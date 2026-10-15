Estados Unidos

Florida podrá aplicar restricciones a las redes sociales para menores de 14 años

Una corte federal de apelaciones revocó la medida cautelar contra la ley estatal, que también exige autorización parental para usuarios de 14 y 15 años

Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una corte de apelaciones revocó la medida cautelar que frenaba la ley sobre redes sociales para menores en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Florida podrá aplicar la prohibición de cuentas en redes sociales para menores de 14 años después de que una corte federal de apelaciones revocara la medida cautelar que había suspendido la norma. La decisión reabre la posibilidad de que el estado ejecute una de las regulaciones más restrictivas de Estados Unidos sobre el uso infantil de plataformas digitales.

La resolución fue emitida el miércoles 14 de octubre por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito. CBS News Miami, que reprodujo información de Associated Press, informó que el fallo fue unánime y que el caso volverá ahora a un tribunal federal de Tallahassee para continuar su trámite de fondo.

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La legislación, firmada en 2024 por el gobernador Ron DeSantis, impide que los niños menores de 14 años abran o mantengan cuentas en determinadas redes sociales. A la vez, exige que los adolescentes de 14 y 15 años cuenten con autorización de sus padres o tutores para utilizar esas plataformas.

El tribunal consideró que la ley puede ajustarse a la Primera Enmienda

Una vista de un aula con varios niños sentados en sus pupitres, concentrados en tabletas o teléfonos celulares que sostienen. Una maestra observa desde el fondo.
La decisión del tribunal de apelaciones devuelve el caso al juzgado federal de Tallahassee para la revisión de fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disputa judicial gira alrededor de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión. Las organizaciones empresariales que cuestionaron la ley sostuvieron que las restricciones afectan los derechos de los proveedores de redes sociales y de sus usuarios.

Sin embargo, el panel de apelaciones señaló que la norma de Florida probablemente regula el tema de una manera neutral respecto del contenido. En su opinión, la corte indicó que la ley “probablemente sobreviviría a un desafío legal completo porque no limita sustancialmente más expresión de la necesaria para impulsar el importante interés de proteger a los menores de la adicción a las redes sociales”.

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La decisión no resuelve de forma definitiva la constitucionalidad de la norma, pero sí deja sin efecto la orden judicial que la había bloqueado de manera temporal. De este modo, las autoridades estatales recuperan la facultad de aplicarla mientras avanza el litigio en la instancia inferior.

El fallo también destacó que la regulación no alcanza automáticamente a todas las plataformas. Tal como explicó el tribunal, su alcance se concentra en servicios “que han sido determinados como inductores de un uso intenso por parte de niños” y que combinan algoritmos con alguna de varias funciones consideradas adictivas.

La medida impone restricciones para menores de 14 y 15 años

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Los usuarios de 14 y 15 años requieren autorización de sus padres o tutores para utilizar plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley aprobada por el estado establece una diferenciación por edades. De acuerdo con el texto reseñado por Associated Press, los menores de 14 años no pueden tener cuentas en las plataformas contempladas por la legislación, mientras que los usuarios de 14 y 15 años requieren la aprobación de sus padres.

Al firmar la iniciativa en 2024, DeSantis convirtió a Florida en uno de los estados con una regulación más amplia sobre el acceso de niños y adolescentes a redes sociales. El debate sobre estas normas se ha extendido en Estados Unidos, donde distintos gobiernos estatales han evaluado límites de edad, mecanismos de verificación y controles parentales ante las preocupaciones por el uso intensivo de estas aplicaciones.

La corte de apelaciones indicó que el objetivo estatal de proteger a los menores frente a la adicción a las redes sociales constituye un interés importante. Aun así, la demanda deberá continuar para determinar si los requisitos concretos de la ley se ajustan definitivamente a los límites constitucionales.

Las empresas tecnológicas anticiparon que evaluarán sus próximos pasos

La demanda fue presentada por la Asociación de la Industria de Computación y Comunicaciones y por NetChoice, una organización que representa a compañías del sector tecnológico. Ambas entidades argumentaron que la norma vulneraba las garantías de libertad de expresión de las plataformas y de quienes las utilizan.

En 2025, un juez federal les había dado parcialmente la razón al concluir, de forma preliminar, que la legislación posiblemente era inconstitucional. Por ese motivo, dictó una medida cautelar que impedía su ejecución. Esa orden quedó suspendida mientras el Undécimo Circuito analizaba la apelación y ahora fue revocada.

Paul Taske, abogado de NetChoice, expresó su desacuerdo con el resultado. “Actualmente evaluamos todas nuestras opciones mientras continuamos la lucha para garantizar que los derechos de los habitantes de Florida a la libre expresión en línea estén protegidos y que los padres sigan tomando las decisiones para sus familias”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS News Miami.

La oficina del fiscal general de Florida no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, informó el medio. Con la cautelar anulada, el expediente regresará al tribunal federal de Tallahassee, donde las partes continuarán el debate sobre la validez de la ley.

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