El juez no resolvió si Lindsay Clancy enfrentará un segundo juicio y fijó una nueva audiencia para el 16 de noviembre

El juez William Sullivan convocó a una audiencia para el 16 de noviembre con el fin de resolver si Lindsay Clancy enfrentará un segundo juicio (Greg Derr/Pool via REUTERS)

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El juez William Sullivan dejó sin resolver si Lindsay Clancy será sometida a un segundo juicio por la muerte de sus tres hijos y convocó a una nueva audiencia para el 16 de noviembre.

En esa instancia deberá decidir sobre las mociones pendientes de las partes y determinar si el expediente queda en condiciones de avanzar hacia otro debate.

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La fiscalía tampoco precisó qué cargos promovería si el caso continúa. De acuerdo con CBS News, las alternativas incluyen volver a acusar a Clancy de homicidio en primer grado, presentar imputaciones de menor gravedad o no impulsar una nueva acusación.

La audiencia del 16 de noviembre definirá si el caso avanza hacia otro juicio

Sullivan consideró que marzo podría ser una fecha posible para un eventual nuevo proceso, aunque la fiscal Jennifer Sprague pidió que no se fije un calendario antes de resolver los planteos que siguen abiertos. Por ahora, no hay fecha de juicio ni una decisión sobre la continuidad de las acusaciones.

El primer proceso judicial concluyó el 4 de septiembre sin veredicto debido al voto de un jurado que discrepó con la absolución que apoyaban once integrantes (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La defensa solicitó que se desestimen los cargos después de que el primer juicio terminara sin veredicto. El abogado Martin G. Weinberg sostuvo, según informó The Associated Press, que volver a juzgar a Clancy vulneraría la garantía constitucional que prohíbe juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.

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El magistrado no resolvió ese pedido durante la audiencia. También dejó bajo consideración otros reclamos de la defensa y de la fiscalía, entre ellos la preservación de registros relacionados con el integrante del jurado que discrepó de la mayoría y la restricción de declaraciones públicas sobre el caso.

El primer proceso concluyó el 4 de septiembre sin una decisión unánime. Once jurados se inclinaron por absolver a Clancy y uno por declararla culpable, según CBS News. Ese desacuerdo impidió un fallo definitivo y abrió la discusión sobre los próximos pasos judiciales.

William Sullivan dejó sin resolver si Lindsay Clancy será sometida a un segundo juicio por la muerte de sus tres hijos y convocó a una nueva audiencia para el 16 de noviembre (Mark Jarret Chavous/Pool via REUTERS)

La defensa busca impugnar la actuación del jurado disidente

La defensa cuestionó cómo el tribunal manejó los conflictos que surgieron durante las deliberaciones. Los abogados de Clancy sostienen que las advertencias de la presidencia del jurado requerían una revisión más profunda de la conducta del único integrante que no acompañó la absolución.

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Sullivan afirmó que habló con cada miembro del panel, les tomó juramento y les recordó su deber de aplicar la ley y respetar el estándar de duda razonable. Todos indicaron que podían cumplir con esas obligaciones.

Sprague defendió la actuación del juez. “Usted fue quien los miró a los ojos, les hizo las preguntas y estuvo en la mejor posición para juzgar su credibilidad”, le dijo al magistrado, de acuerdo con The Associated Press.

El abogado Kevin Reddington pidió investigar al jurado identificado en el expediente como “Juror Doe”. Alegó que esa persona habría usado un teléfono durante las deliberaciones y que no reveló información relevante en el cuestionario previo a la selección del panel.

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Entre los antecedentes que, según la defensa, no habrían sido informados figuran una orden de prevención de abuso y un arresto en 2021.

El abogado defensor Martin G. Weinberg solicitó la anulación de los cargos bajo el argumento de que un nuevo juicio violaría la garantía contra el doble juzgamiento (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS)

Los representantes de Clancy argumentan que esos datos podían afectar la independencia y la integridad del jurado disidente.

La discusión se tensó cuando Reddington mencionó en público el nombre del integrante. “Voy a detenerlo ahí”, intervino Sullivan, según CBS News.

El defensor replicó: “No. No va a detenerme”. El juez volvió a intervenir por el contenido de las acusaciones y el posible uso de información confidencial.

Heather O’Connor, abogada del jurado, rechazó los planteos. Señaló que las partes pudieron interrogar a esa persona antes de aceptarla como integrante del panel y sostuvo que el cuestionamiento apareció después de que el jurado no respaldara el resultado que pretendía la defensa.

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O’Connor añadió que ver a un jurado mirar su teléfono no demuestra que hubiera buscado información sobre el proceso. También advirtió que una pesquisa enfocada en quien discrepó con la mayoría podría afectar la independencia de futuros jurados.

Lindsay Clancy permanece bajo custodia médica en el Hospital Estatal de Tewksbury y utiliza silla de ruedas por las lesiones provocadas tras saltar por una ventana (Greg Derr/Pool via REUTERS)

El estado mental de Clancy sigue en el centro de la disputa judicial

Durante el primer juicio, la defensa reconoció que Clancy causó las muertes de Cora, Dawson y Callan Clancy, de 5 años, 3 años y 8 meses, respectivamente.

El ataque ocurrió el 24 de enero de 2023 en Duxbury, Massachusetts. Cora y Dawson murieron ese día; Callan fue trasladado a un hospital de Boston y falleció tres días después, el 27 de enero.

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La acusada, de 36 años, se declaró inocente de homicidio en primer grado. Sus abogados sostienen que padecía psicosis posparto, que recibía una medicación excesiva y que no podía controlar su conducta ni responder penalmente por lo ocurrido.

La fiscalía mantiene la tesis opuesta: afirma que Clancy comprendía que sus actos eran incorrectos y que planeó estrangular a sus tres hijos. Esa diferencia sobre su estado mental fue el eje del primer debate y seguiría siendo central si se ordena un nuevo juicio.

Clancy permanece bajo custodia y recibe atención psiquiátrica en el Hospital Estatal de Tewksbury. Está paralizada y usa una silla de ruedas desde que saltó por una ventana la noche en que murieron los niños.

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Reddington pidió una definición pronta sobre el futuro del expediente. Señaló que su defendida no debería continuar detenida sin saber si la fiscalía pretende un segundo proceso, con qué figura penal y en qué plazo.

El abogado también solicitó que Sullivan, próximo a retirarse, presida un eventual nuevo juicio. Si la fiscalía opta por acusar a Clancy de homicidio en segundo grado, la imputada podría escoger entre un juicio con jurado o una resolución a cargo del juez.

La defensa sostiene que Clancy sufrió psicosis posparto por un exceso de medicación, mientras la fiscalía afirma que la acusada planificó el estrangulamiento de los menores (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La fiscalía pidió limitar los comentarios públicos antes de una posible nueva instancia

Sprague solicitó limitar las declaraciones públicas de los abogados y de sus seguidores, al sostener que las intervenciones de Reddington podrían influir en potenciales jurados.

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La fiscal remarcó que cambiar el lugar del juicio no solucionaría el problema si el caso ya tuvo una amplia cobertura pública.

La defensa se opuso a esa medida. La abogada Laura McConnell sostuvo que Reddington es la única voz pública de Clancy, quien no concedió entrevistas.

Sullivan dejó ese pedido bajo consideración. La audiencia del 16 de noviembre deberá resolver esas cuestiones pendientes y, sobre todo, despejar si la fiscalía podrá llevar a Lindsay Clancy a un segundo juicio y bajo qué cargos.