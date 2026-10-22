Estados Unidos prohibió la venta de dispositivos vinculados con Huawei por riesgo a la seguridad nacional

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Huawei en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) en Shanghai, China, el 17 de julio de 2026. REUTERS/Go Nakamura/File Photo

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La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos prohibió este jueves la venta de una cámara para el tablero de automóviles y de un transmisor inalámbrico de video con chips de HiSilicon, filial de diseño de semiconductores de la china Huawei. Es la primera vez que el organismo aplica la norma aprobada en julio contra productos con piezas de empresas incluidas en su lista de seguridad nacional.

La agencia precisó que HiSilicon presenta su chip como “diseñado para el mercado de la vigilancia” y con “algoritmos de detección de rostros humanos”. Su presidente, Brendan Carr, sostuvo que los dispositivos de video con chips de empresas de esa lista “suponen un riesgo evidente e inaceptable para la nación y su población”. Huawei no respondió de inmediato y no fue posible contactar a HiSilicon.

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El mismo día, el Departamento del Tesoro propuso una norma que restringe las inversiones estadounidenses en tecnología avanzada en China, Rusia, Corea del Norte y otros países considerados de riesgo. Amplía el veto a sistemas hipersónicos, supercomputación, biotecnología e inteligencia artificial. Solo alcanzaría operaciones superiores a USD 50.000 y excluiría muchas inversiones financieras, como la compra de acciones. Habrá consulta pública antes de la versión definitiva.

HiSilicon no figura por su nombre en la Covered List, el registro de equipos y servicios que la FCC considera una amenaza. La alcanza por ser filial de Huawei, que integra el listado con ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua. El registro nació de una ley de marzo de 2020 y la FCC lo publicó en marzo de 2021. Desde fines de 2022 rige la prohibición de autorizar nuevos equipos incluidos en él.

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FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del personal de Huawei muestra el nuevo dispositivo Huawei Mate X durante una presentación informativa previa al Mobile World Congress en Barcelona, ​​España, el 23 de febrero de 2019. Foto tomada el 23 de febrero de 2019. REUTERS/Sergio Pérez/Foto de archivo

Esa norma dejaba una grieta: los productos de terceros con piezas de esas empresas no estaban cubiertos de forma explícita. El 22 de julio, la FCC aprobó una regla que veta autorizar dispositivos con componentes que incorporan lógica, como los chips, de entidades del listado. Se publicó el 11 de septiembre y rige desde el 13 de octubre. Apunta a equipos nuevos, no a los ya instalados, y su alcance depende de que el fabricante de la pieza figure en el listado: los principales proveedores chinos de transceptores ópticos para centros de datos quedan por ahora fuera.

El programa de inversiones salientes nació en 2023, cuando Joe Biden firmó una orden ejecutiva que limitó el flujo de capital estadounidense hacia semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial en China. En diciembre de 2025, el Congreso lo convirtió en ley y amplió las tecnologías y los países alcanzados, entre ellos Cuba e Irán. La propuesta del Tesoro desarrolla esa ley.

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Craig Singleton, de la Fundación para la Defensa de las Democracias (think tank estadounidense con sede en Washington), afirmó que la norma indica a los mercados que Washington vigila el destino del capital estadounidense. Jason Chipman, socio de WilmerHale, estudio de abogados estadounidense, anticipó que exigirá programas de cumplimiento más robustos. Ryan Majerus, de King & Spalding, estudio de abogados estadounidense, la calificó como el primer paso de un proceso largo.

La inclusión de Rusia llega días después de que el Tesoro otorgara una licencia temporal que alivia las sanciones al diésel ruso, tras un acuerdo anunciado el 9 de octubre por Donald Trump con Vladimir Putin.

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Ambas medidas se inscriben en la rivalidad económica y tecnológica con China desde el primer mandato de Trump. Trump y el presidente chino, Xi Jinping, pactaron en 2025 reducir tensiones, y en septiembre extendieron la tregua hasta enero. La FCC ya había vetado nuevos modelos de drones y routers de fabricación china. En julio, el Tesoro multó con USD 200.000 a una empresa por no informar una inversión de USD 92.500 de una subsidiaria en una firma china de inteligencia artificial y robótica.

El 29 de octubre, la FCC votará prohibir que laboratorios de China prueben teléfonos, cámaras y computadoras para el mercado estadounidense. Washington controla ya el origen de las piezas y el destino del capital, y apunta ahora también a quién certifica los productos.

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