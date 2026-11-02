Estados Unidos

El Nasdaq cayó un 1,1% y arrastró al S&P 500 tras perder el repunte inicial

La sesión terminó con resultados mixtos en Nueva York, donde el Dow Jones avanzó 0,4%, mientras los valores tecnológicos prolongaron la volatilidad que afecta al sector desde la semana pasada

El Nasdaq Composite perdió un 1,1% debido a la debilidad de las acciones del sector tecnológico en Wall Street. (REUTERS/Kylie Cooper)
El Nasdaq Composite perdió un 1,1% debido a la debilidad de las acciones del sector tecnológico en Wall Street. (REUTERS/Kylie Cooper)
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El S&P 500 retrocedió el lunes y el Nasdaq Composite sufrió su mayor caída diaria en una semana marcada por la inestabilidad del sector tecnológico, luego de que un repunte inicial de más de 1% se desvaneciera a lo largo de la jornada. La caída se produjo en medio de un desplome del precio del petróleo, impulsado por el optimismo sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y a la espera de los resultados trimestrales de Apple y de las elecciones legislativas de mitad de mandato del martes en Estados Unidos.

El S&P 500 cedió 38,67 puntos, hasta los 7.541,40 enteros. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 213,67 puntos, un 0,4%, hasta 51.983,98 unidades, mientras que el Nasdaq Composite perdió 272,68 puntos, equivalentes a un 1,1%, para cerrar en 25.164,32.

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El precio del barril de petróleo Brent se desplomó un 7,6%, hasta 104,77 dólares, después de que Irán se mostrara abierto a negociar la paz tras ocho meses de guerra en Oriente Medio que habían mantenido elevados los precios de la energía y alimentado la inflación. El contrato más negociado del mercado Brent viene oscilando entre aproximadamente 70 y 120 dólares desde el inicio del conflicto con Irán, con reversiones de tendencia frecuentes y abruptas.

La baja del crudo favoreció a la mayoría de las acciones del S&P 500: cerca de siete de cada diez componentes del índice terminaron la jornada en terreno positivo, con un desempeño especialmente fuerte entre las empresas con alto gasto en combustible. United Airlines subió 4,8%, Southwest Airlines avanzó 3,6% y la operadora de cruceros Carnival ganó 4,2%.

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El mal desempeño de los índices se explicó en gran parte por la debilidad persistente de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA), golpeadas por semanas tras una liquidación generalizada la semana previa. Crecen las dudas sobre si los cientos de miles de millones de dólares que las grandes tecnológicas destinan a centros de datos de IA generarán suficiente productividad y ganancias para justificar la inversión.

El precio del barril de petróleo Brent cayó un 7,6% tras la disposición de Irán a negociar la paz en Oriente Medio. (REUTERS/Jeenah Moon)
El precio del barril de petróleo Brent cayó un 7,6% tras la disposición de Irán a negociar la paz en Oriente Medio. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los últimos reportes de resultados de Alphabet y otras grandes tecnológicas mostraron cómo la IA podría estar lastrando sus propios negocios. La matriz de Google no solo consumió más efectivo del esperado durante el trimestre, medido a través del flujo de caja libre, sino que además reportó un crecimiento menor al previsto en su negocio de búsquedas, lo que generó preocupación sobre el impacto de la IA en esa fuente de ingresos. Eso provocó que la acción de Alphabet cayera más de 12% el jueves, su peor jornada en la historia de la compañía.

“Las empresas deben entender que existe un límite a lo que pueden gastar y qué implica eso en términos de valor para los accionistas. Llega un momento en que ya no hay valor añadido, solo gastos”, advirtió Jake Dollarhide, presidente ejecutivo de Longbow Asset Management, en Tulsa, quien calificó el repunte de la jornada como una reacción de “comprar en las caídas” pese a las dudas persistentes sobre el ritmo de inversión en IA.

El lunes, Alphabet llegó a subir 2,6% por la mañana, pero borró esa ganancia y terminó con una baja de 0,3%. Nvidia, por su parte, pasó de un alza matutina de 2,6% a una caída de 1,3%, tras haber retrocedido 4,2% el viernes. A la debilidad del sector se sumó Marvell Technology, que se hundió 12,7% luego de anunciar la compra de Lumentum mediante un canje de 4,5 acciones propias por cada título de la compañía, dedicada a láseres y productos para redes de IA y computación en la nube. Las acciones de Lumentum cayeron 18,6%.

Las acciones de empresas como United Airlines y Carnival subieron ante el abaratamiento del combustible. (REUTERS/Jeenah Moon)
Las acciones de empresas como United Airlines y Carnival subieron ante el abaratamiento del combustible. (REUTERS/Jeenah Moon)

Datos económicos y mercados globales

Un informe conocido el lunes indicó que el crecimiento de la manufactura en Estados Unidos fue mejor de lo esperado por los economistas el mes pasado. De igual importancia, una medición de inflación incluida en la encuesta del Institute for Supply Management mostró que los precios aumentaron a un ritmo más lento.

En los mercados bursátiles internacionales, los índices subieron en Europa, mientras que los movimientos fueron más pronunciados en Asia. El Kospi de Corea del Sur saltó 2,2% impulsado por una renovada fortaleza de las gigantes tecnológicas que dominan ese mercado.

En China, los índices subieron 1,1% en Shanghái y 0,4% en Hong Kong, en una recuperación parcial de las pérdidas recientes: la bolsa de Shanghái cerró octubre más de 15% por debajo del máximo alcanzado en mayo. El Banco Popular de China informó el lunes que desplegaría cerca de 100.000 millones de yuanes (15.000 millones de dólares) en el marco de un nuevo programa destinado a sostener el mercado.

Las ganancias del lunes en Wall Street se produjeron tras un octubre difícil, en el que el Nasdaq cayó 5,3% por la ola de ventas vinculada a la preocupación de que el gasto masivo en infraestructura de inteligencia artificial esté superando la generación de efectivo en el corto plazo. Los inversores también mantenían la mirada puesta en las elecciones legislativas de mitad de mandato del martes en Estados Unidos, que definirán si los demócratas logran arrebatarle el control del Congreso al Partido Republicano del presidente Donald Trump.

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