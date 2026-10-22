Estados Unidos

Retiran del mercado miles de latas de cóctel de frutas vendidas en Walmart por riesgo de plomo

La FDA clasificó la alerta como Clase II tras identificar posible contaminación en más de 44.000 envases de la marca Great Value distribuidos en siete estados

Fachada de un edificio industrial con un gran mural de cerezas rojas, texto comercial, cielo despejado, un tanque blanco y bolardos amarillos
Pacific Coast Producers retiró más de 44.000 latas de cóctel de frutas de la marca Great Value por posible presencia de plomo (Google Street View)
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Más de 44.000 latas de cóctel de frutas de la marca Great Value, vendidas en exclusiva en tiendas Walmart, fueron retiradas del mercado en Estados Unidos por posible contaminación con niveles elevados de plomo, informó The Hill.

El fabricante, Pacific Coast Producers, inició el retiro voluntario el 1 de octubre, aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no clasificó formalmente el riesgo hasta el 20 de octubre.

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Más de 44.000 latas retiradas por riesgo de plomo

La medida abarca 1.836 cajas de 24 unidades cada una: 44.064 latas en total. El producto afectado es el Great Value Fruit Cocktail in Fruit Juice from Concentrate, envasado en latas de aluminio de 425 gramos (15 onzas) y distribuido por Walmart Inc.

El lote afectado se distribuyó en siete estados

Los consumidores pueden identificar las latas retiradas mediante tres datos impresos en el envase: el código de lote 6FCB 04 C2263, el código universal de producto (UPC) 078742369570 y la fecha de caducidad SEP 01 2027 (“best if used by”). Ningún otro lote del mismo cóctel de frutas ni ningún otro producto de la línea Great Value está incluido en la alerta.

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El retiro voluntario abarca 1.836 cajas del producto enlatado distribuidas desde la sede central de Walmart en Arkansas (REUTERS/Priyanshu Singh)
El retiro voluntario abarca 1.836 cajas del producto enlatado distribuidas desde la sede central de Walmart en Arkansas (REUTERS/Priyanshu Singh)

Las latas se distribuyeron en tiendas de siete estados: Alabama, Arizona, Luisiana, Nuevo México, Pensilvania, Washington y Wyoming. La FDA no precisó si el producto llegó a los estantes de venta o si fue interceptado antes en la cadena de distribución.

La FDA clasificó el retiro como riesgo moderado

La agencia sanitaria catalogó el caso como Clase II, una categoría que define situaciones en las que el consumo o la exposición al producto “puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud”. La probabilidad de daños graves se considera remota.

Sin embargo, las autoridades sanitarias subrayan que no existe un nivel seguro de exposición al plomo. El metal pesado es tóxico para personas de todas las edades y condiciones de salud.

En niños, la exposición supone un riesgo particular: puede provocar problemas neurológicos, dificultades de aprendizaje y alteraciones en el comportamiento, según indica la FDA en su página sobre plomo en alimentos. En adultos, los efectos incluyen deterioro de la función renal, hipertensión arterial y daños neurocognitivos.

Desde 2021, la FDA busca reducir metales pesados en alimentos

La agencia impulsa desde ese año la iniciativa Closer to Zero, un programa para disminuir de forma progresiva la presencia de arsénico, plomo, cadmio y mercurio en alimentos destinados a bebés y niños pequeños, según indica en su página oficial. Si bien el programa se centra en productos infantiles, la FDA subraya que los fabricantes de alimentos tienen la obligación legal de implementar controles preventivos para minimizar o evitar riesgos químicos en cualquier producto.

Las autoridades sanitarias aconsejan desechar el producto o acudir a la tienda de compra para tramitar la devolución (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)
Las autoridades sanitarias aconsejan desechar el producto o acudir a la tienda de compra para tramitar la devolución (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Para el plomo, la agencia fijó un nivel de referencia interino (IRL) de 2,2 microgramos diarios para niños y 8,8 microgramos diarios para mujeres en edad fértil. Esos valores son diez veces menores al umbral en el que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan seguimiento clínico.

En enero de 2025, la FDA publicó una guía definitiva con niveles de acción para plomo en alimentos procesados destinados a bebés y niños pequeños, y mantiene en revisión una guía similar para jugos, cuya versión final se espera para 2027.

Walmart no publicó un aviso formal en su sitio web

Walmart no emitió hasta ahora un comunicado público sobre el retiro en su página oficial, según informó MassLive. La FDA tampoco divulgó resultados de laboratorio ni concentraciones específicas de plomo detectadas en las latas.

Quienes tengan el producto en su despensa deben evitar consumirlo, devolverlo a la tienda o desecharlo. Ante dudas sobre exposición al plomo o posibles síntomas de intoxicación, las autoridades recomiendan consultar con un profesional de la salud.

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