Estados Unidos

Desde la órbita hasta el Polo Sur, los estadounidenses más aislados del planeta también tuvieron su voto en las elecciones de medio término

Tres astronautas en la Estación Espacial Internacional y dos ciudadanos en bases científicas antárticas emitieron sus papeletas el 3 de noviembre, respaldados por una ley federal vigente desde 1986

El astronauta Anil Menon muestra, en 29 segundos, cómo su habitación a bordo de la EEI se convirtió en cabina electoral el día de los comicios de medio término (@astro_anil)
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Mientras millones de estadounidenses hacían fila en sus colegios electorales el 3 de noviembre, otros enfrentaban un desafío diferente: cómo ejercer el derecho al voto cuando la cabina electoral más cercana está a cientos de kilómetros de distancia, o directamente fuera del planeta.

Las elecciones de medio término dejaron este año una serie de casos que ilustran hasta dónde llega el sistema de voto en ausencia de Estados Unidos, según informó The New York Times.

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“Sí, se puede votar incluso desde el espacio”, escribió el astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) Anil Menon en su cuenta de X el martes por la mañana.

Junto a él, otros dos compatriotas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) completaron sus papeletas desde la órbita.

El laboratorio orbital que orbita la Tierra a más de 400 kilómetros de altura albergó, por otro año electoral, una cabina de votación improvisada en uno de sus módulos de descanso (Pyotr Dubrov/Roscosmos/Handout via REUTERS/Archivo)
El laboratorio orbital que orbita la Tierra a más de 400 kilómetros de altura albergó, por otro año electoral, una cabina de votación improvisada en uno de sus módulos de descanso (Pyotr Dubrov/Roscosmos/Handout via REUTERS/Archivo)

Cómo se vota cuando la cabina más cercana está en otro planeta

Menon compartió un video de 29 segundos en el que muestra su “cabina de votación”: su habitación personal en la EEI. Luke Delaney y Jessica Watkins también votaron desde la estación. “Hoy tenemos el privilegio de poder votar aquí igual que ustedes en la tierra”, señaló Menon en el video, con una calcomanía de “Voté” pegada sobre su traje espacial.

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El proceso requiere que los astronautas completen previamente una Solicitud Federal de Tarjeta Postal para pedir una papeleta en ausencia, tal como lo hacen los ciudadanos estadounidenses residentes en el exterior, según explicó la NASA. El procedimiento fue detallado por el diario en un artículo publicado este miércoles.

La papeleta electrónica, una vez completada a bordo, viaja cifrada a través del Sistema de Satélites de Seguimiento y Retransmisión de Datos de la agencia hasta una antena en el suelo ubicada en las instalaciones de prueba de White Sands, en Las Cruces, Nuevo México.

Desde allí, se transfiere al Centro de Control de Misiones en el Centro Johnson de la NASA, en el condado de Harris, Texas, y finalmente llega al secretario del condado encargado de procesarla. Solo el astronauta y el funcionario electoral tienen acceso al documento.

Un hombre con ropa oscura y una calcomanía en el pecho apunta al frente dentro de un módulo con compartimentos blancos numerados
Médico de formación y astronauta de carrera, Menon llegó a la EEI en julio a bordo de una Soyuz rusa. Su video del día de las elecciones acumuló miles de reproducciones en pocas horas (@astro_anil)

Una ley que nació de una frustración

Menon llegó a la EEI el 14 de julio a bordo de una nave rusa Soyuz, mientras que Delaney y Watkins se incorporaron el 1 de octubre como parte de la misión Crew-13 de SpaceX. Los tres forman el contingente estadounidense de la actual tripulación de la estación orbital.

El derecho a votar desde el espacio existe desde 1997, cuando la legislatura de Texas aprobó una ley que lo permite. La norma surgió tras el caso del astronauta John E. Blaha, quien en 1996 se encontró imposibilitado de emitir su voto durante las elecciones generales por no contar con ningún mecanismo habilitado para hacerlo desde la órbita.

El primero en aprovechar la legislación fue el astronauta David Wolf, quien ese mismo año emitió su sufragio desde la estación espacial rusa Mir.

Retrato de un hombre vestido con traje espacial naranja y el nombre John Blaha, con un casco sobre la mesa y la bandera de Estados Unidos detrás
Blaha pasó casi cinco meses en la estación Mir sin poder participar en las elecciones generales de su país. Su situación cambió para siempre la forma en que Estados Unidos trata el voto espacial (NASA)

El otro extremo del mundo

La órbita no fue el único escenario remoto desde donde los estadounidenses ejercieron su derecho al voto este martes.

Mitchell Huff, un trabajador de 31 años oriundo de Candler, Carolina del Norte, emitió su papeleta desde la base McMurdo, la mayor instalación científica estadounidense en la Antártida, ubicada en el extremo sur de la isla Ross.

Huff solicitó su boleta de forma electrónica el 1 de junio, varios meses antes de la elección, y la devolvió por vía electrónica antes de que comenzara el período formal de votación.

El correo convencional entre Estados Unidos y la Antártida puede tardar entre dos y tres semanas como mínimo en completar el recorrido, lo que hace inviable su uso para votar en muchos casos.

Un hombre con gafas, barba y gorro se toma una autofoto frente a un letrero que dice McMurdo Station Antarctica sobre un terreno pedregoso
Trabajador de combustible en la base más grande de Estados Unidos en la Antártida, Huff gestionó su papeleta meses antes de la elección, anticipándose a las demoras del correo postal en el continente helado (Mitchell Huff)

La Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte confirmó haber recibido la papeleta de Huff.

Posteriormente, una mujer de Pittsboro también devolvió su voto el 23 de octubre desde la estación Amundsen-Scott, en el Polo Sur.

Ubicada exactamente en el Polo Sur geográfico, la base científica estadounidense registró al menos un voto en las elecciones de medio término de 2026 (National Science Foundation)
Ubicada exactamente en el Polo Sur geográfico, la base científica estadounidense registró al menos un voto en las elecciones de medio término de 2026 (National Science Foundation)

El sistema detrás de cada papeleta enviada desde lejos

El marco legal que permite a los ciudadanos en el extranjero participar en las elecciones federales de Estados Unidos data de 1986, cuando el presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Exterior (UOCAVA, por sus siglas en inglés).

La norma habilita a militares y civiles fuera del país a solicitar y devolver papeletas por correo, fax, correo electrónico o a través de un portal en línea, según las reglas de cada estado.

La mayoría de los votantes que se encuentran fuera del país optan por el portal digital, donde pueden completar el proceso desde un celular o computadora sin necesidad de imprimir ningún documento, detalló The New York Times.

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