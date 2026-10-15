Qué documentos se necesitan para volar dentro de Estados Unidos

El aeropuerto internacional John F. Kennedy, en Nueva York, conecta la ciudad con destinos nacionales e internacionales (REUTERS/Joshua Lott)

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Una licencia de manejar estatal que no cumpla con los requisitos de REAL ID ya no basta, por sí sola, para pasar el control de seguridad de un vuelo doméstico en Estados Unidos. Desde mayo de 2025, los pasajeros de 18 años o más deben presentar una identificación aceptada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Hay tres alternativas principales: una licencia con certificación REAL ID, un pasaporte o alguno de los documentos alternativos reconocidos por la TSA.

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Cómo saber si tu licencia tiene REAL ID

Una licencia con esta certificación se identifica por una estrella dorada en la parte superior de la tarjeta, del lado derecho o izquierdo, el diseño varía según el estado.

También se aceptan las licencias con etiqueta “Enhanced”: tienen una imagen de la bandera estadounidense y la palabra “enhanced” en la parte superior.

Para obtener una REAL ID, los residentes deben acudir al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de su estado y presentar documentos que acrediten identidad y estatus migratorio, como pasaporte, certificado de nacimiento o tarjeta de residencia permanente, comprobante de domicilio y número de Seguro Social.

La certificación REAL ID se distingue por una estrella dorada o la etiqueta de tipo Enhanced en la tarjeta (REUTERS/Eduardo Munoz)

La tarjeta definitiva se envía por correo y el proceso puede demorar varias semanas. Este requisito rige desde el 7 de mayo de 2025, cuando la TSA comenzó a aplicar la Ley REAL ID que el Congreso aprobó en 2005.

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El pasaporte y otras identificaciones federales también son aceptados

Quienes no tengan una REAL ID pueden usar documentos alternativos reconocidos por la TSA. Los más comunes son el pasaporte estadounidense o el de cualquier gobierno extranjero, y la tarjeta de pasaporte.

También son válidos la tarjeta de residencia permanente (green card), el documento de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la tarjeta de cruce fronterizo y las tarjetas de viajero de confianza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST.

Pueden utilizarse, además, las identificaciones del Departamento de Defensa, incluidas las emitidas a dependientes militares, las identificaciones fotográficas de naciones tribales reconocidas federalmente, la licencia de manejar provincial canadiense y la credencial para trabajadores del transporte (TWIC). La lista está sujeta a cambios sin previo aviso, por lo que la TSA recomienda verificarla en su sitio oficial antes de cada viaje.

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Los menores de 18 años no necesitan identificación para volar

La TSA no exige identificación a los pasajeros menores de 18 años en vuelos domésticos, ya sea que viajen acompañados o solos. Sin embargo, las aerolíneas pueden establecer requisitos propios, en especial para los menores que viajan sin un adulto.

Los menores que viajan sin acompañante y utilizan el carril TSA PreCheck deben presentar una identificación aceptable para acceder al control acelerado. Para conocer las condiciones aplicables a cada caso, la TSA recomienda consultar a la compañía aérea.

La TSA no exige identificación a los pasajeros menores de 18 años en vuelos domésticos dentro de Estados Unidos (REUTERS/Adam Gray)

Las aerolíneas pueden fijar requisitos adicionales según la edad. Para menores de entre 5 y 14 años que viajan solos, se recomienda que porten alguna identificación durante el trayecto. Para los de entre 15 y 17 años, las compañías sugieren llevar documentos como licencia de manejar, pasaporte, tarjeta escolar, certificado de nacimiento o tarjeta del seguro social.

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Documentos vencidos y la nueva opción de verificación pagada

La TSA acepta identificaciones vencidas hasta dos años después de su fecha de expiración, siempre que pertenezcan a las categorías de documentos admitidos por el organismo. Esta regla se aplica al control de seguridad aeroportuaria y no extiende la validez legal del documento para otros trámites.

Los pasajeros mayores de 18 años que lleguen al aeropuerto sin una identificación aceptable pueden recurrir a TSA ConfirmID, un servicio de verificación alternativa que comenzó a funcionar el 1 de febrero de 2026.

El procedimiento cuesta USD 45 y permite intentar verificar la identidad del viajero antes de que ingrese al control de seguridad. La TSA recomienda pagar la tarifa antes de llegar al aeropuerto para evitar demoras.

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Si la verificación no es posible, el pasajero no podrá ingresar al área de seguridad ni abordar su vuelo.