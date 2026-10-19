Elon Musk prometió regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos a partir de 2027

Elon Musk anunció que regalará una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos a partir del próximo año (REUTERS)

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Elon Musk prometió entregar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos a partir del próximo año, una iniciativa que, de concretarse en los términos anunciados, alcanzaría a cerca de 73 millones de menores y tendría un valor teórico superior a los USD 10.000 millones.

El anuncio abrió interrogantes sobre el alcance del plan. El empresario no explicó cómo se distribuirían los títulos, qué menores podrían recibirlos, quién administraría las acciones ni cuáles serían las condiciones para una eventual venta futura.

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Musk anunció el plan a través de su cuenta de X

El fundador de SpaceX comunicó la medida durante la madrugada del 19 de octubre en su cuenta de X. “El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. Este será el primero de muchos”, escribió.

La publicación no incluyó detalles sobre la fecha exacta de inicio, el procedimiento de inscripción ni la participación de organismos públicos o entidades financieras. Tampoco precisó si la propuesta abarcaría a todos los menores de 18 años o si establecería condiciones vinculadas con la ciudadanía, la residencia o la situación fiscal de las familias.

El valor teórico del reparto de acciones alcanzaría los 10.700 millones de dólares con base en la cotización de mercado (X/@elonmusk)

Según otra publicación de Musk en la misma red social, la entrega de títulos estaría vinculada con cuentas de inversión destinadas a niños. El empresario respondió “sí” a un usuario que planteó la posibilidad de realizar las donaciones mediante las denominadas cuentas Invest America. Aun así, no ofreció una explicación adicional sobre ese mecanismo.

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El alcance podría llegar a más de 73 millones de menores

La Oficina del Censo de Estados Unidos estimó que el país tenía más de 73 millones de personas menores de 18 años en 2024, equivalentes al 21,5% de la población nacional. Si el plan incluyera a ese universo completo, Musk debería transferir una cantidad equivalente de acciones de la compañía aeroespacial.

El cálculo económico depende de la cotización de los papeles al momento de la asignación. La acción de SpaceX cerró el 16 de octubre en USD 146,03, de acuerdo con datos de mercado. Con ese precio como referencia y una cobertura de 73 millones de niños, el valor total de la distribución se aproximaría a USD 10.700 millones.

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Musk planteó la posibilidad de utilizar cuentas de inversión Invest America para la entrega de los papeles (REUTERS)

Esa estimación es teórica y puede modificarse por las variaciones de la acción antes de la entrega. También depende de que cada beneficiario reciba un título completo, tal como indicó Musk.

El anuncio no aclaró si las acciones quedarían depositadas en cuentas a nombre de los menores, bajo tutela de sus padres o representantes, o en vehículos de inversión administrados por terceros.

SpaceX cotiza en bolsa desde junio de 2026

La iniciativa surge pocos meses después de la salida a bolsa de la empresa. SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq Global Select Market y en Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX el 12 de junio de 2026, según informó la compañía.

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La firma cerró su oferta pública inicial el 15 de junio, luego de colocar 638.888.888 acciones ordinarias Clase A. La operación recaudó unos USD 85.700 millones, cifra que la empresa atribuyó a la venta inicial y al ejercicio completo de una opción de compra adicional para los bancos colocadores.

SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq Global Select Market y en Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX en junio de 2026 (REUTERS)

Musk fundó SpaceX en 2002. La compañía desarrolla cohetes, naves y servicios vinculados con la actividad espacial, además de operar Starlink, su red de internet satelital. La promesa de distribuir títulos entre menores plantea una nueva relación entre la compañía y potenciales accionistas individuales en Estados Unidos.

Hasta ahora, el empresario no informó si utilizaría acciones propias, si compraría títulos en el mercado o si la operación involucraría una emisión de la empresa. Tampoco detalló si el programa tendría una sola etapa o si formaría parte de futuras transferencias, como sugirió con la frase “este será el primero de muchos”.

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