Estados Unidos

Miami-Dade supera los 300.000 votos antes de las elecciones del 3 de noviembre

La participación alcanzó el 22,92 % del padrón habilitado, con ventaja demócrata en el total acumulado y mayor presencia republicana en la votación anticipada presencial

Miami-Dade superó los 300.000 votos emitidos de forma anticipada antes de las elecciones del 3 de noviembre (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Miami-Dade superó los 300.000 votos emitidos de forma anticipada antes de las elecciones del 3 de noviembre (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
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Miami-Dade superó los 300.000 votos emitidos antes de las elecciones generales del 3 de noviembre, de acuerdo con el último informe de la oficina electoral del condado, difundido por CBS News. La cifra equivale al 22,92 % de los 1.313.268 electores activos habilitados para participar en los comicios.

El registro, actualizado el martes 27 de octubre, contabilizó 300.948 sufragios entre la votación anticipada presencial y las boletas enviadas por correo. Los datos reflejan el nivel de participación previo a la jornada electoral, aunque no permiten determinar el sentido del voto ni anticipar el resultado de las contiendas.

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La votación anticipada presencial concentra más de la mitad de los sufragios

La modalidad presencial concentró más del 53 por ciento de los sufragios acumulados en el condado
La modalidad presencial concentró más del 53 por ciento de los sufragios acumulados en el condado

Del total de votos registrados en Miami-Dade, 162.120 correspondieron a la modalidad anticipada presencial, lo que representa el 53,87 % de los sufragios emitidos hasta ese momento. Las restantes 138.828 boletas fueron devueltas por correo, equivalentes al 46,13 %, precisó el reporte citado por CBS News.

La distribución por afiliación partidista mostró una ventaja demócrata en el acumulado general. Habían participado 117.723 electores inscritos en el Partido Demócrata, frente a 105.837 republicanos. La diferencia entre ambos grupos era de 11.886 votantes.

Los ciudadanos sin afiliación partidista representaron otro segmento relevante de la participación: 71.650 personas inscritas como independientes ya habían depositado su voto. A ellas se sumaron 5.738 electores registrados en otras organizaciones políticas.

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Sin embargo, la tendencia se invirtió al observar únicamente el voto presencial anticipado. En esa modalidad, los republicanos registraban 63.171 participantes, mientras que los demócratas sumaban 58.618. El medio indicó que la ventaja demócrata se sostuvo principalmente por el comportamiento del voto por correo.

El voto por correo mantiene la ventaja demócrata en el total acumulado

Las boletas devueltas por correo sostuvieron la ventaja numérica del Partido Demócrata en el recuento general (REUTERS/Shannon Stapleton)
Las boletas devueltas por correo sostuvieron la ventaja numérica del Partido Demócrata en el recuento general (REUTERS/Shannon Stapleton)

Entre las boletas devueltas por correo, 59.105 correspondían a electores demócratas y 42.666 a republicanos. Esa diferencia compensó la superioridad republicana en los centros de votación anticipada y dejó al Partido Demócrata con una ventaja global en Miami-Dade.

Las cifras, no obstante, solo identifican la afiliación que cada ciudadano declaró al inscribirse en el registro electoral. La información no revela por cuál candidato votó cada persona ni permite asignar automáticamente esos sufragios a los aspirantes de una fuerza política, aclaró CBS News.

Por ese motivo, el conteo de participación no constituye una proyección del resultado de las elecciones. La votación incluye la carrera por la gobernación de Florida, en la que compiten el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly, además de otros candidatos.

La boleta también incorpora la disputa por el Senado federal entre Ashley Moody y Angie Nixon; la elección para fiscal general, con James Uthmeier y José Javier Rodríguez, y la contienda por la dirección financiera estatal entre Blaise Ingoglia y Annette Taddeo.

Florida acumula más de 2,7 millones de votos emitidos

En el conjunto de Florida, la División de Elecciones registraba 2.785.114 votos emitidos hasta el reporte compilado el lunes 26 de octubre. El total resultaba de sumar 1.403.569 boletas por correo ya devueltas y 1.381.545 votos anticipados presenciales.

La participación estatal por afiliación también mostraba una diferencia reducida. Los demócratas acumulaban 1.109.679 votantes y los republicanos 1.100.787, una distancia de 8.892 electores, detalló la información oficial recogida por el medio.

Además, 506.925 ciudadanos sin partido habían participado en la votación, junto con 67.723 inscritos en agrupaciones minoritarias. Las boletas enviadas pero aún no devueltas no forman parte del cómputo de votos emitidos, puntualizó el portal estatal.

En Miami-Dade, la votación anticipada continuará hasta el domingo 1 de noviembre, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. El condado dispone de 28 centros de votación para quienes decidan sufragar antes de la jornada electoral del 3 de noviembre.

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