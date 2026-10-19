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Una persona murió y ocho resultaron heridas tras un ataque con misiles y drones rusos en Kiev

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó daños en tres distritos de la capital, incluidos una escuela, una clínica médica, una estación de metro y un centro comercial local

Al menos un muerto en un nuevo ataque nocturno ruso con misiles y drones contra Kiev
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Un nuevo ataque ruso con misiles balísticos y drones contra Kiev dejó al menos una persona muerta y otras ocho heridas durante la madrugada del 19 de octubre, según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. La ofensiva causó daños en viviendas, una institución educativa y una estación de metro.

El organismo indicó que las consecuencias del ataque se registraron en al menos tres distritos de la capital ucraniana. También se produjeron afectaciones en un centro comercial.

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El canal ucraniano Kiev Golovne informó que entre los objetivos figuraban un parque industrial de una empresa dedicada a fabricar equipamiento para la purificación de agua y una infraestructura energética de Kiev.

Al menos un muerto en un nuevo ataque nocturno ruso con misiles y drones contra Kiev
Los daños en la infraestructura energética dejaron sin suministro eléctrico a más de quinientas cincuenta mil familias en once regiones.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, sostuvo que las fuerzas rusas dispararon 16 misiles balísticos contra Kiev y su región en varias oleadas. Añadió que Rusia lanzó más de 200 drones de diversos tipos, entre ellos unidades Shahed de propulsión a reacción.

En su mensaje publicado en X, Zelensky señaló que las instalaciones energéticas y de infraestructura estaban entre los blancos. No obstante, afirmó que los daños también alcanzaron una clínica médica, una escuela, una estación de metro y edificios residenciales.

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El mandatario dijo que la ofensiva nocturna afectó instalaciones energéticas en las regiones de Vínnytsia, Volinia, Kirovogrado, Kiev, Mikolaiv, Zhitómir, Jmelnitski, Kharkiv, Ternópil, Odesa y Rivne. Según su recuento, más de diez instalaciones de infraestructura energética sufrieron daños y al menos 550.000 familias se quedaron sin electricidad.

Zelensky vuelve a cuestionar la falta de alertas anticipadas

Zelensky denunció que Ucrania no recibió información de alerta previa de sus socios antes del lanzamiento de los misiles balísticos. El presidente ya había formulado el mismo reproche en dos ocasiones la semana anterior.

Al menos un muerto en un nuevo ataque nocturno ruso con misiles y drones contra Kiev

Según Radio Svoboda, el sistema ucraniano de alertas aéreas no avisó antes de la llegada de los misiles balísticos. Zelensky vinculó esos incidentes a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible interrupción de la transferencia de información de inteligencia a Kiev si las fuerzas ucranianas no cesaban sus ataques contra refinerías rusas.

El presidente ucraniano ha dejado claro que no ordenará detener esas operaciones mientras Rusia continúe con sus bombardeos contra la infraestructura energética de Ucrania. Las fuerzas de Kiev lanzaron este domingo un ataque masivo contra San Petersburgo, con infraestructura petrolera entre los principales objetivos, según la información disponible.

Rubio menciona una falla de software en el sistema de alerta

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó desde Uzbekistán que no podía explicar qué ocurrió durante el ataque de la última noche. Dijo, sin embargo, que días antes se había producido un problema de software en el sistema de alerta temprana de Ucrania.

Al menos un muerto en un nuevo ataque nocturno ruso con misiles y drones contra Kiev
Los proyectiles rusos alcanzaron una planta de equipos de purificación de agua y dependencias de la red energética en Kiev.

“Si ocurrió anoche, no sé exactamente qué pasó”, respondió Rubio a una pregunta sobre la falta de aviso previo. “Sé que hace unas noches hubo un problema de software relacionado con su sistema de alerta temprana”.

El secretario explicó que el Mando Europeo de Estados Unidos había participado en la revisión de esa incidencia. “No puedo comentar sobre lo que ocurrió anoche”, añadió.

Rubio también fue consultado por el riesgo para los diplomáticos estadounidenses en Kiev. Señaló que Washington evalúa semanalmente la continuidad de su personal en las representaciones situadas en zonas de conflicto, pero precisó que Estados Unidos no ha modificado su presencia ni su despliegue en Kiev.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que su país está preocupado por la seguridad de sus diplomáticos y sus instalaciones, aunque descartó cambios inmediatos en la postura de Washington en la capital ucraniana.

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