse de golpe de forma inesperada y causar quemaduras en manos y muñecas.

El retiro abarca unidades vendidas en tiendas Target y en Target.com entre octubre de 2021 y junio de 2026 en todo el territorio de Estados Unidos.

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Puertas que se cierran solas: 40 personas con quemaduras

El problema radica en que las dos puertas de vidrio con bisagras de resorte pueden cerrarse de golpe ante un contacto accidental, justo cuando el usuario extrae alimentos calientes. Gourmia recibió 57 informes de consumidores que describieron ese cierre inesperado; en 40 casos hubo quemaduras en manos o muñecas.

La freidora afectada —la Gourmia 9-Slice Digital Air Fryer Oven— se distingue por su diseño de doble puerta de vidrio estilo francés con manijas metálicas. Se trata de un modelo equipado con nueve bandejas y destinado específicamente al uso doméstico.

Cómo saber si tienes una de las freidoras retiradas en casa

Retiran del mercado casi 200.000 freidoras de aire Gourmia por riesgo de quemaduras
El defecto reside en las puertas de vidrio del horno Gourmia, que pueden cerrarse de golpe y causar quemaduras cuando se extraen alimentos calientes (United States Consumer Product Safety Commission)

Para verificar si el aparato está incluido en el retiro, hay que revisar la etiqueta ubicada en la parte trasera de la unidad. Los datos a confirmar son:

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  • Modelo: GTF7530
  • Código UPC: 810002862779
  • Códigos de producción: del 3021 al 0126 (impresos también en la etiqueta posterior)

La CPSC recomienda que los consumidores dejen de usar el producto de inmediato, incluso si hasta el momento no presentó fallas.

Gourmia ofrece un kit de reparación gratuito por correo

Quienes confirmen que poseen una de las unidades retiradas pueden comunicarse con Gourmia para solicitar un kit de reparación sin costo, que se envía por correo postal. El kit incluye un tope de puerta y las instrucciones de instalación para evitar que las puertas se cierren de manera involuntaria.

La empresa habilitó una línea de atención gratuita al 1-888-834-0092, disponible de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00. Los consumidores también pueden completar un formulario en gourmia.com/recall.asp.

La CPSC no indicó cuál es la fecha límite para solicitar el kit y tampoco anunció reembolsos ni sustituciones para el producto.

El aparato se vendió a USD 150 y estuvo disponible durante casi cinco años

El modelo GTF7530 tenía un precio de venta de USD 150 en Target. Su comercialización abarcó casi cinco años —de octubre de 2021 a junio de 2026—, lo que implica que una porción de las unidades podría estar todavía en uso activo en hogares de todo Estados Unidos.

Su estructura de acero inoxidable y bisagras de resorte le da al producto una apariencia robusta, pero es precisamente esa construcción la que genera el riesgo: las bisagras facilitan el cierre brusco ante el menor contacto accidental.

Primeros auxilios ante una quemadura leve

La CPSC instó a los consumidores a interrumpir de forma inmediata el uso de las prendas y proceder a su eliminación.
La CPSC recomienda a los usuarios dejar de usar la freidora de aire Gourmia de inmediato, incluso si no ha presentado fallas (U.S. Consumer Product Safety Com)

Para quienes ya hayan sufrido una quemadura leve con el aparato, los especialistas consultados por Eating Well recomiendan enfriar la zona afectada con agua corriente del grifo durante 10 a 15 minutos, hasta que el dolor ceda.

Una vez que la piel se haya enfriado, se puede aplicar gel puro de aloe vera sobre la zona o, si hay una parte de la piel abierta, aplicar una capa delgada de ungüento antibiótico en esa zona. Cuando las quemaduras son graves o tienen una extensión mayor, la indicación consiste en buscar atención médica de inmediato.

Gourmia no confirmó un plazo de entrega

El aviso oficial que difundió la CPSC no detalló cuál será el plazo de entrega del kit que se envía por correo. Por ese motivo, la agencia aconseja contactar a Gourmia a la brevedad para conocer los tiempos de entrega que corresponden a cada caso.

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