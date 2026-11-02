Trump cerró la campaña electoral en Washington: dijo que las legislativas son las “más importantes de nuestra vida”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras antes de las elecciones de mitad de mandato junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en el National Mall de Washington D. C., Estados Unidos, el 2 de noviembre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

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Donald Trump cerró este lunes la campaña de las elecciones legislativas de mitad de mandato con un discurso junto al Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, en el que pidió a los republicanos votar contra unos candidatos demócratas a los que calificó de peligrosos.

El presidente, de 78 años, dijo que las de este martes son las elecciones “más importantes” de la historia de los estadounidenses y que el Partido Demócrata presenta a los aspirantes más radicales de la historia del país. Habló de candidatos “yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes”, una acusación sin fundamento, que repitió durante la campaña contra Abdul El-Sayed, aspirante demócrata al Senado por Michigan. De ganar, El-Sayed sería el primer senador musulmán de Estados Unidos.

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Trump dedicó buena parte de su intervención a presumir de las obras de renovación que ha impulsado en la capital, y bromeó con ponerle su nombre al estanque.

El estanque, donde Martin Luther King pronunció su discurso “Tengo un sueño” en 1963, es un proyecto personal del presidente. Trump anunció su renovación en abril. El Departamento del Interior adjudicó sin licitación un contrato de USD 6,9 millones a la empresa Atlantic Industrial Coatings y lo amplió después en USD 6,2 millones. Los registros federales sitúan el costo en USD 14,7 millones, frente a los USD 1,8 millones anunciados al principio. En junio el revestimiento azul empezó a despegarse y el agua sufrió una proliferación de algas. Trump atribuyó los daños a vándalos, sin presentar pruebas, y dijo que gran parte del agua sería drenada para reparar el fondo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un cartel con la imagen de una pintada que dice «8647», realizada en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, mientras pronuncia unas palabras antes de las elecciones de mitad de mandato, tras la reapertura del estanque después de meses de reparaciones, en Washington D. C., Estados Unidos, el 2 de noviembre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Sobre la economía, el presidente afirmó que el país crece “como nunca antes” y que el precio del petróleo bajó USD 10 este lunes. Aseguró que Estados Unidos gana “fácilmente” la guerra con Irán y que ganó la de Venezuela en un solo día. Añadió: “También tenemos Groenlandia ahora”. El 22 de septiembre, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo que amplía la presencia militar estadounidense en la isla y la mantiene bajo soberanía danesa.

En una entrevista con el podcast Pod Force One, de New York Post, difundida también este lunes, Trump dijo esperar buenos resultados, pero advirtió: “Si no ganamos, vetaré todo”. Agregó que los demócratas se acercarían después a negociar y que probablemente cerrarían acuerdos.

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Decision Desk HQ, empresa estadounidense de pronósticos electorales, estima en un 84% la probabilidad de que los demócratas ganen la Cámara de Representantes, cinco puntos más que hace una semana, con una mayoría proyectada de 241 escaños contra 194. En el Senado, donde los republicanos tienen 53 de los 100 escaños, la probabilidad demócrata es del 65%, ocho puntos más que hace siete días, con 52 escaños contra 48. Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro para controlar la cámara, porque el vicepresidente JD Vance desempata a favor de los republicanos.

Un votante llega para emitir su voto durante la votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato en Pontiac, Michigan, EEUU, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Brian Snyder

La encuesta de The New York Times y Siena, publicada el domingo, ubica a los demócratas por delante en las siete carreras al Senado más reñidas, cinco de ellas dentro del margen de error. La aprobación de Trump cayó al 31% en un sondeo de Reuters e Ipsos del 19 de octubre, la más baja de su carrera política. Siete de cada diez encuestados por ABC News, The Washington Post e Ipsos dijeron que la gasolina es cada vez menos asequible.

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Los demócratas cierran con actos en estados republicanos, como Texas con James Talarico y Kansas con Adam Hamilton, candidatos al Senado. Kansas no elige a un senador demócrata desde hace casi un siglo. El partido llega con divisiones. La representante Haley Stevens, derrotada por El-Sayed en las primarias de agosto, apoyó el domingo al republicano Mike Rogers, rival de este en Michigan.

Un triunfo demócrata solo en la Cámara de Representantes le daría el control del presupuesto federal y de las comisiones que pueden investigar a la administración, incluido el caso de los archivos de Jeffrey Epstein. Un Senado demócrata podría bloquear los nombramientos vitalicios de jueces, entre ellos los de la Corte Suprema.

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La campaña movió USD 11.000 millones en publicidad. Este martes se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y más de 30 gobernaciones. Más de 54 millones de personas ya votaron de forma anticipada, una cifra récord.