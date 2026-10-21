Qué se sabe del arresto de la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, por presunto fraude con fondos públicos en Florida

James Uthmeier sostuvo que la investigación detectó solicitudes de ayuda vinculadas con empresas de la funcionaria y propiedades de su familia (X: @AGJamesUthmeier).

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Tras su arresto este miércoles, las autoridades de Florida acusaron a la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, de hurto mayor y de participar en un esquema organizado para defraudar un programa municipal de recuperación de pequeños negocios pospandemia.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció durante la mañana el arresto en X y presentó los cargos durante una conferencia de prensa en Orlando por la tarde. Según la investigación, Espinosa intervino en el programa Kissimmee Business Boost 2.0, cuya creación había respaldado y votado a favor.

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De acuerdo con Uthmeier, la funcionaria solicitó fondos para negocios propios y de familiares el mismo día en que se abrió la convocatoria, en septiembre de 2025. Las solicitudes fueron aprobadas y los fondos se acreditaron el 7 de noviembre de 2025.

El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, señaló que la combinación de ambas acusaciones, tipificadas como delitos de primer y segundo grado, podría conllevar una pena de hasta 30 años de prisión.

El fiscal general expresó que la alcaldesa “demostró la intención de crear, agilizar y simplificar, reducir la supervisión de y facilitar un proceso mediante el cual ella misma y su familia inmediata pudieran solicitar y recibir fondos municipales a los que no tenía derecho”.

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El director financiero Blaise Ingoglia indicó que los cargos contra la alcaldesa conllevan una pena de hasta 30 años de prisión (EFE/Alcaldía de Kissimmee).

Siete negocios ligados a inmuebles de la familia recibieron USD 90.000

El esquema salió a la luz por una auditoría de programas locales de subvenciones vinculados a la pandemia, que detectó “irregularidades preocupantes” en Kissimmee, según explicó Ingoglia. A partir de esa revisión, investigadores financieros profundizaron el análisis del programa Business Boost 2.0.

La investigación determinó que siete negocios ubicados en propiedades de la familia de Espinosa recibieron en conjunto USD 90.000. De ese monto, USD 50.000 fueron a empresas vinculadas directamente con la alcaldesa y USD 40.000 llegaron a inquilinos de esos establecimientos.

Espinosa presentó personalmente las solicitudes en nombre de los negocios de su familia y, según las autoridades, integraba el mecanismo municipal encargado de controlar y aprobar las solicitudes de ayuda.

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Las pruebas incluyen solicitudes firmadas por la funcionaria, registros de los fondos recibidos e indicios de que intervino en decisiones sobre el diseño del programa.

Según Uthmeier, personas de la propia oficina de Espinosa le advirtieron que solicitar ese dinero “no es una buena idea”, que “no debería hacerlo” y que era “potencialmente ilegal”, pero eligió ignorar las recomendaciones.

Asimismo, el 5 de diciembre de 2025, el abogado municipal informó a la alcaldesa que recibir esos fondos implicaba un conflicto de intereses no permitido. Aunque se le aconsejó reintegrar el dinero, ella se negó a hacerlo, manifestó su intención de cuestionar cualquier denuncia y no adoptó medidas para subsanar la situación, informó la Oficina del Fiscal General.

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Rich Mantei, asesor especial de la Unidad de Corrupción Pública que dirige la acusación, explicó que una investigación ética previa derivó en una reprensión pública aún pendiente, medida que Espinosa había aceptado. A su vez, afirmó que los fondos no fueron restituidos, pese a que el caso ya era de conocimiento público.

El fiscal general James Uthmeier detalló que Espinosa solicitó fondos públicos para negocios familiares el día de la apertura del programa (Office of the Attorney General).

La fiscalía investigará cómo se filtró información sobre el arresto

Durante la ronda de preguntas, Uthmeier reconoció que la prensa tuvo conocimiento de antemano de que el arresto se llevaría a cabo.

Aunque Espinosa ya enfrentaba cuestionamientos éticos y existía expectativa pública por eventuales medidas en su contra, el fiscal aseguró que su oficina investigará el origen de la filtración.

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Según explicó, la divulgación anticipada de un arresto puede comprometer la seguridad de los agentes y poner en riesgo la preservación de pruebas. “Vamos a llegar al fondo de cómo ocurrió”, aseveró Uthmeier.