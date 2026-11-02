Estados Unidos

La desesperante secuencia antes de la caída del Learjet en Florida: el pedido de ascenso y la pérdida de control

Andrei Serbin Pont analizó en Infobae al Mediodía las comunicaciones que registraron el pedido de ascenso, la pérdida de control y el descenso extremo del avión, mientras la tripulación intentaba evitar el impacto

El analista Andrei Serbin Pont planteó la hipótesis de que la acumulación de hielo afectó componentes de la aeronave
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El vuelo de un Learjet 60 que había partido de Austin, Texas, con destino a las Bahamas transcurría a unos 35.000 pies de altura cuando las condiciones comenzaron a complicarse. La tripulación reportó la presencia de hielo y turbulencias moderadas y, poco después, pidió autorización para ascender en busca de una zona con mejores condiciones de navegación. En cuestión de segundos, la comunicación con el control aéreo pasó de la coordinación habitual a una emergencia que terminó con la caída del avión en Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida. Los nueve ocupantes murieron.

La secuencia quedó registrada en las comunicaciones entre los pilotos y los controladores aéreos. El avión recibió autorización para ascender hasta los 37.000 pies, pero poco después comenzó a perder altura a una velocidad extrema. La tripulación declaró una emergencia, informó que la aeronave estaba en una condición de exceso de velocidad y pidió asistencia mientras intentaba recuperar el control. Andrei Serbin Pont examinó las comunicaciones y las imágenes del accidente en Infobae al Mediodía.

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Del pedido de ascenso a una caída a velocidad extrema

En las primeras comunicaciones, uno de los pilotos informó que la aeronave estaba atravesando turbulencias moderadas y que la tripulación estaba gestionando la formación de hielo. También mencionó una temperatura exterior de 47 grados bajo cero. Más adelante, al detectar precipitaciones, solicitó subir del nivel de vuelo 350 —unos 35.000 pies— al nivel 370, equivalente a 37.000 pies.

La caída del Learjet 60 en el condado de Palm Beach provocó la muerte de los nueve ocupantes que viajaban hacia las Bahamas (REUTERS)
La caída del Learjet 60 en el condado de Palm Beach provocó la muerte de los nueve ocupantes que viajaban hacia las Bahamas (REUTERS)

El control aéreo autorizó el ascenso. Sin embargo, poco después, la tripulación comenzó a informar que el avión estaba perdiendo altura. Primero comunicó un descenso de 10.000 pies por minuto y luego declaró la emergencia mientras la velocidad vertical alcanzaba los 20.000 pies por minuto. En una comunicación posterior, el piloto informó que el descenso había llegado a los 22.000 pies por minuto y que la aeronave estaba inclinada unos 60 grados.

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Para dimensionar la magnitud de esa velocidad, 22.000 pies por minuto equivalen a unos 112 metros por segundo. La pérdida de altura se volvió tan pronunciada que los pilotos advirtieron que no podían controlar la trayectoria del avión.

Habían perdido absolutamente el control de la aeronave en términos de controlar su ascenso, descenso, para incluso poder maniobrar de cualquier manera”, explicó Serbin Pont al analizar la secuencia. La observación describe la gravedad de la situación registrada en las comunicaciones, pero no establece qué provocó esa pérdida de control.

La asistencia desde tierra y los últimos mensajes

A medida que la situación empeoraba, el controlador aéreo intentó mantener el contacto con la tripulación y ofreció asistencia. Les indicó que podían elegir la altitud que necesitaran y les preguntó qué requerían para afrontar la emergencia. La respuesta de uno de los pilotos fue contundente: “Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

El avión registró una tasa de descenso de 22.000 pies por minuto con una inclinación de 60 grados (REUTERS)
El avión registró una tasa de descenso de 22.000 pies por minuto con una inclinación de 60 grados (REUTERS)

El controlador insistió en que seguía en comunicación con ellos y les pidió que hablaran. Pero el avión continuó descendiendo. En medio de las últimas comunicaciones se escucharon gritos y una advertencia sobre la falta de tiempo; después, los intentos desde tierra por obtener una nueva respuesta no tuvieron resultado.

Serbin Pont señaló que el controlador podía coordinar asistencia y mantener abierta la comunicación, pero no intervenir directamente sobre el comportamiento de la aeronave. La grabación permite reconstruir los intentos por responder a la emergencia, aunque no revela por sí sola qué falló dentro del avión.

La hipótesis del hielo y la investigación oficial

La presencia de hielo, turbulencias y precipitaciones aparece en las comunicaciones como parte de las condiciones que enfrentaba la tripulación antes de la caída. A partir de esa información, Serbin Pont planteó como posibilidad que la formación de hielo hubiera afectado componentes importantes para el control de la aeronave.

Varias de ellas apuntan que justamente en el momento en el cual habían solicitado aumentar la altitud de vuelo habrían estado pasando por una tormenta que generó congelamiento de ciertas piezas claves”, sostuvo el analista. Se trata de una hipótesis y no de una conclusión oficial: hasta el momento, no se estableció que el hielo haya sido la causa del accidente.

El impacto del avión en una zona residencial de Greenacres dejó un cráter y no causó víctimas mortales en tierra (REUTERS)
El impacto del avión en una zona residencial de Greenacres dejó un cráter y no causó víctimas mortales en tierra (REUTERS)

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) encabeza la investigación con asistencia de la Administración Federal de Aviación (FAA). Los investigadores deberán analizar los restos del avión, los registros de vuelo, las comunicaciones y las condiciones meteorológicas para determinar qué desencadenó la pérdida de control.

El impacto se produjo cerca de Military Trail, en una zona residencial de Greenacres. La aeronave dejó un cráter y restos dispersos, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Las autoridades informaron inicialmente que no había víctimas fatales en tierra.

La secuencia registrada muestra cómo un pedido para ascender en busca de mejores condiciones dio paso a un descenso abrupto y a una emergencia que la tripulación no consiguió revertir. La causa de la caída, sin embargo, solo podrá establecerse a partir de la evidencia técnica y de los resultados de la investigación oficial.

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