Una niña de ocho años murió de asma tras esperar ocho horas por ayuda en una casa con cucarachas y moho: su madre y padrastro enfrentan cargos

El expediente abierto en California puso bajo revisión la protección que recibían los niños de una vivienda familiar (ABC7 News Bay Area)

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La muerte de Aurora Williams, de ocho años, abrió una causa penal contra su madre y su padrastro en San José, California.

La Fiscalía del Condado de Santa Clara los acusó de negligencia infantil grave tras una crisis de asma que terminó con la vida de la niña en mayo de 2026.

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La investigación, difundida por Fox News, examina la atención que recibió Aurora, las condiciones de la vivienda familiar y el estado de los elementos prescriptos para tratar su enfermedad. Seis menores que vivían en el domicilio quedaron bajo custodia protectora.

La menor había expresado ante personal sanitario que padecía hambre y convivía con insectos (Aurora Williams)

La acusación contra la madre y el padrastro de Aurora Williams

Gabrielle Hanson, de 32 años, y Jacob Randolph, de 39, enfrentan cargos. Hanson era la madre de Aurora y Randolph, su padrastro.

La acusación afirma que ambos habían sido advertidos por profesionales de la salud y trabajadores sociales sobre los peligros que afrontaban sus siete hijos. Pese a esas alertas, la situación de los menores no habría cambiado.

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Los fiscales sostienen que, durante la crisis de asma de Aurora, los adultos esperaron ocho horas antes de pedir asistencia médica.

La Fiscalía planteó que esa demora ocurrió cuando la niña ya atravesaba un cuadro grave. La causa analiza si la falta de atención adecuada agravó el desenlace.

La pesquisa también vincula el caso con el entorno en el que vivía la niña y con el estado de los recursos destinados a tratar su enfermedad respiratoria.

La madre de Aurora enfrenta una acusación adicional por un presunto caso de abuso contra otra menor (Aurora Williams)

Las alertas previas sobre el estado de la niña y la vivienda

Los investigadores establecieron que Aurora y sus hermanos vivían desde al menos 2019 en un ambiente que calificaron como insalubre y peligroso. La vivienda presentaba cucarachas, moho y heces de mascotas.

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En febrero de 2025, un familiar llevó a Aurora a una sala de urgencias por síntomas de asma, silbidos al respirar y dificultades respiratorias. Durante esa atención, un insecto cayó de uno de sus zapatos.

El personal sanitario también vio una cucaracha sobre el cuerpo de la menor. Aurora manifestó que los insectos solían caminar sobre ella.

El hospital informó que la niña tenía olor a orina de gato. También indicó que se veía muy delgada y pálida.

Aurora expresó que tenía hambre y que no había comido. Esos registros quedaron incorporados entre los antecedentes que examina la Fiscalía.

El personal hospitalario registró señales que luego pasaron a formar parte de la investigación judicial (ABC7 News Bay Area)

El estado del inhalador y de la mascarilla respiratoria

Los detectives no encontraron el inhalador que habían prescripto a Aurora durante dos registros de la vivienda. La investigación incorporó ese dato al expediente sobre la muerte de la menor.

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Los agentes hallaron más tarde un espaciador de inhalador sucio. El dispositivo no tenía el sello de goma destinado a evitar que la medicación se filtrara.

También localizaron una mascarilla respiratoria que contenía cucarachas. La Fiscalía incluyó los hallazgos entre los elementos relacionados con la atención del asma de Aurora.

El fiscal de distrito del Condado de Santa Clara, Jeff Rosen, sostuvo que el procesamiento de los responsables resulta necesario, aunque insuficiente frente a lo ocurrido. También reclamó respuestas sobre el tiempo que Aurora y sus hermanos permanecieron en esas condiciones.

El fiscal de distrito pidió esclarecer por qué los menores permanecieron expuestos a esa situación durante años (Santa Clara County District Attorney's Office)

La intervención de emergencia y la causa de la muerte

La Policía y los bomberos de San José acudieron a la vivienda familiar el 13 de mayo de 2026 por una emergencia médica que involucraba a una menor. Tras esa intervención, seis niños de entre dos meses y 17 años quedaron bajo custodia protectora.

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Aurora fue declarada muerta cuatro días después. El médico forense determinó que murió por falta de oxígeno en el cerebro.

El informe atribuyó esa falta de oxígeno a un asma grave y a una lesión pulmonar aguda asociada con una infección viral. El médico forense señaló que la falta de atención médica adecuada fue un factor que contribuyó de forma sustancial a la muerte de Aurora.

La autopsia clasificó la muerte como homicidio. Hanson y Randolph quedaron en libertad bajo compromiso de comparecencia supervisado, pese a la oposición de la Fiscalía.

La próxima audiencia de ambos está prevista para el 20 de noviembre en el Palacio de Justicia de San José.

El operativo del 13 de mayo derivó en la separación preventiva de los otros seis menores de la familia (ABC7 News Bay Area)

Los cargos contra el tío materno de la niña

La investigación derivó además en cargos contra Jonathan Hanson, de 44 años y tío materno de Aurora. La Fiscalía lo acusó por presuntos delitos contra otra menor que vivía en la misma casa.

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El expediente le atribuye dos cargos de abuso sexual infantil. También lo acusa por posesión de videos explícitos de la presunta víctima.

Jonathan Hanson permanece detenido mientras avanza una causa separada vinculada con otra menor del domicilio (San Jose Police Dept.)

La menor tenía entre 11 y 15 años en el momento de los presuntos hechos, afirmó la Fiscalía. Gabrielle Hanson enfrenta una acusación adicional por presuntamente conocer el abuso y no intervenir.

Los tres acusados fueron procesados el martes. Jonathan Hanson quedó detenido sin derecho a fianza.