Cómo registrarse para votar en Pensilvania en las elecciones de mitad de mandato de 2026

El plazo para registrarse como votante en Pensilvania para las elecciones legislativas vence el 19 de octubre

Guardar

A poco más de dos semanas de las elecciones legislativas de Estados Unidos, el lunes 19 de octubre vence el plazo para registrarse como votante en Pensilvania y poder participar de los comicios del 3 de noviembre. La información fue difundida por CBS News Pittsburgh el 16 de octubre.

La inscripción resulta obligatoria para quienes no figuren en los padrones o deban actualizar sus datos antes de la fecha límite. El estado contempla alternativas por internet, correo y de manera presencial en oficinas habilitadas.

PUBLICIDAD

El registro debe completarse 15 días antes de la elección

La normativa electoral exige tener al menos 18 años, ciudadanía estadounidense y 30 días de residencia en el distrito (REUTERS/Shannon Stapleton)

La normativa de Pensilvania exige que las personas se registren, como mínimo, 15 días antes de la próxima elección, un requisito que para los comicios legislativos de 2026 fija el cierre en el 19 de octubre.

Para ser elegible, el votante debe tener al menos 18 años, contar con ciudadanía de Estados Unidos desde hace un mes como mínimo y residir en Pensilvania, así como en el distrito electoral donde busca votar, durante al menos 30 días.

El medio estadounidense indicó que quienes reúnan esas condiciones pueden presentar la solicitud de forma digital. El formulario solicita información personal, entre ella el nombre, domicilio, datos que acrediten la elegibilidad y un número de identificación.

PUBLICIDAD

Entre las opciones de identificación figuran el número de licencia de conducir del estado o los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social. Aquellas personas que no tengan licencia pueden utilizar su identificación emitida por el Departamento de Transporte de Pensilvania, conocido como PennDOT.

La solicitud digital pasa por una revisión del condado

El formulario digital de inscripción requiere la licencia de conducir, una identificación de PennDOT o el número de Seguro Social (REUTERS/Eduardo Munoz)

Tras el envío del formulario en línea, la oficina electoral del condado correspondiente revisará la solicitud. Si el trámite es aprobado, la persona recibirá por correo postal una tarjeta de registro electoral, informó CBS News Pittsburgh.

El sitio oficial del estado sostiene que completar la solicitud puede tomar alrededor de 10 minutos, siempre que el solicitante tenga a disposición los datos de identificación requeridos. El procedimiento no concluye con el envío del formulario: la oficina local debe procesar la inscripción antes de emitir la credencial.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomiendan contactar a la dependencia electoral del condado si la tarjeta no llega dentro de las dos semanas posteriores a la presentación de la solicitud. El documento confirma que el elector fue incorporado al registro y puede ejercer su derecho al voto en los próximos comicios, siempre que cumpla con las demás disposiciones vigentes.

Además, los residentes pueden verificar su situación en el padrón a través de internet mediante su nombre o número de licencia de conducir. La consulta también puede realizarse con el número de identificación de PennDOT, precisó el reporte.

El envío postal debe llegar antes del cierre de oficinas

Quienes opten por el correo deben descargar, imprimir y completar la solicitud de inscripción. El formulario requiere firma y debe enviarse a la oficina electoral del condado con el franqueo correspondiente.

PUBLICIDAD

En este caso, no alcanza con despachar la documentación antes de la fecha límite. La oficina electoral debe recibir el formulario antes del cierre de sus actividades el 19 de octubre, tal y como aclaró la información publicada por la cadena local.

La vía presencial mantiene requisitos similares. Los ciudadanos pueden acudir a la dependencia electoral de su condado, completar el formulario en papel, firmarlo y entregarlo a un funcionario. La solicitud será revisada bajo el mismo procedimiento que las presentadas por internet o correo.

También es posible registrarse en centros de atención de PennDOT, agencias locales destinadas a personas mayores, oficinas de reclutamiento de las Fuerzas Armadas y otras agencias estatales que utilicen la aplicación Compass. Todas esas vías están habilitadas para incorporar votantes antes del plazo establecido, aseguró el informe.

PUBLICIDAD

La elección legislativa será el 3 de noviembre

Los electores registrados antes del cierre del 19 de octubre podrán emitir su voto el 3 de noviembre, fecha de las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026. La convocatoria definirá cargos en distintos niveles de representación y administración pública dentro de Estados Unidos.

La verificación anticipada de la inscripción puede evitar inconvenientes el día de la elección. De acuerdo con la información recogida por CBS News Pittsburgh, el registro depende de cada condado, por lo que el procesamiento y la entrega de la tarjeta se gestionan desde las oficinas electorales locales.