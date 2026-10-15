Six Flags Over Georgia reabrió sus puertas tras la muerte de un hombre en la montaña rusa Goliath

Evacuación de pasajeros de la montaña rusa Goliath tras el incidente en Six Flags Over Georgia, donde un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas, según autoridades locales (Video: WSBTV)

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Six Flags Over Georgia reabrió sus puertas después de permanecer cerrado por el fallecimiento de un visitante durante un recorrido en la montaña rusa Goliath. El hecho, ocurrido el lunes por la tarde, activó una investigación estatal y obligó a la empresa a revisar atracciones similares en otros parques del país.

El parque, ubicado en Atlanta, confirmó a CBS News Atlanta que retomaría su operación con normalidad, aunque con una restricción puntual sobre el juego donde se produjo la tragedia.

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Reapertura del parque y estado de la montaña rusa Goliath

Six Flags Over Georgia reabrió sus puertas después de permanecer cerrado por el fallecimiento de un visitante (Captura de video)

Según indicaron las autoridades del parque, Six Flags Over Georgia abrió sus puertas el viernes conforme al cronograma previsto. El cierre registrado desde el lunes correspondía al esquema habitual de funcionamiento los fines de semana y no estuvo directamente motivado por el incidente, aunque coincidió con los días posteriores al hecho.

La montaña rusa Goliath, en cambio, continuará fuera de servicio mientras avanza la pesquisa sobre lo ocurrido. La decisión de mantener cerrada esta atracción específica, mientras el resto del parque opera con normalidad, responde a la necesidad de preservar las condiciones para la investigación en curso.

Six Flags Over Georgia es uno de los parques temáticos más visitados del sureste de Estados Unidos, y Goliath representa una de sus atracciones insignia desde hace dos décadas.

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El incidente fatal y la investigación en curso

Kariem fue expulsado del asiento durante el recorrido y, en su caída, golpeó a otros pasajeros que viajaban en la formación (Captura de video)

El hombre fallecido fue identificado como Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, quien murió a bordo de Goliath el lunes por la tarde. De acuerdo con el relato de testigos presentes en el lugar, Kariem fue expulsado del asiento durante el recorrido y, en su caída, golpeó a otros pasajeros que viajaban en la formación.

La secuencia del hecho generó la intervención inmediata de investigadores estatales, que trabajan en conjunto con Bolliger & Mabillard, la empresa fabricante del juego mecánico, para determinar las causas exactas de la expulsión.

Qué ocurrió en la montaña rusa Goliath sigue siendo materia de investigación: un hombre de 42 años salió despedido del asiento durante el recorrido y golpeó a otros pasajeros en su caída, un hecho que las autoridades estatales analizan junto al fabricante del juego para establecer sus causas.

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Como medida de precaución, la empresa matriz del parque dispuso el cierre de múltiples atracciones similares instaladas en distintos puntos del país, a la espera de los resultados preliminares de la pesquisa sobre Goliath.

Los pasajeros heridos y el reporte policial

El Departamento de Policía del Condado de Cobb difundió un nuevo comunicado el miércoles con información sobre los demás ocupantes del juego al momento del incidente. Según detalló la fuerza, todos fueron trasladados en ambulancia a distintos hospitales de la zona con heridas que no comprometían su vida.

La policía precisó que, debido a que los pasajeros heridos eran menores de edad, no se compartirá información adicional sobre su identidad ni su estado de salud actual. Esta reserva responde a los protocolos de protección aplicables cuando las personas involucradas no alcanzaron la mayoría de edad.

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Antecedentes de la montaña rusa Goliath

La muerte de Kariem constituye el segundo fallecimiento vinculado a Goliath en sus 20 años de operación (Captura de video)

De acuerdo con datos recopilados por The Doan Law Firm, un estudio jurídico con sede en Atlanta, la muerte de Kariem constituye el segundo fallecimiento vinculado a Goliath en sus 20 años de operación. El primer antecedente se remonta a 2006, cuando un hombre de 45 años quedó inconsciente mientras viajaba en la atracción.

Según precisó la misma firma, todo indica que aquel hombre sufrió un infarto durante el recorrido, cuadro que se habría originado en una afección cardíaca congénita que padecía. Ese episodio no guarda relación directa con las circunstancias del hecho ocurrido esta semana, en el que la víctima habría sido expulsada físicamente del asiento.

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La figura de la víctima y las reacciones de su entorno

El hombre fallecido fue identificado como Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años

Kariem se desempeñaba como gerente de tecnología de la información, docente y entrenador del equipo de robótica en la escuela Wesley International Academy, institución educativa de Atlanta. La escuela publicó un mensaje en Facebook en el que lo describió como “un colega, amigo e integrante entrañable de la familia Wesley durante más de 12 años”.

“Su amor por Wesley, su dedicación hacia nuestros estudiantes y su compromiso con nuestra comunidad escolar se reflejaban en todo lo que hacía”, señaló la publicación de la institución, que agregó que Kariem “era profundamente querido y respetado” y que su ausencia “se sentirá en toda la comunidad escolar”.

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Por su parte, la familia de la víctima emitió un comunicado el miércoles en el que solicitó privacidad y aclaró que no autorizó ninguna cuenta de recaudación de fondos en su nombre. “Por favor, no donen a solicitudes publicadas en grupos, páginas o cuentas personales o profesionales”, indicó el texto familiar, que precisó que, en caso de establecerse una beca o fondo conmemorativo, la madre de Kariem lo anunciará públicamente a través de un representante oficial designado.