Condenaron a seis años de prisión al líder de una trama de sobornos y manipulación de partidos del básquet universitario de la NCAA

Jalen Smith recibe una pena de seis años de prisión por su participación en una trama de sobornos deportivos (Imagn Images)

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La condena de Jalen Smith, formalizada este martes 13 de septiembre, abrió la primera instancia de sanciones dentro de una causa federal por presunta manipulación de partidos del básquet universitario de Estados Unidos. La investigación apunta a una red que habría reclutado jugadores para alterar márgenes de apuestas en encuentros de la NCAA.

Según la información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), el expediente abarca un esquema de sobornos y apuestas fraudulentas que involucró a deportistas universitarios, intermediarios y plataformas de juego. La agencia Associated Press informó que el fallo llegó al comienzo de la temporada 2026-2027 de la NCAA.

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La pena de prisión y sanciones económicas

Jalen Smith, de 30 años y residente de Charlotte, Carolina del Norte, fue condenado a 72 meses de prisión, equivalentes a seis años, por su participación en el plan de sobornos y reducción deliberada del rendimiento de jugadores. La jueza federal Nitza I. Quiñones Alejandro dictó además tres años de libertad supervisada.

La sentencia establece que Smith deberá pagar una restitución de aproximadamente USD 1,1 millones y entregar USD 75.000 mediante decomiso. De acuerdo con el el informe del Departamento de Justicia, esas medidas se vinculan con las pérdidas atribuidas a las casas de apuestas afectadas por las jugadas realizadas sobre partidos presuntamente manipulados.

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La sentencia también establece tres años de libertad supervisada y una restitución cercana a USD 1,1 millones (USA TODAY Sports)

Smith recibió seis años de cárcel por intervenir en una trama que ofrecía dinero a jugadores universitarios para que sus equipos no cubrieran el margen de puntos previsto en las apuestas. La pena también incluyó un delito por posesión de arma de fuego y constituye la primera condena anunciada dentro de esta investigación federal.

El abogado defensor Rocco Cipparone afirmó ante Associated Press que su cliente asumió su responsabilidad durante la audiencia y pidió disculpas a quienes resultaron perjudicados. También señaló que la magistrada consideró sincero ese reconocimiento, por lo que impuso una pena inferior a la solicitada por los fiscales.

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Los cargos admitidos y el arma hallada en su vivienda

Smith fue acusado en enero por su presunto vínculo con la trama de sobornos y apuestas. Más tarde, enfrentó una causa separada por posesión de arma de fuego por parte de una persona condenada por un delito grave.

De acuerdo con el DOJ, el segundo cargo surgió tras un allanamiento realizado en 2025 en su vivienda de Charlotte. Durante el procedimiento, los investigadores hallaron una pistola semiautomática cargada.

En marzo, Smith se declaró culpable de soborno en competencias deportivas, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y posesión ilegal de arma de fuego. La condena abarcó ambos expedientes.

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La fiscalía identificó a Smith como uno de los principales reclutadores de jugadores universitarios (ABC 6 Philadelphia)

Smith como reclutador y coordinador de los jugadores

La fiscalía presentó a Jalen Smith como uno de los intermediarios encargados de identificar, contactar y pagar a basquetbolistas universitarios que podían intervenir en los resultados de las apuestas.

Según el Departamento de Justicia, tuvo un papel de conducción en el reclutamiento, la administración y la entrega de sobornos a los jugadores. Antes de sumarse a la operación, entrenaba a deportistas locales para pruebas de evaluación vinculadas al básquetbol profesional.

Associated Press indicó que esos contactos previos con jugadores le permitieron incorporarlos al esquema. Las comunicaciones se realizaban en persona, por redes sociales, mensajes de texto y llamadas telefónicas.

Cómo se alteraban los márgenes de apuesta

El mecanismo se concentraba en el margen de puntos, no necesariamente en el resultado final. Los jugadores aceptaban rendir por debajo de sus posibilidades para que sus equipos no cubrieran la diferencia fijada por las casas de apuestas.

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Después, Smith y otros intermediarios ayudaban a organizar grandes apuestas en contra de los equipos cuyos jugadores habían recibido pagos. La maniobra permitía que un conjunto ganara el partido y, aun así, generara pérdidas para quienes apostaban a que cubriría el margen.

El sitio especializado RG consignó un intercambio de 2024 incluido por los fiscales, en el que Smith le habría dicho a un jugador de North Carolina A&T que su equipo debía perder ante Towson por al menos 10 puntos.

El reclutador habría instado a un basquetbolista para perder contra Towson (USA TODAY Sports)

Los pagos ofrecidos a atletas universitarios

Los sobornos solían oscilar entre USD 10.000 y USD 30.000 por partido, según el Departamento de Justicia. Los organizadores apuntaban a jugadores para quienes esa cifra podía complementar de forma sustancial o superar los ingresos legales derivados de derechos de nombre, imagen y semejanza.

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La trama se enfocaba, en especial, en atletas de equipos considerados no favoritos. El propósito era que esos conjuntos no alcanzaran el margen previsto, una condición que facilitaba las apuestas en su contra.

Muchos de los jugadores contactados aceptaron participar, de acuerdo con la fiscalía. Associated Press informó que la investigación alcanzó a más de una docena de exjugadores universitarios y a cuatro deportistas que seguían integrando equipos de la NCAA durante la temporada anterior.

La red organizaba grandes apuestas contra los conjuntos cuyos integrantes reciben pagos para alterar los encuentros (Kirby Lee-Imagn Images)

Más de 29 partidos bajo sospecha y pérdidas millonarias

El esquema general operó entre septiembre de 2022 y febrero de 2025. Comenzó con partidos de la Chinese Basketball Association y luego se trasladó al básquetbol masculino de la División I de la NCAA, aunque Smith no habría intervenido en la fase china, según el portal RG.

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La investigación sostiene que participaron o fueron contactados más de 39 jugadores de más de 17 equipos universitarios. La red habría manipulado o intentado manipular más de 29 encuentros durante las temporadas 2023-2024 y 2024-2025.

El Departamento de Justicia calculó que se realizaron más de USD 3 millones en apuestas fraudulentas y que las plataformas de juego de Estados Unidos sufrieron pérdidas superiores a USD 1,1 millones. Entre las instituciones mencionadas por Associated Press figuran DePaul University, State University of New York at Buffalo y Tulane University.

El intermediario contactó a deportistas de la NCAA mediante redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas y encuentros personales (REUTERS/Jim Young)

Investigación federal y advertencia de las autoridades

La pesquisa estuvo encabezada por el FBI de Filadelfia, con asistencia del FBI de Nueva York y de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York. Los fiscales asistentes Louis D. Lappen y Jerome M. Maiatico llevan adelante el caso.

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El fiscal federal David Metcalf afirmó que Smith tuvo un papel central en una maniobra que afectó la integridad de los partidos de la NCAA.

Por su parte, Wayne A. Jacobs, jefe de la oficina del FBI en Filadelfia, sostuvo que el caso perjudicó la confianza depositada en la competencia deportiva justa.

La investigación federal del FBI analizó más de 29 partidos, más de 39 jugadores contactados y apuestas fraudulentas (X/FBI Philadelphia)

Según reportes locales, más de la mitad de los acusados ya se declararon culpables. La investigación también coincide con un mayor control sobre las apuestas universitarias: la NCAA había abierto pesquisas sobre cerca de 40 estudiantes deportistas de 20 instituciones durante el año anterior.