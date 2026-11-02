Las lluvias torrenciales provocan evacuaciones e inundaciones repentinas en Arizona, Colorado y Nuevo México

Las autoridades de Colorado advirtieron que la crecida del río San Juan en Pagosa Springs podría superar la marca histórica registrada en 1911. (REUTERS/Emilija Jefremova)

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Lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas y evacuaciones obligatorias el domingo 1 de noviembre en amplias zonas del suroeste de Estados Unidos, con epicentro en Arizona, Colorado y Nuevo México. La situación más crítica se registró en Pagosa Springs, una localidad de más de 2.000 habitantes en las Montañas Rocosas, donde las autoridades advirtieron sobre el riesgo de una crecida que podría superar cualquier registro histórico del río San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó acumulados de hasta 10 centímetros de lluvia en la región, producto de una serie de sistemas de tormentas procedentes del Pacífico. La última ronda de precipitaciones comenzó el sábado por la noche y se extendería hasta este lunes.

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Hasta el momento, no se reportaron heridos ni fallecidos confirmados, aunque cerca de 20 viviendas requerían asistencia de emergencia para reubicar a sus residentes, según informó David McAtee, portavoz del condado de Yavapai.

Evacuaciones por inundaciones en Arizona, Colorado y Nuevo México

Las órdenes de desalojo se multiplicaron a lo largo del día. En Sedona, las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de los residentes cercanos a Oak Creek ante la posibilidad de que el agua dejara atrapadas a personas en sus viviendas. El condado de Yavapai y la comunidad de Camp Verde emitieron órdenes similares para quienes viven junto a ríos y arroyos desbordados.

El Servicio Meteorológico Nacional estimó acumulaciones de hasta diez centímetros de lluvia en el suroeste de Estados Unidos por tormentas del Pacífico. (Captura Fox Weather)

A más de 160 kilómetros al sureste de Sedona, las autoridades del condado de Gila decretaron la evacuación total de Gisela, una comunidad de varios cientos de habitantes ubicada a orillas de Tonto Creek, según The Associated Press. En el norte de Nuevo México, distintos municipios siguieron el mismo camino ante el avance de las crecidas.

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Las autoridades del condado de La Plata, al oeste de Pagosa Springs, informaron que todas las carreteras públicas permanecían cerradas por las inundaciones. También se ordenaron evacuaciones en la cercana Durango, donde el río Animas crecía con rapidez.

Pagosa Springs se prepara ante la crecida histórica del río San Juan

La Oficina del Sheriff del Condado de Archuleta advirtió en redes sociales que el San Juan podía alcanzar los 6,7 metros (21,9 pies) el domingo por la noche, una marca muy superior a la de la inundación de 1911.

“Para poner el pronóstico en perspectiva, durante la devastadora inundación de 1911 que arrasó la mayor parte de lo que entonces era la ciudad de Pagosa, el río San Juan alcanzó un nivel máximo de aproximadamente 5,4 metros (17,8 pies)”, señaló la oficina en declaraciones recogidas por The Associated Press. “Se trata de una inundación potencialmente catastrófica”.

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Al atardecer del domingo, el río había llegado a los 4,2 metros (14 pies), de acuerdo con Vicky Schaffer, portavoz del condado. Las autoridades municipales cerraron las carreteras de acceso a la localidad y recomendaron a quienes no estaban bajo orden de evacuación que permanecieran en sus viviendas.

Asimismo, desaconsejaron el contacto con el río San Juan tras detectarse un vertido de aguas residuales.

Equipos estatales de rescate aéreo evacuaron a residentes desde los techos de sus casas en Sedona tras el desbordamiento de Oak Creek. (REUTERS/Emilija Jefremova)

Katie German, propietaria del establecimiento Bruin Coffee en Pagosa Springs, indicó que el centro de la ciudad fue evacuado y que las calles quedaron inundadas. Su mayor preocupación era el posible colapso del único puente de acceso y la imposibilidad de que los camiones de abastecimiento entraran al pueblo. “Me preocupa mi negocio, me preocupan mis empleados y, sin duda, me preocupa toda la gente de esta ciudad”, declaró German en declaraciones recogidas por The Associated Press.

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Rescates y desalojos en Sedona, Tucson, Gisela y Flagstaff

En Tucson, a unos 370 kilómetros al sur de Sedona, el Departamento de Bomberos desplegó equipos de rescate técnico con embarcaciones rápidas para asistir a personas atrapadas por las crecidas, según The Associated Press. En Flagstaff, la lluvia cayó de forma casi continua durante todo el domingo, inundó las calles y superó la capacidad de los drenajes pluviales. La policía local buscaba a un hombre que cayó a una corriente de agua y no fue visto en superficie.

En Sedona, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, confirmó que equipos estatales de rescate aéreo participaron en evacuaciones desde techos y que el personal de transporte estatal colaboró en la remoción de escombros, de acuerdo con The Associated Press.

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Michelle Grimm, residente con larga trayectoria en la ciudad, presenció cómo las aguas de Oak Creek subían peligrosamente cerca de un puente peatonal del centro. “Nunca los he visto rescatar gente de los barrios con helicópteros”, dijo Grimm en declaraciones al medio.

Por qué las lluvias mantienen bajo alerta al suroeste de Estados Unidos

El SMN emitió alertas y avisos de inundación para casi todo Arizona y sectores de Utah, Colorado, Nuevo México y Nevada, con especial énfasis en la escasamente poblada región de las Cuatro Esquinas. La oficina del servicio en Salt Lake City advirtió que las tormentas previas ya habían anegado parques nacionales como Zion y Capitol Reef, lo que podía empeorar las nuevas crecidas.

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Según el organismo, “es probable que los caminos rurales se vuelvan intransitables” por el exceso de escorrentía.

El municipio de Pagosa Springs clausuró los accesos viales y desaconsejó el contacto con el agua tras un vertido de residuos en el río San Juan. (REUTERS/Emilija Jefremova)

Aaron Hardin, meteorólogo del SMN en Tucson, resumió la magnitud del fenómeno en declaraciones a The Associated Press: “Estamos recibiendo la lluvia equivalente a dos o tres meses en tan solo un par de días”. La combinación de suelos ya saturados por lluvias anteriores y la llegada de nuevas bandas de precipitación elevó el riesgo de inundaciones repentinas en toda la subregión.

Recomendaciones de las autoridades ante las inundaciones repentinas

Las autoridades de Pagosa Springs indicaron que toda persona ubicada en zonas bajas a lo largo de los ríos San Juan, Río Blanco, Navajo y Piedra debía dirigirse a un refugio designado en una iglesia local. Advirtieron, además, que los equipos de emergencia podrían tener una capacidad muy limitada en el peor momento de la tormenta, por lo que instaron a los residentes a no demorar la evacuación.

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En la zona de Pinetop-Lakeside, en el centro de Arizona, el distrito sanitario local alertó sobre tapas de alcantarilla que emergían a la superficie y sobre desbordamientos de aguas residuales en viviendas particulares.

En toda la región afectada, las autoridades coincidieron en recomendar que los ciudadanos evitaran transitar por calles inundadas, tanto a pie como en vehículo. Asimismo, que se mantuvieran alejados de ríos y arroyos desbordados hasta nuevo aviso.