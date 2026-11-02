El sur de California pasa de las lluvias al calor y el oleaje: qué se espera esta semana

El sur de California encara una semana con tiempo seco y temperaturas de hasta 29 grados tras las lluvias de Halloween (REUTERS/Daniel Cole)

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El sur de California deja atrás las lluvias de Halloween y encara una semana con dos cambios marcados: cielos despejados, temperaturas de hasta 29 ℃ (84 ℉) y un nuevo repunte del oleaje hacia el fin de semana.

Tras el temporal que afectó a la región durante el sábado y el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé tiempo seco hasta el jueves, aunque mantiene advertencias por las condiciones peligrosas en las playas durante el inicio de la semana.

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En ese contexto, la mayor parte del área metropolitana de Los Ángeles y de la costa recibió entre 6 y 25 milímetros de lluvia (0,25 y 1 pulgada).

Los acumulados más altos llegaron a unos 38 milímetros (1,5 pulgadas) en puntos del valle de San Gabriel y del corredor entre Ventura, Oxnard y el parque estatal Point Mugu. Las precipitaciones ya habían terminado al cierre del domingo.

Las playas seguirán bajo advertencia hasta la tarde del lunes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias en las playas de la región hasta la tarde del lunes (REUTERS/Mike Blake)

La costa del sur de California permanece bajo advertencias por peligro en las playas hasta las 18:00 del lunes. Los vientos del oeste agitaron el mar durante el fin de semana y el oleaje del sur continuará al comienzo de la semana, con riesgo para bañistas y surfistas.

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Se espera una mejora de las condiciones marítimas el martes y el miércoles. Sin embargo, un patrón activo de tormentas sobre el Pacífico norte impulsará oleaje del noroeste desde el jueves, con un pico previsto para el sábado.

El fenómeno podría volver a afectar a comunidades costeras que ya estuvieron bajo vigilancia por episodios recientes de grandes olas.

Paul Steward, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego, señaló que el temporal del fin de semana no causó nuevos problemas relevantes de erosión.

No obstante, las zonas alcanzadas por anteriores marejadas probablemente registraron efectos menores, indicó al Los Angeles Times.

El temporal dejó lluvias desiguales y no provocó grandes daños

Las precipitaciones de Halloween fueron de intensidad leve a moderada en gran parte del sur de California. No se informaron grandes inundaciones repentinas ni deslizamientos de barro asociados a este episodio.

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La mayor parte del área metropolitana de Los Ángeles acumuló entre 6 y 25 milímetros de agua durante el fin de semana (REUTERS/Daniel Cole)

En el centro de Los Ángeles, el acumulado medio fue de unos 18 milímetros (0,7 pulgadas). Alhambra, en el valle de San Gabriel, rozó los 38 milímetros (1,5 pulgadas), uno de los registros más elevados dentro de la cuenca de Los Ángeles.

Para los condados de San Diego, Orange, Riverside y San Bernardino, los pronósticos previos al temporal contemplaban acumulados variables, en general de entre 6 y 38 milímetros (0,25 y 1,5 pulgadas). No se difundieron registros oficiales consolidados que permitan precisar los valores observados en cada una de esas zonas tras el episodio.

En la franja de Ventura, Oxnard y Point Mugu, gran parte de los registros se ubicó entre 13 y 38 milímetros (0,5 y 1,5 pulgadas).

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Los vientos de Santa Ana elevarán el calor hacia el fin de semana

Devin Black, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard, anticipó al Los Angeles Times que habrá condiciones mayormente secas y temperaturas propias de la época hasta el jueves.

Después, una cresta de alta presión y vientos de Santa Ana de débiles a moderados favorecerán un aumento de las temperaturas.

El riesgo de calor podría situarse entre bajo y moderado durante el fin de semana, sobre todo cerca de la costa. “El riesgo de calor probablemente sería mayor cerca de la costa”, explicó Black. Steward calculó que los termómetros podrían alcanzar valores de mediados de los 80 ℉, equivalentes a cerca de 29 ℃.

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El pronóstico también contempla la posibilidad de un nuevo período húmedo la semana siguiente. Black precisó que las señales de lluvias hacia mediados de noviembre siguen siendo inciertas, aunque algunos modelos meteorológicos plantean esa opción.