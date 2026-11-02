Investigan si el avión que cayó en Florida comenzó a desintegrarse antes de estrellarse contra el suelo

Las imágenes capturan la caída en picada del jet privado sobre South Military Trail, en Greenacres, antes del impacto. (Fuente: X/@michelleriveraa)

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) investiga si el avión Learjet 60 que cayó este domingo en el condado de Palm Beach, Florida, comenzó a desintegrarse antes de tocar tierra.

“Tenemos algunos indicios de que la aeronave se estaba desintegrando antes del impacto”, dijo uno de los miembros de la NTSB, Tom Chapman, durante una conferencia de prensa que se realizó este lunes.

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Monville también advirtió que podrían encontrar fragmentos a cierta distancia del lugar donde cayó el avión. Los restos quedaron dispersos entre canchas deportivas, comercios y viviendas particulares, y su rescate representa uno de los desafíos principales del operativo.

La investigación también busca establecer si el avión tenía a bordo un registrador de voz de cabina. Si bien la NTSB todavía no pudo confirmar si permanecía instalado al momento del accidente, espera recuperarlo por el valor que podría tener para reconstruir las comunicaciones y los últimos momentos del vuelo.

La aeronave, operada por Aurora Aviation bajo el nombre comercial Upper Jets, había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom con destino a North Eleuthera, en Bahamas. A bordo viajaban nueve personas: dos integrantes de la tripulación y siete pasajeros.

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Ninguna sobrevivió al accidente.

La NTSB aún no identificó qué componente pudo haberse separado

El accidente del Learjet 60 en una carretera de Greenacres dejó nueve personas muertas (Aki Kuusisto/via REUTERS)

Durante la conferencia de prensa, Monville señaló que los indicios de una ruptura parcial todavía forman parte de una línea de investigación. También advirtió que el análisis recién comienza y que podrían hallar fragmentos a cierta distancia del cráter donde cayó el Learjet.

Una de las posibilidades que examina el equipo es que se hayan desprendido componentes de la cola o superficies de control, como el estabilizador horizontal. Sin embargo, la NTSB no confirmó que alguna de esas piezas se hubiera separado durante el descenso. Ante una consulta sobre la posible ubicación de partes de la cola, Chapman señaló que todavía no pueden identificar componentes específicos entre los restos recuperados.

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La reconstrucción depende, en buena medida, del hallazgo, la conservación y el examen de los fragmentos. Los investigadores deben establecer dónde quedó cada pieza y determinar si su distribución permite conocer qué ocurrió antes del impacto.

La NTSB pidió a los residentes que no toquen ni trasladen objetos que puedan pertenecer al avión y que avisen a las autoridades locales o federales.

La NTSB analiza indicios de una posible desintegración estructural de la aeronave antes del impacto (Aki Kuusisto/via REUTERS)

El organismo también solicitó videos, fotografías y testimonios de quienes presenciaron el accidente, ya que ese material puede ayudar a establecer la trayectoria del jet y el momento en que pudo empezar a perder componentes.

El registrador de voz de cabina podría aportar datos decisivos

Según la documentación de mantenimiento, el registrador de voz de cabina estaba instalado en el Learjet. Sin embargo, los investigadores aún no saben si permanecía a bordo al momento del accidente ni si podrán recuperarlo.

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El dispositivo almacena las conversaciones y otros sonidos de la cabina, por lo que podría aportar información clave sobre la emergencia.

“Estaríamos en mejores condiciones si lo tuviéramos”, afirmó Chapman durante la conferencia. Su localización y rescate representa uno de los principales obstáculos. Parte de los restos quedó dentro del cráter abierto sobre la carretera, donde la acumulación de agua dificulta el acceso y la recuperación de pruebas, según explicó Monville.

Los investigadores detectaron indicios de que el Learjet 60 pudo haber perdido componentes en vuelo (Captura de video NTSB)

La tripulación informó hielo y turbulencia antes del descenso de emergencia

El avión privado había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía a North Eleuthera, en Bahamas.

A las 12.47, cuando volaba a unos 11.000 metros (35.000 pies), la tripulación comunicó que atravesaba hielo transparente leve y turbulencia moderada, con variaciones de altitud de hasta 213 metros (700 pies).

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Los pilotos informaron una temperatura exterior de −47 °C (−53 °F) y señalaron que podían manejar la acumulación de hielo, aunque entraban en una zona de precipitación.

La tripulación pidió ascender a unos 11.300 metros (37.000 pies) y recibió autorización. Menos de 30 segundos después, transmitió que descendía y lanzó una llamada de emergencia.

Cerca de las 12.48, informó que se encontraba en una condición de exceso de velocidad durante el descenso; las comunicaciones posteriores no pudieron entenderse con claridad.

“Todos ustedes vieron cómo era el tiempo aquí, en superficie”, dijo Chapman. Y siguió: “Lo que debemos determinar es cómo eran las condiciones meteorológicas en altitud”.

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La NTSB examina, a su vez, la información disponible para los pilotos y las decisiones tomadas antes de la emergencia.

Esos elementos, junto con el análisis del campo de restos, permitirán determinar si el hielo, la turbulencia, una falla estructural u otros factores incidieron en el accidente.

Las autoridades locales evacuaron a los residentes de 77 casas móviles tras el impacto del jet en Palm Beach (REUTERS/Giorgio Viera)

Cientos de familias hispanas fueron relocalizadas

El jet cayó cerca de South Military Trail, a unos 11 kilómetros al sudoeste de West Palm Beach, y provocó un incendio en el área.

Las autoridades evacuaron a alrededor de 400 personas, en su mayoría residentes de unas 77 casas móviles cercanas. “Tuvieron que abandonar sus hogares porque el lugar fue declarado escena del crimen y los investigadores necesitan recolectar todas las pruebas. Es una comunidad mayoritariamente hispana”, explicó el comisionado del Distrito 3, Joel Flores, durante la conferencia.

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El comisionado detalló que muchos de los vecinos trabajan en la construcción y dependen de sus camionetas para trasladarse y cumplir con sus tareas. La restricción de acceso a la zona también les impide recuperar esos vehículos. “Estamos intentando conseguirles asistencia alimentaria y autos de alquiler para que puedan movilizarse”, señaló Flores.