Desapareció a los 15 años tras hablar con un desconocido por Snapchat, el FBI la encontró viva en Oregón más de 500 días después

Kylie Arellano tenía 15 años cuando desapareció de Garden City. Su rastro tardó más de un año y medio en aparecer (Oficina del Sheriff del Condado de Rich/Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El caso de Kylie Arellano terminó este domingo con su rescate en Oregón, pero dejó abierta una pregunta que inquietó a miles de personas durante un año y medio: cómo un hombre de 39 años logró mantener a una adolescente alejada de su familia por más de 500 días sin que nadie diera con ella.

Las autoridades federales de Estados Unidos señalan, tal como informó Fox News Digital, que todo comenzó en una aplicación de mensajería.

PUBLICIDAD

Madre e hija, retratadas antes de que Kylie desapareciera en mayo de 2025 de su hogar en Garden City, Utah (Oficina del Sheriff del Condado de Rich/Imagen Ilustrativa Infobae)

El sospechoso habría establecido contacto con la menor a través de Snapchat antes de su desaparición.

Desde el 29 de mayo de 2025, cuando Arellano fue vista por última vez en su hogar de Garden City, Utah, los investigadores recorrieron múltiples estados y hasta rastrearon pistas en otros países, sin resultado, hasta que la semana pasada la búsqueda llegó a su fin.

La plataforma de mensajería fue, según las autoridades, el primer punto de contacto entre la menor y el hombre que hoy está detenido (REUTERS)

Cómo terminó la búsqueda

El rescate se concretó el domingo 1 de octubre tras una operación liderada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Salt Lake City y la Oficina del Sheriff del Condado de Rich, con el apoyo de la Policía Estatal de Oregón, la oficina del FBI en Portland y el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

PUBLICIDAD

El sospechoso fue detenido sin que se registraran incidentes.

El FBI de Salt Lake City lideró la operación durante más de 500 días hasta que las pistas convergieron en Oregón (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

“Esta noche, la policía local en Oregón puso a salvo a una menor, actuando sobre información proporcionada por nuestra Oficina de Campo del FBI en Salt Lake City. Estamos agradecidos de que pueda regresar a casa y seguiremos trabajando con nuestros socios para responsabilizar a los culpables”, declaró el director del FBI, Kash Patel, en declaraciones a Fox News Digital.

La respuesta del gobierno federal

Patel también envió un mensaje directo a quienes utilizan redes sociales para atacar a niños: “A quienes usan grupos de contenido violento para atacar y explotar a menores: el FBI y sus socios vienen por ustedes”, afirmó en el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

El director del FBI emitió una advertencia pública dirigida a quienes utilizan plataformas digitales para explotar a menores (REUTERS/Evan Vucci)

Las otras líneas que siguió la investigación

Días antes del rescate, documentos judiciales desclasificados y revisados por el canal KUTV revelaron que los investigadores también habían puesto el foco sobre Stephanie Coleman, madre de Arellano.

Los registros mostraron que fue interrogada por una denuncia de abuso físico del año 2024 y por inconsistencias en los mensajes de texto de la noche en que Kylie desapareció, además de marcas halladas en el interior de la vivienda.

Coleman negó cualquier participación en la desaparición de su hija. Presentó mensajes de texto con marca de tiempo del 29 de mayo de 2025, aseguró que los rastros visibles en la vivienda fueron provocados por un gato herido y sostuvo que Kylie había sido manipulada por alguien que la contactó por internet.

PUBLICIDAD

Los documentos judiciales revelaron que la madre de Kylie fue interrogada antes del rescate por inconsistencias que los investigadores no podían ignorar (KUTV 2 News Salt Lake City)

La abuela de Arellano también se expresó públicamente en la red social X para agradecer la labor de las autoridades. “¡Gracias por todo lo que usted y sus agentes y equipos están haciendo para encontrar a nuestra niña, Kylie Arellano, y traerla a casa!”, escribió.

Semanas antes del rescate, Coleman había publicado en redes sociales un video para recordar que se cumplían 500 días del caso, que mantuvo en vilo a las comunidades de Utah y Oregón.

La investigación continúa abierta. Hasta el momento, las autoridades no revelaron la identidad del detenido ni los cargos formales que podría enfrentar, confirmó Fox News Digital.

PUBLICIDAD