Estados Unidos

La TSA frenó la expansión del programa que permite entrar a la zona de embarque sin boleto en Estados Unidos

La agencia mantiene la iniciativa bajo análisis únicamente en 13 terminales, mientras evalúa la participación de visitantes autorizados y los efectos operativos del acceso posterior a los controles

La TSA frenó la expansión del programa Gateside y limitó el sistema a una fase de evaluación en 13 terminales (REUTERS/Jonathan Ernst)
La TSA frenó la expansión del programa Gateside y limitó el sistema a una fase de evaluación en 13 terminales (REUTERS/Jonathan Ernst)
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La TSA frenó la expansión de Gateside, el programa que permite a determinadas personas sin boleto entrar a las zonas de embarque de aeropuertos de Estados Unidos.

La iniciativa quedó limitada a una evaluación operativa en 13 terminales, luego de que la agencia retirara el acceso en aeropuertos que lo habían incorporado a comienzos de octubre.

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La decisión deja en suspenso el despliegue anunciado en 301 aeropuertos adicionales y mantiene sin fecha una eventual ampliación.

Gateside permite que visitantes autorizados acompañen a viajeros hasta la puerta de embarque, los reciban al llegar o accedan a comercios y restaurantes situados después del control de seguridad, pero no les habilita a abordar vuelos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) informó que el programa sigue en una fase de evaluación en los 13 aeropuertos que integraron el piloto inicial. La agencia analiza los niveles de participación y los efectos operativos de permitir el ingreso de personas que no viajan.

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El pase de Gateside autoriza el ingreso de personas sin boleto a las zonas de embarque para acompañar a viajeros o acudir a comercios (REUTERS/Kylie Cooper)
El pase de Gateside autoriza el ingreso de personas sin boleto a las zonas de embarque para acompañar a viajeros o acudir a comercios (REUTERS/Kylie Cooper)

Un portavoz de la TSA dijo a Fox Business que la evaluación confirma que la seguridad se mantiene sin cambios mientras se ofrecen beneficios a los clientes de PreCheck. La agencia no explicó por qué se detuvo la ampliación ni precisó cuándo podría sumar nuevas terminales.

El anuncio de 301 aeropuertos adicionales no se concretó

El Aeropuerto Internacional de Tulsa había comunicado el 1 de octubre que Gateside se habilitaría al día siguiente en 301 aeropuertos adicionales, con lo que el total ascendería a 314.

Sin embargo, esa expansión no se consolidó: la página de solicitud del programa volvió a mostrar únicamente las 13 terminales piloto.

Gateside comenzó a funcionar en septiembre en un grupo reducido de aeropuertos, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth, el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit y el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas.

Durante los primeros días de octubre, aeropuertos fuera de esa lista, como el Aeropuerto Internacional de Denver, el Aeropuerto Internacional de Norfolk y Piedmont Triad International, llegaron a tramitar pases. Posteriormente, la TSA retiró esas terminales de la plataforma y restituyó el alcance original del piloto.

El despliegue previsto en 301 aeropuertos adicionales quedó sin efecto en la plataforma de registro de la agencia federal (REUTERS/Jonathan Ernst)
El despliegue previsto en 301 aeropuertos adicionales quedó sin efecto en la plataforma de registro de la agencia federal (REUTERS/Jonathan Ernst)

Denver confirmó que la agencia federal había devuelto las operaciones de Gateside a los 13 aeropuertos iniciales. En Norfolk, autoridades aeroportuarias señalaron que recibieron el aviso de que la expansión había quedado en pausa fuera de ese grupo.

El acceso exige TSA PreCheck, autorización previa y control de seguridad

El programa no habilita el ingreso libre a las áreas situadas después de los filtros. Para solicitar un pase de Gateside by TSA PreCheck, el visitante debe pertenecer a TSA PreCheck y contar con un Número de Viajero Conocido válido.

La solicitud se presenta en línea entre uno y tres días antes de la visita prevista. La aprobación depende de una revisión individual, de la disponibilidad de cupos y de que el aeropuerto elegido participe en el programa. Tener TSA PreCheck no garantiza la autorización.

Los visitantes aprobados deben mostrar una identificación aceptada y atravesar el control de seguridad de TSA PreCheck. El permiso es válido por un día y no equivale a una tarjeta de embarque.

Una vez dentro, las personas pueden despedir a un familiar o amigo en la puerta, recibir a un pasajero que llega o utilizar los comercios del área segura. No pueden subir a un avión ni acceder a un vuelo sin boleto.

Los solicitantes deben pertenecer al programa TSA PreCheck y pedir el permiso en línea entre uno y tres días antes de la visita (REUTERS/Adam Gray)
Los solicitantes deben pertenecer al programa TSA PreCheck y pedir el permiso en línea entre uno y tres días antes de la visita (REUTERS/Adam Gray)

La iniciativa recupera de forma parcial una práctica que era habitual antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Después de esos ataques, el acceso a las zonas de embarque quedó reservado, por regla general, a pasajeros con tarjeta de embarque y a personal autorizado.

Norfolk registró más de 30 usos antes de que se interrumpiera la ampliación

El Aeropuerto Internacional de Norfolk alcanzó a activar Gateside antes del retroceso. En sus primeros cuatro días de funcionamiento, más de 30 personas solicitaron y utilizaron autorizaciones para ingresar a la zona segura.

Chris Jones, vicepresidente y director de marketing y comunicaciones de la Autoridad Aeroportuaria de Norfolk, indicó a WAVY que la TSA les comunicó que el programa estaba “suspendido indefinidamente” fuera de las terminales originales. Otros aeropuertos recibieron avisos que describieron la medida como temporal.

La TSA no detalló qué indicadores utiliza para valorar los efectos de la iniciativa ni divulgó un calendario para resolver si retomará la expansión.

Por ahora, los visitantes interesados deben verificar que el aeropuerto aparezca en la lista de participantes antes de iniciar el trámite.

La iniciativa de la TSA restablece de forma parcial una dinámica de acceso que existía antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Jonathan Ernst)
La iniciativa de la TSA restablece de forma parcial una dinámica de acceso que existía antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Gateside continúa disponible en 13 aeropuertos

El programa permanece activo en el Aeropuerto Mesa Gateway, en Arizona; el Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus, en Ohio; el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth, en Texas; y el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit, en Míchigan.

También integra la lista el Aeropuerto Nacional Wichita Dwight D. Eisenhower, en Kansas; el Aeropuerto Internacional de Indianápolis, en Indiana; el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Nevada; y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California.

Las demás terminales son el Aeropuerto Nacional Bill y Hillary Clinton, en Arkansas; el Aeropuerto Internacional Will Rogers, en Oklahoma; Eppley Airfield, en Nebraska; el Aeropuerto Internacional de San Diego, en California; y el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, en Utah.

El Aeropuerto Internacional de Tulsa conserva además su propio programa, TUL Visitor Pass. Ese sistema permite que personas sin vuelo y previamente aprobadas ingresen a las áreas seguras de la terminal sin una membresía de TSA PreCheck; funciona de forma separada de Gateside.

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