Una tormenta llega al sur de California: cuándo lloverá y qué zonas enfrentan riesgo de inundaciones y corrientes de resaca

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una vigilancia por inundaciones para la costa de Malibú y las montañas de Santa Mónica ante el riesgo en zonas afectadas por incendios recientes (REUTERS/David Swanson)

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La llegada de una tormenta al sur de California pondrá bajo vigilancia a la costa y a las zonas afectadas por incendios entre el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre.

El mayor riesgo de inundaciones localizadas, corrientes de escombros y corrientes de resaca se concentrará desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves, en especial en Malibú, Pacific Palisades y las montañas de Santa Mónica.

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La lluvia ingresará por el condado de Ventura durante la mañana del miércoles y avanzará hacia el condado de Los Ángeles.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé precipitaciones de moderadas a intensas hasta la tarde del jueves, con una probabilidad de tormentas eléctricas de entre 30 % y 40 % en la región.

Las precipitaciones en estribaciones y laderas costeras podrían acumular hasta 76,2 milímetros con tasas de 19 milímetros por hora (ABC Affiliate KABC via REUTERS)

La franja más intensa de lluvia se espera entre la noche del miércoles y la mañana del jueves

El sistema de baja presión bajará por la costa de California antes de internarse en el centro y el sur del estado. Su separación parcial de la corriente en chorro mantiene abierta la incertidumbre sobre el horario exacto de los chaparrones más fuertes y los acumulados definitivos.

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De acuerdo con Los Angeles Times, la lluvia podría intensificarse desde el final de la mañana del miércoles, aunque el tramo de mayor impacto se ubicaría durante la noche y las primeras horas del jueves.

La mayor parte de la región afrontaría efectos menores, pero un chaparrón intenso o una tormenta aislada podría alterar ese escenario de forma puntual.

NBC Los Angeles informó que los acumulados oscilarían entre 13 y 51 milímetros, con cerca de 25 milímetros como referencia en extensas áreas.

En las estribaciones y laderas costeras, el total podría llegar a 76,2 milímetros, una cantidad suficiente para favorecer anegamientos y deslizamientos en terrenos vulnerables.

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Las probabilidades de lluvia superan el 90 por ciento en localidades del condado de Orange e interior como Anaheim e Irvine (REUTERS/Arafat Barbakh)

Las tasas de lluvia podrían alcanzar hasta 19 milímetros por hora en los episodios más intensos. Ese ritmo puede superar la capacidad de drenaje en calles y zonas bajas, por lo que las autoridades podrían emitir avisos adicionales por inundaciones si la precipitación se concentra en períodos breves.

En el condado de Orange y áreas del interior, las probabilidades de lluvia superaban el 90 %. Anaheim, Irvine y San Clemente tenían una previsión de 95 %; Ontario, de 92 %; Riverside y Lake Elsinore, de 91 %; y San Bernardino, de 88 %, según datos recogidos por Los Angeles Times.

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La climatóloga Marina Jurica señaló a CBS Los Angeles que el período de lluvia más intensa parecía situarse entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. La cadena indicó que el sistema podría ser el episodio más intenso de la temporada hasta ese momento.

Malibú, Pacific Palisades y Topanga afrontan el mayor riesgo de flujos de escombros

El NWS emitió una vigilancia por inundaciones desde la tarde del miércoles hasta la tarde del jueves para la costa de Malibú y las montañas de Santa Mónica, tanto orientales como occidentales. El área bajo vigilancia incluye Malibu Bowl, Pacific Palisades y Topanga.

La alerta presta especial atención a las cicatrices dejadas por los incendios Palisades y Franklin. En esos sectores, la lluvia intensa puede arrastrar barro, rocas y vegetación quemada hacia caminos y viviendas, incluso cuando el volumen total de precipitación no sea excepcionalmente alto.

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Una tormenta ingresará por el condado de Ventura y avanzará hacia Los Ángeles con precipitaciones y riesgo de tormentas eléctricas (REUTERS/David Swanson)

Según Daily News, Malibú preparó equipos ante la posibilidad de flujos de escombros, cortes eléctricos, rutas inundadas y erosión costera.

Su vocero, Matt Meyerhoff, afirmó al diario: “Estamos preparados”. La ciudad prevé distribuir alertas de emergencia a través de sus redes sociales y su sitio web si empeoran las condiciones.

El meteorólogo del NWS Bryan Lewis advirtió al mismo medio que podría haber “al menos algún flujo menor de escombros en la zona”.

Las autoridades locales recomendaron extremar las precauciones en caminos próximos a las zonas quemadas, donde la lluvia intensa puede arrastrar barro y rocas.

Las playas de Los Ángeles y Ventura tendrán oleaje y corrientes de resaca peligrosas hasta el jueves por la noche

El temporal también complicará las condiciones marítimas. Las playas de los condados de Los Ángeles y Ventura pueden registrar olas de entre 0,9 y 1,8 metros hasta la noche del jueves, sobre todo en los tramos de costa expuestos al sur y al sudoeste. Las mareas se ubicarán entre 1,7 y 1,9 metros.

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La ciudad de Long Beach reforzó bermas protectoras e inspeccionó estaciones de bombeo para prevenir anegamientos costeros en áreas bajas (REUTERS/Daniel Cole)

La oficina meteorológica de San Diego emitió una advertencia para las playas por corrientes de resaca y rompientes de hasta 1,8 metros, vigente hasta las 23.00.

La recomendación para bañistas y surfistas sin experiencia es “Permanezcan fuera del agua”; también se aconseja evitar rocas, espigones y sectores afectados por la rompiente.

El aviso costero contempla erosión leve e inundaciones por marea en áreas bajas. En Long Beach, la península, Alamitos Bay, Naples Island y Belmont Shore figuran entre los sectores con posibilidad de anegamientos. La ciudad limpió sumideros, inspeccionó estaciones de bombeo y reforzó bermas protectoras en playas expuestas.

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En Rancho Palos Verdes, las autoridades mantendrán vigilancia por el desplazamiento de tierra que afecta a la zona y seguirán el estado de las calles y la infraestructura ante posibles efectos de la tormenta.

Las temperaturas máximas bajarán a entre 16 y 24 ℃ (61 y 75 ℉) en el condado de Los Ángeles. Tras el paso de la tormenta, los pronósticos apuntan a una mejora de las condiciones, sin otro episodio de vientos de Santa Ana previsto para ese fin de semana.