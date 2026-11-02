Las siete elecciones clave que definirán el control del Senado de Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO: El Capitolio de EEUU, visto desde el National Mall, durante la hora azul en Washington, D. C., EEUU, el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper/Foto de archivo

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Los votantes de Estados Unidos eligen este martes 35 de los 100 escaños del Senado, en unas elecciones de mitad de mandato que decidirán si Donald Trump conserva el control del Congreso durante los dos últimos años de su presidencia. Los republicanos tienen hoy 53 senadores y los demócratas 45, más dos independientes que votan con ellos. La oposición necesita una ganancia neta de cuatro escaños, porque un empate a 50 dejaría la última palabra al vicepresidente, JD Vance.

De los 35 escaños en disputa, 22 están en manos republicanas y 13 en manos demócratas. Treinta y tres corresponden al calendario ordinario. Los otros dos son elecciones especiales en Ohio y Florida para cubrir las vacantes que dejaron Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. Las 435 bancas de la Cámara de Representantes también se renuevan.

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Hace un año, el mapa parecía cerrado para los demócratas. Casi todos los escaños republicanos en juego estaban en estados donde Trump ganó con holgura, y el partido debía defender asientos abiertos en Michigan, New Hampshire y Minnesota tras el retiro de sus senadores.

La guerra contra Irán, que empezó el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel, cambió el cálculo. Teherán logró frenar el tráfico por el estrecho de Ormuz y la gasolina superó los USD 4 por galón a fines de marzo, algo que no ocurría desde agosto de 2022. El 9 de septiembre, Trump admitió que el precio del petróleo probablemente no bajaría antes de las elecciones.

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El candidato demócrata al Senado de EE. UU. Abdul El-Sayed asiste a un acto de campaña de cara a las elecciones de mitad de mandato, en Flint, Michigan, EEUU, el 2 de noviembre de 2026. REUTERS/Brian Snyder

La encuesta de NBC News publicada el domingo situó la desaprobación de Trump en el 60%, la cifra más alta en sus dos mandatos, y dio a los demócratas una ventaja de 52% a 45% en la preferencia para el Congreso.

The Cook Political Report, sitio de análisis electoral estadounidense, califica siete carreras como Toss Up, es decir, sin favorito. Seis están en manos republicanas (Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas) y una en manos demócratas, Michigan. El 6 de octubre, Cook amplió a una horquilla de entre dos y seis los escaños que pueden ganar los demócratas. El viernes 30, la editora de Senado de la publicación, Jessica Taylor, los describió como “ligeros favoritos” para quedarse con la mayoría.

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El cambio más probable está en Carolina del Norte, donde se retira el republicano Thom Tillis. El ex gobernador demócrata Roy Cooper aventaja por casi diez puntos a Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano, en el promedio de RealClearPolitics. En un mitin en Greenville el 20 de octubre, el propio Trump, que reclutó a Whatley, dijo de Cooper: “Va a ser su senador, y es una locura”.

Maine es el único estado ganado por Kamala Harris en 2024 donde los republicanos defienden un escaño este año. La republicana Susan Collins se enfrenta a Troy Jackson, ex presidente del Senado estatal, al que el Partido Demócrata nombró candidato el 25 de julio en una convención de delegados. El ganador de las primarias de junio, Graham Platner, se había retirado el 8 de julio tras una denuncia de agresión sexual que él niega.

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El candidato demócrata al Senado de EEUU por Texas, James Talarico, interviene durante un mitin de campaña en The Espee, de cara a las elecciones de mitad de mandato, en San Antonio, Texas, EEUU, el 1 de noviembre de 2026. REUTERS/Kaylee Greenlee

En Ohio, el ex senador demócrata Sherrod Brown, que perdió su escaño en 2024, intenta recuperar uno frente a Jon Husted, designado para ocupar la vacante de Vance. Un sondeo de Marist realizado entre el 15 y el 18 de octubre le dio a Brown 48% entre los votantes probables, contra 44% de Husted.

Texas concentra el gasto. El fiscal general Ken Paxton ganó la candidatura republicana el 26 de mayo tras derrotar en segunda vuelta al senador John Cornyn, con el respaldo de Trump. Su rival, el diputado estatal James Talarico, lidera casi todas las encuestas dentro del margen de error en un estado donde ningún demócrata gana una elección estatal desde 1994.

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Según registros de la Comisión Federal Electoral, Elon Musk donó USD 158 millones en septiembre al principal comité republicano para el Senado, que transfirió la misma suma a Texas PAC, un grupo creado para apoyar a Paxton.

En Alaska, la ex congresista demócrata Mary Peltola desafía al senador republicano Dan Sullivan. En la papeleta, de voto por orden de preferencia, hay cuatro candidatos, y uno de ellos se llama casi igual que el senador. Es Daniel J. Sullivan, un maestro retirado de Petersburg que se presenta sin afiliación partidaria.

Un cartel de campaña de la candidata demócrata al Senado de Estados Unidos, Mary Peltola, se exhibe junto a la carretera 1 en Moose Pass, Alaska, Estados Unidos, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Matt Mills McKnight

Los republicanos acusan a los demócratas de haberlo reclutado para confundir a los votantes. The New York Times publicó el 28 de octubre que la campaña de Peltola participó en esa búsqueda; la campaña lo niega. Por orden de Trump, el Departamento de Justicia ya había presentado una demanda para frenar la certificación de una eventual victoria de Peltola.

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Kansas e Iowa completan la lista republicana en riesgo. Kansas no elige un senador demócrata desde 1932 y el republicano Roger Marshall se enfrenta al pastor metodista Adam Hamilton. En Iowa, que deja vacante Joni Ernst, la congresista Ashley Hinson compite con el diputado estatal Josh Turek; los aranceles y el precio del diésel golpearon a los productores agrícolas del estado.

Los republicanos tienen su mejor oportunidad en Michigan, donde se retira el demócrata Gary Peters. El progresista Abdul El-Sayed se mide con el ex congresista Mike Rogers, que en 2024 perdió por menos de medio punto frente a Elissa Slotkin. Cook considera favoritos a los demócratas en New Hampshire y Minnesota, aunque por un margen estrecho.

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Maine y Alaska cuentan los votos por orden de preferencia, de modo que si ningún candidato supera el 50%, el resultado en esos dos estados puede tardar días. El Senado que salga de estas elecciones asumirá el 3 de enero de 2027.